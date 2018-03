Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0cf05eaa-3626-4943-9ea6-dfb4e5ddb21d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó szerint egy biciklis szólt a rendőröknek a két holttestről. Egyelőre vizsgálják, pontosan mi történt, részleteket nem közöltek.","shortLead":"Az RTL Híradó szerint egy biciklis szólt a rendőröknek a két holttestről. Egyelőre vizsgálják, pontosan mi történt...","id":"20180316_regota_az_aknaban_lehetett_mar_a_ket_halott_szentendren","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cf05eaa-3626-4943-9ea6-dfb4e5ddb21d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85442f99-62b6-4cc7-adc3-0d427c75896f","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_regota_az_aknaban_lehetett_mar_a_ket_halott_szentendren","timestamp":"2018. március. 16. 19:53","title":"Régóta az aknában lehetett már a két halott Szentendrén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde9f68d-0144-45f4-b992-e944731e53d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A március 15-i ünnepségek alatt indult be a szülés, a rendőrök utat törtek a házaspárnak. ","shortLead":"A március 15-i ünnepségek alatt indult be a szülés, a rendőrök utat törtek a házaspárnak. ","id":"20180316_Rendori_felvezetessel_indult_szulni_egy_no_Budapesten_mert_a_tomeg_miatt_nem_tudott_a_korhazba_jutni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dde9f68d-0144-45f4-b992-e944731e53d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4c7900-c7fe-49ee-85b7-2869f819acc5","keywords":null,"link":"/elet/20180316_Rendori_felvezetessel_indult_szulni_egy_no_Budapesten_mert_a_tomeg_miatt_nem_tudott_a_korhazba_jutni","timestamp":"2018. március. 16. 07:52","title":"Rendőri felvezetéssel indult szülni egy nő Budapesten, mert a tömeg miatt nem tudott a kórházba jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4721b7ef-eda9-4923-be86-0df2ea2eb04c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miro Cerar azzal indokolta lemondását, hogy szerinte egyesek meg akarják állítani Szlovénia fejlődését.","shortLead":"Miro Cerar azzal indokolta lemondását, hogy szerinte egyesek meg akarják állítani Szlovénia fejlődését.","id":"20180315_elorehozott_valasztasok_johetnek_szloveniaban_a_kormanyfo_lemondasa_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4721b7ef-eda9-4923-be86-0df2ea2eb04c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7981c5-7d5d-4404-a57f-3cec4d816914","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_elorehozott_valasztasok_johetnek_szloveniaban_a_kormanyfo_lemondasa_utan","timestamp":"2018. március. 15. 20:43","title":"Előrehozott választások jöhetnek Szlovéniában a kormányfő lemondása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4874b5-c7a6-4fdf-82b4-b77c6fbf64d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európai szintű ellenőrzés kezdődik március 17-én, amiben a magyar rendőrök is részt vesznek.","shortLead":"Európai szintű ellenőrzés kezdődik március 17-én, amiben a magyar rendőrök is részt vesznek.","id":"20180315_rendorseg_kozuti_ellenorzes_biztonsagi_ov","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd4874b5-c7a6-4fdf-82b4-b77c6fbf64d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c2b473-62ca-4e09-9978-ace1d2d5defb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180315_rendorseg_kozuti_ellenorzes_biztonsagi_ov","timestamp":"2018. március. 15. 15:31","title":"Ne lepődjön meg, ha a hétvégén kiintik a forgalomból a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6849d2-122a-4682-b2b5-32ac5657a2e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely arról beszélt, hogy le kell dönteni Orbán bálványát, ehhez pedig akár az ördöggel is össze kell fogni, de úgy, hogy ne váljunk magunk is ördöggé. ","shortLead":"Karácsony Gergely arról beszélt, hogy le kell dönteni Orbán bálványát, ehhez pedig akár az ördöggel is össze kell...","id":"20180315_Karacsony_Akar_az_ordoggel_is_ossze_kell_fogni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea6849d2-122a-4682-b2b5-32ac5657a2e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11dfefa2-2775-4277-88c2-256636a21433","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Karacsony_Akar_az_ordoggel_is_ossze_kell_fogni","timestamp":"2018. március. 15. 17:11","title":"Karácsony: Akár az ördöggel is össze kell fogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143581da-6e65-475f-813d-00c1a386bf31","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bizarr történt egy román férfiról, aki a bíróság szerint túl későn indítványozta, hogy nyilvánítsák élővé.","shortLead":"Bizarr történt egy román férfiról, aki a bíróság szerint túl későn indítványozta, hogy nyilvánítsák élővé.","id":"20180316_ez_a_ferfi_hivatalosan_nem_el_es_egy_ideig_meg_halottkent_kell_elnie","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=143581da-6e65-475f-813d-00c1a386bf31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b5b2f1e-fe40-4ed2-830d-a82b2c0cd213","keywords":null,"link":"/elet/20180316_ez_a_ferfi_hivatalosan_nem_el_es_egy_ideig_meg_halottkent_kell_elnie","timestamp":"2018. március. 16. 16:57","title":"Ez a férfi hivatalosan nem él és egy ideig még halottként kell élnie – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Aki az összefogás ellen dolgozik, az áruló, és elveszítik legitimációjukat az ellenzéki pártok, ha nem fognak össze. Ünnepi beszédét teljes egészében a kampánynak szentelte a február 25-én megválasztott polgármester.","shortLead":"Aki az összefogás ellen dolgozik, az áruló, és elveszítik legitimációjukat az ellenzéki pártok, ha nem fognak össze...","id":"20180315_MarkiZay_Peter_Tobb_Europat_kevesebb_Putyint","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ea4742-df57-4c2d-bb88-246c0e4e9d8b","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_MarkiZay_Peter_Tobb_Europat_kevesebb_Putyint","timestamp":"2018. március. 15. 12:02","title":"Márki-Zay Péter: \"Több Európát, kevesebb Putyint\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1197112-c115-45e6-b487-722b5b625058","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Köves Slomó politikai szerepvállalásának köszönhetően újra fellángolt a vita a Mazsihisz és az ortodox irányzatot követő EMIH között.","shortLead":"Köves Slomó politikai szerepvállalásának köszönhetően újra fellángolt a vita a Mazsihisz és az ortodox irányzatot...","id":"201809__koves_slomo_fideszkozelben__emih__hit_kozosseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1197112-c115-45e6-b487-722b5b625058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"676952ab-2095-4a49-a873-073ddb11fea7","keywords":null,"link":"/elet/201809__koves_slomo_fideszkozelben__emih__hit_kozosseg","timestamp":"2018. március. 16. 10:00","title":"A zsidó ellenszervezet, amely nagyon jól jött a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]