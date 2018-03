Több mint 270 000 felhasználó adatát kezelte nem megfelelően korrekt módon az a vállalat, amelynek szolgáltatásait az amerikai sajtójelentések szerint Donald Trump és más republikánus politikusok is igénybe vették. Szakértői becslések szerint az adatok jellege miatt végül közel 50 millió ember adatai kerülhettek illetéktelenekhez.

Olyan felhasználók adaihoz is hozzájuthatott a Cambridge Analytica nevű amerikai elemzőcég, amelyekhez abban a formában nem lett volna szabad – írja a New York Times. Az adatokat begyűjtő thisisyourdigitallife nevű alkalmazást ugyan csak 270 000 felhasználó installálta, az "adatkárosultak" száma mégis jóval több. Ez a Facebook korábbi adatkezelési lehetőségei miatt van így: az appok fejlesztői nem csak a szofvereikkel közvetlenül kapcsolatba kerülő emberek adatihoz férhettek hozzá, hanem az ő ismerőseik adataihoz is.

A szóban forgó alkalmazást a Cambridge-i Egyetemen pszichológiát tanító Aleksandr Kogan fejlesztette még 2014-ben, és alapvetően kutatási célokra szánta kollégáinak. Akik letöltötték, azok folyamatos hozzáférést adtak az app mögött álló cégnek tartózkodási helyükhöz; ahhoz, hogy mikor milyen tartalmat kedveltek a Facebookon, illetve ismerőseik adataihoz is.

A problémás adatgyűjtést felfedő dokumentumok állítólag a Trump-család feltételezett orosz kapcsolatait vizsgáló Robert Mueller különleges ügyész munkájának eredményeképpen kerültek elő, ő kért be adatokat a Cambridge Analyticától. Mint kiderült, a Facebook még 2015-ben – amikor tudomást szerzett az adatgyűjtésről – felszólította Cambridge Analyticát, hogy töröljenek minden adatot, az elemzőcég pedig ennek megtörténtét vissza is igazolta. A mostani dokumentumokból azonban kiderült: valójában nem törölték a felhasználóktól begyűjtött adatokat. A Facebook válaszként letiltotta az elemzőcég anyavállalata, a Strategic Communication Laboratories összes hozzáférését.

Demokrata képviselők szerint mindez jól mutatja, hogy az online politikai marketing területén jelenleg vadnyugati viszonyok uralkodnak, nincs átlátható és az állampolgárok személyes adatait valóban védő szabályozás.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.