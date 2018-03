Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96d2e9d9-5a23-4778-8def-c868305f76ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Éppen ideje, hogy elkezdték a javításokat, legutóbb Győrtől-Budapestig 163 veszélyesen nagy kátyút számolt egy autós. ","shortLead":"Éppen ideje, hogy elkezdték a javításokat, legutóbb Győrtől-Budapestig 163 veszélyesen nagy kátyút számolt egy autós. ","id":"20180312_Nekiestek_az_M1es_katyuzasanak__barmikor_lehet_torlodas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96d2e9d9-5a23-4778-8def-c868305f76ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4225fc9-f304-4267-be6a-04ce39da87f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_Nekiestek_az_M1es_katyuzasanak__barmikor_lehet_torlodas","timestamp":"2018. március. 12. 08:44","title":"Nekiestek az M1-es kátyúzásának – bármikor lehet torlódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5134397-98d6-4595-84b6-cffddcaf96c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Harmincnégy utast rossz helyre vitt a svéd regionális NextJet légitársaság, Göteborg helyett az attól több mint 1200 kilométerre fekvő Luleában landolt a repülőgép.","shortLead":"Harmincnégy utast rossz helyre vitt a svéd regionális NextJet légitársaság, Göteborg helyett az attól több mint 1200...","id":"20180313_goteborg_lulea_svedorszag_repules","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5134397-98d6-4595-84b6-cffddcaf96c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbaecf97-1bbb-4876-b01b-8fb1475aa25a","keywords":null,"link":"/elet/20180313_goteborg_lulea_svedorszag_repules","timestamp":"2018. március. 13. 17:52","title":"Történt egy \"kis\" kavarodás, 1200 kilométerre landoltak az úti céljuktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad26039-b52a-4ea8-89c1-984a68a1bf63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem könnyű egy ellenzéki vezető dolga négy héttel a választások előtt: például a külföldre vándorolt magyarokat sem hagyhatja megszólítatlanul. Márpedig, ha a hegy nem megy Mohamedhez...","shortLead":"Nem könnyű egy ellenzéki vezető dolga négy héttel a választások előtt: például a külföldre vándorolt magyarokat sem...","id":"20180311_Vona_utan_Karacsony_Gergely_is_Angliaban_elo_magyarokat_latogatott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ad26039-b52a-4ea8-89c1-984a68a1bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e523e413-e377-4e4b-b182-d716e3ce6bf6","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Vona_utan_Karacsony_Gergely_is_Angliaban_elo_magyarokat_latogatott","timestamp":"2018. március. 11. 21:38","title":"Vona után Karácsony Gergely is Angliában élő magyarokat látogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszan ír arról az államtitkár, hogyan jelenthet valakinek a 8 százalékos béremelés 2 forintot.","shortLead":"Hosszan ír arról az államtitkár, hogyan jelenthet valakinek a 8 százalékos béremelés 2 forintot.","id":"20180312_Retvari_elmagyarazza_hogyan_kaphatott_2_forint_beremelest_egy_apolo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60c5564-29bd-4a4d-b7c9-945c18ddd29b","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Retvari_elmagyarazza_hogyan_kaphatott_2_forint_beremelest_egy_apolo","timestamp":"2018. március. 12. 09:49","title":"Rétvári elmagyarázza, hogyan kaphatott 2 forint béremelést egy ápoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb munkaszüneti nap közeledik, ekkor pedig sok vállalkozásnál kell figyelni néhány ilyenkor alkalmazandó szabályra.","shortLead":"Újabb munkaszüneti nap közeledik, ekkor pedig sok vállalkozásnál kell figyelni néhány ilyenkor alkalmazandó szabályra.","id":"20180313_Nem_esik_jol_marcius_15en_is_dolgozni_de_tobb_penz_jar_erte","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01225d75-18c5-49de-ab60-f2944ecfb9c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180313_Nem_esik_jol_marcius_15en_is_dolgozni_de_tobb_penz_jar_erte","timestamp":"2018. március. 13. 16:20","title":"Nem esik jól március 15-én is dolgozni, de több pénz jár érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e0dc45-0aee-433e-91b1-6407febd107c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság egyhangú döntéssel vonta meg a mentelmi jogot Szepessy Zsolttól, az Összefogás Párt jelöltjétől.","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság egyhangú döntéssel vonta meg a mentelmi jogot Szepessy Zsolttól, az Összefogás Párt...","id":"20180312_felfuggesztettek_a_volt_monoki_polgarmester_mentelmi_jogat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47e0dc45-0aee-433e-91b1-6407febd107c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b1e1d2-52a5-459d-82c7-5e88be73e912","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_felfuggesztettek_a_volt_monoki_polgarmester_mentelmi_jogat","timestamp":"2018. március. 12. 17:14","title":"Felfüggesztették a volt monoki polgármester mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38724068-5722-46f2-a880-175d93a0e052","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Szakértők szerint ez lesz a valódi ingatlanpiaci forradalom, hiszen jóval olcsóbban lehet építkezni, és a fenntartási költségek is kedvezőbben alakulnak.","shortLead":"Szakértők szerint ez lesz a valódi ingatlanpiaci forradalom, hiszen jóval olcsóbban lehet építkezni, és a fenntartási...","id":"20180312_Milliardokat_takarithatnak_meg_az_ingatlanfejlesztok_a_proptechkel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38724068-5722-46f2-a880-175d93a0e052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f364cd-07c8-4d97-8ff9-4d8404a34433","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180312_Milliardokat_takarithatnak_meg_az_ingatlanfejlesztok_a_proptechkel","timestamp":"2018. március. 12. 10:35","title":"Milliárdokat takaríthatnak meg az ingatlanfejlesztők a proptech-kel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855dff93-2499-447d-bbe2-8e6ad95e9ff3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyar embernek nincs 1300 milliárd forintja, márpedig egy állítólagos közjegyzői okirat szerint ekkora összegnek a kezelésével bízta meg valaki Kósa Lajost. Az okirat hitelességét nem tudjuk bizonyítani, Kósa Lajos viszont nem cáfolja, hogy létezik az irat. Összegyűjtöttük, mit érdemes tudni az ügyről.","shortLead":"Magyar embernek nincs 1300 milliárd forintja, márpedig egy állítólagos közjegyzői okirat szerint ekkora összegnek...","id":"20180313_kosa_lajos_allitolagos_1300_milliardos_megbizasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=855dff93-2499-447d-bbe2-8e6ad95e9ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c09326-971f-478c-ad50-6d420fad6c0e","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_kosa_lajos_allitolagos_1300_milliardos_megbizasa","timestamp":"2018. március. 13. 17:01","title":"Német örökösnő vagy csengeri háztartásbeli a Kósa Lajost megkörnyékező rejtélyes eurómilliárdos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]