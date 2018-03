1. Tördeld a szöveget

Az emberi agy a képernyőkön lévő információt "szkennelve" olvassa, nagyjából egy F-betű alakjában – épp ezért nem olvas el mindent. Tördeld a weboldalon lévő egybefüggő szöveget maximum 4 mondatos részekre, és azokat is főcím, alcím, két mondat bontásban tedd az oldalra – így a legfontosabb információk eljutnak a látogatóhoz, és ahol mélyebben érdekli a főcím alapján a tartalom, ott röviden még többet is olvashat róla. A szövegblokkok végén pedig lehet egy Tovább gomb, ami már átvezethet egy cikkre.

2. CTA trükkök

Az online marketing szakma által CTA-nak (Call-to-Action) hívott gombok azok, amik a konverzióért leginkább felelősek. Legyen rajtuk a szöveg végén egy jobbra mutató nyíl, és a színük térjen el az oldal minden más egyéb színétől - így vezetve vizuálisan a szemet rájuk. A legprofibb weboldalak olyan technológiát alkalmaznak, ami néha diszkréten "megrázza" a gombot, hogy a mozgás révén a látogató eleve oda nézzen. Ennél is szofisztikáltabb módszer, ha ikergombokat alkalmazunk a weboldalunkon, azaz egymás mellé teszünk két CTA gombot. Az egyikre kattintva például a látogató megrendelheti a szolgáltatást, a másikra kattintva pedig bővebb információt szerezhet róla. A lényege az ikergomboknak az, hogy lehetővé teszik a választást a látogatónak, aki bármelyik gombra kattint is, így is, úgy is interakcióba lép a márkánkkal, ami számunkra mindenképpen jót jelent, hiszen a mikroelköteleződések előbb-utóbb konverzióhoz vezetnek.

A Wistia videóplatform iker CTA-val biztosítja, hogy a látogatók az elköteleződési szintjüknek megfelelően kattinthassanak. © hvg.hu

3. Használd a mágikus szót

A mágikus szó a "mert". Számos kutatás igazolta, hogy az emberi agy nem vizsgálja részleteiben a racionalitást, amennyiben annak szokásos kellékei jelen vannak. Bármilyen kérés, állítás erősebb, ha mögötte van a "mert" szó és bármilyen indoklás. Elég erre gondolni: L'Oreal – mert megérdemled. Logikailag vizsgálva ez egy teljesen hibás gondolat, hiszen a vásárló azért dönt egy márka mellett, mert olcsóbb, jobb minőségű, vagy megbízatóbb – nem pedig azért, mert megérdemli. Ha a weboldaladon felszólító módot használsz, tedd oda a "mert" szócskát és bármilyen indoklást – és a konverzió nőni fog.

4. Használd a reciprocitást

A viszonosság elve egyike a hat fő motivációs alapelvnek, amit Robert Cialdini legendássá vált kutatásában elemzett. A viszonosság lényege, hogy ha valaki kap valamilyen - számára szubjektív értékkel bíró dolgot ingyen, akkor hajlamosabb adni is - egy weboldalon ez a vásárlást jelenti. A Hubspot ingyenes verzióval, a Salesforce ingyenes próbaverzióval csábítja a felhasználókat, de egy-egy letölthető esettanulmány, minta dokumentum, vagy iparági elemzés is ugyanezt a hatást váltja ki. B2C szektorban is ugyanúgy működik a dolog, a True and Co fehérneműmárka például egy kvízen keresztül segít megtalálni mindenkinek a megfelelő méretet - az ingyen szolgáltatást a vásárlók - nem meglepő módon - elköteleződéssel hálálják meg.

5. Árazás az Arieli-módszerrel

Régi trükk, hogy amikor egy weboldalon árakat jelenítünk meg, érdemes legalább két opciót biztosítani, hiszen az emberi agy kettőből automatikusan és tudat alatt választ. Ezt a technikát emelte egyel magasabb szintre Dan Arieli híres TED előadásában azzal, hogy a két változat mellé egy harmadikat is odatett, mely – jellemzően árazása miatt – nem valódi opció. Mondjuk a három változat legyen 39 dollár, 59 dollár és 199 dollár. Nyilván a harmadikat senki nem fogja választani - de nem is ez a cél. Az irreálisan drága változat hatása ugyanis az, hogy a második legdrágább változat szubjektív értékét feljebb húzza - azaz többen fogják az 59 dolláros változatot választani, mint a 39-est. Ezt a módszert használja honlapján az egyik legfejlettebb marketing platform, a Drift is.

Összefoglalás

Míg a fizikai vásárlóterek tekintetében mindenki számára teljesen nyilvánvaló, hogy egy üzlethelyiség nem lehet 10 fokra hűtött, koszos, büdös, és ronda, addig a digitális térben - főleg a b2b marketing területén - néhányan hajlamosak erről teljesen elfeledkezni. Csakhogy az online világban pont ugyanazok az emberek vannak, akik a fizikai világban - ugyanazokkal a problémákkal, érzésekkel, attitűddel és esztétikai elvárásokkal. Ha egy vállalat az online felületén cserbenhagyja őket, azt pont ugyanolyan elfordulással fogják "díjazni", mint az elhanyagolt üzlethelyiséget, vagy a málló vakolatú, gyanúsan szagló irodát - a vevők elfordulása pedig egy vállalat számára sem túl jó karma.

A cikket jegyző Dr. Kádas Péter orvos, közgazdász, befektető, a 7Digits online marketing ügynökség egyik alapítója. Goldenblog-díjas blogger 20+ év vállalkozói és 10+ év online marketing tapasztalattal.

