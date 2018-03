Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e601aa3f-e870-4487-8d8e-a73625f051ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehet kedvelni, vagy utálni az átalakított autókat a közutakon, de Magyarországon még legálisan tuningolt autóval járni sem leányálom. ","shortLead":"Lehet kedvelni, vagy utálni az átalakított autókat a közutakon, de Magyarországon még legálisan tuningolt autóval járni...","id":"20180312_tuning_magyar_rendorseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e601aa3f-e870-4487-8d8e-a73625f051ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64dfe089-3bdc-4a28-a099-76e3a919e4cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_tuning_magyar_rendorseg","timestamp":"2018. március. 12. 15:25","title":"Hiába minden papír, a rendőrség kedvenc célpontjai a tuningolt autók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c056c9f6-d580-496c-a7ce-5770acdaa563","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megkerestük azt a közjegyzői irodát, amely a Magyar Nemzet szerint papírt adott ki arról: Kósa Lajost valaki megbízta több mint 1300 milliárd forint kezelésével.","shortLead":"Megkerestük azt a közjegyzői irodát, amely a Magyar Nemzet szerint papírt adott ki arról: Kósa Lajost valaki megbízta...","id":"20180313_A_kozjegyzoi_iroda_hallgat_Kosa_1300_milliardos_megbizasarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c056c9f6-d580-496c-a7ce-5770acdaa563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237407f5-8752-4378-988e-e4583d5ea6d2","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_A_kozjegyzoi_iroda_hallgat_Kosa_1300_milliardos_megbizasarol","timestamp":"2018. március. 13. 10:52","title":"A közjegyzői iroda hallgat Kósa állítólagos 1300 milliárdos megbízásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705eba34-389c-4b26-9fb3-1a4fc2dfe15a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180313_Legyen_az_akar_birkozoakademiai_alapkoletetel_a_frizura_ep_Nemeth_Szilard_migransozik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=705eba34-389c-4b26-9fb3-1a4fc2dfe15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cabd53f0-4389-4eff-9bdd-1a2933bec7e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Legyen_az_akar_birkozoakademiai_alapkoletetel_a_frizura_ep_Nemeth_Szilard_migransozik","timestamp":"2018. március. 13. 14:44","title":"Legyen az akár birkózóakadémiai alapkőletétel, a frizura ép, Németh Szilárd migránsozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16982b0a-84e2-4bd5-a304-c827ef64ebb0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Dél-Afrika területén élő kőkorszaki emberek túlélték a történelem legnagyobb vulkánkitörését 74 ezer évvel ezelőtt – állítja egy új tanulmány, amelyet kedden a BBC News ismertetett. ","shortLead":"A Dél-Afrika területén élő kőkorszaki emberek túlélték a történelem legnagyobb vulkánkitörését 74 ezer évvel ezelőtt –...","id":"20180313_Nagy_tulelok_voltak_a_kokorszaki_emberek_DelAfrikaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16982b0a-84e2-4bd5-a304-c827ef64ebb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc94c57-ec58-49a6-88bf-0a0c0ec40a42","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Nagy_tulelok_voltak_a_kokorszaki_emberek_DelAfrikaban","timestamp":"2018. március. 13. 15:16","title":"Nagy túlélők voltak a kőkorszaki emberek Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután kiderült, hogy a Belvárosban messze nem Juhász Péter a legnépszerűbb és legesélyesebb kihívó a Fidesszel szemben, az Együtt elnöke találkozót kezdeményezett a többiekkel.","shortLead":"Miután kiderült, hogy a Belvárosban messze nem Juhász Péter a legnépszerűbb és legesélyesebb kihívó a Fidesszel...","id":"20180313_Juhasz_Peter_felajanlotta_hogy_visszalep","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c9c151-ab3f-4383-9656-7759f0f0b468","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Juhasz_Peter_felajanlotta_hogy_visszalep","timestamp":"2018. március. 13. 10:41","title":"Juhász Péter felajánlotta, hogy visszalép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa354329-b880-473c-bc30-f5cfb899a319","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még jó pár nap hátravan a párizsi rendezvényig, amelyen a Huawei bemutatja új csúcstelefonjait, eddig is sok minden kiderült az újdonságokról. legutóbb például a hivatalos háttérképei is kiszivárogtak.","shortLead":"Bár még jó pár nap hátravan a párizsi rendezvényig, amelyen a Huawei bemutatja új csúcstelefonjait, eddig is sok minden...","id":"20180313_letolthetok_a_huawei_p20_hatterkepei","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa354329-b880-473c-bc30-f5cfb899a319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3354886b-5611-4cbb-bd6b-adf89f0ad9fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_letolthetok_a_huawei_p20_hatterkepei","timestamp":"2018. március. 13. 18:00","title":"Még be sem mutatták a készülékeket, de már letölthetők az új Huawei P20 háttérképei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1752cac1-f954-4d83-ad63-60a5e6c29ad4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Helyreállítaná a monarchiát, felosztaná Ukrajnát, és elpusztítaná a Nyugatot. Jó formában adott interjút Vlagyimir Zsirinovszkij orosz elnökjelölt a Deutshce Welle hírportálnak. Mégis jó, ha Putyin nyeri a választást? ","shortLead":"Helyreállítaná a monarchiát, felosztaná Ukrajnát, és elpusztítaná a Nyugatot. Jó formában adott interjút Vlagyimir...","id":"20180312_Nyugat_rettegj__uzeni_az_orosz_elnokjelolt_aki_Magyarorszagnak_adna_Karpataljat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1752cac1-f954-4d83-ad63-60a5e6c29ad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139e3b1b-3627-429f-a138-9cdc27794667","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Nyugat_rettegj__uzeni_az_orosz_elnokjelolt_aki_Magyarorszagnak_adna_Karpataljat","timestamp":"2018. március. 12. 14:44","title":"Nyugat, rettegj! – üzeni az orosz elnökjelölt, aki Magyarországnak adná Kárpátalját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35768f6e-1a21-4d52-b9f0-e86bd5f8ca7f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A kutya-fajtanemesítés ellen tiltakoztak, a győztes kutyát riadtan szorította magához gazdája. ","shortLead":"A kutya-fajtanemesítés ellen tiltakoztak, a győztes kutyát riadtan szorította magához gazdája. ","id":"20180312_Allatvedok_rohantak_be_egy_kutyakiallitas_eredmenyhirdetesere__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35768f6e-1a21-4d52-b9f0-e86bd5f8ca7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0a0313-b31c-4db1-91b4-f74f37a5c652","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Allatvedok_rohantak_be_egy_kutyakiallitas_eredmenyhirdetesere__video","timestamp":"2018. március. 12. 10:38","title":"Állatvédők rohantak be egy kutyakiállítás eredményhirdetésére – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]