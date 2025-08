Nincs 1000 követője? Öntől is elvett egy funkciót az Instagram

Komoly szigorítás lépett hatályba az Instagramon: a közösségi oldal ezentúl megköveteli, hogy rendelkezzen legalább 1000 követővel, ha élő közvetítést szeretne indítani – írta meg a TechCrunch. Az oldal értesülését a Meta megerősítette.

Eddig nem volt semmilyen kritérium; ha szeretett volna, akár egy követővel is indíthatott közvetítést – akkor is, ha a profilja zárt volt. Mostantól az is kritérium, hogy legyen nyilvánosra állítva a fiókja. A változtatások komoly csapást jelenthetnek a kisebb tartalomgyártóknak, főleg akkor, ha még növekedési fázisban vannak.

Akik nem felelnek meg az új kritériumoknak, egy erről szóló figyelmeztetéssel szembesülnek majd, amikor megpróbálnak élő közvetítést indítani. Kiskapu nincs, 1000 követő alatt vége a dalnak, nincs élőzés.

Valami zavar van az Instagramon, sorra tiltják le a felhasználókat, mert gyerekek szexuális kizsákmányolását jelzi az algoritmus ott is, ahol nincs semmi baj A jelek szerint mostanában gyakran lő mellé a Meta mesterséges intelligenciára építő algoritmusa, melynek eredménye, hogy tévesen tilt ki felhasználókat a vállalat közösségi platformjairól.

A felhasználók a TechCrunch tapasztalatai szerint nincsenek elragadtatva a változtatástól, ami valahol érthető is: ha valaki nem szeretett volna influenszeri babérokra törni, csak megmutatott volna valamit élőben a néhány száz követőjének, eddig megtehette. Ezentúl azonban más felületet kell keresni ehhez, már amennyiben ott elérhető a kívánt közönség.

Az Instagram egyébként a TikTokhoz zárkózik fel ezzel, ugyanis ott is 1000 követő a követelmény az élőzésnél, míg a YouTube esetében 50. A Meta nem indokolta meg a változtatást.

