Mára a kapcsolattartás megkerülhetetlen eszközévé váltak a különféle alkalmazások, mint a Facebook Messenger, amely nemcsak az elküldött és fogadott üzeneteket listázza, de azt is nyomon követi, melyik ismerősünk mikor volt éppen aktív. Ugyanezt a funkciót vezeti most be üzenetküldős felületén az Instagram is.