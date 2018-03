Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03d95e47-b7c2-4456-abd2-dc8927928e78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leggyakrabban afgánok, irakiak és szírek kérnek menedékjogot Magyarországon.","shortLead":"A leggyakrabban afgánok, irakiak és szírek kérnek menedékjogot Magyarországon.","id":"20180320_Haromezer_menedekkerelmet_adtak_be_tavaly_Magyarorszagon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03d95e47-b7c2-4456-abd2-dc8927928e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2f156e-965a-4937-856a-47af3e5e4876","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Haromezer_menedekkerelmet_adtak_be_tavaly_Magyarorszagon","timestamp":"2018. március. 20. 11:56","title":"Háromezer menedékkérelmet adtak be tavaly Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f56edfa-4203-4a34-8793-cf458a1b1055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jobbikos, MSZP-s és LMP-s jelöltek javára léptek vissza a Momentum jelöltjei.\r

\r

","shortLead":"Jobbikos, MSZP-s és LMP-s jelöltek javára léptek vissza a Momentum jelöltjei.\r

\r

","id":"20180320_Harom_helyen_visszalepteti_jeloltjeit_a_Momentum","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f56edfa-4203-4a34-8793-cf458a1b1055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fd6782-9200-4095-b674-d61ed23baa0d","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Harom_helyen_visszalepteti_jeloltjeit_a_Momentum","timestamp":"2018. március. 20. 13:29","title":"Három helyen visszalépteti jelöltjeit a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök előterjesztette kormányzata elképzeléseit az opiáttartalmú kábítószerek és gyógyszerek okozta válság leküzdésére. ","shortLead":"Az amerikai elnök előterjesztette kormányzata elképzeléseit az opiáttartalmú kábítószerek és gyógyszerek okozta válság...","id":"20180320_drogdilerek_opiatvalsag_donald_trump_halalbuntetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e48c69-2dd5-4e98-b8ff-2c91a067615f","keywords":null,"link":"/vilag/20180320_drogdilerek_opiatvalsag_donald_trump_halalbuntetes","timestamp":"2018. március. 20. 06:15","title":"Drogdílerek is kaphatnak halálbüntetést, ha Trumpon múlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace36ee0-33a9-4eff-a88f-7c1b097e6c92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden valóban úgy lesz a jövő héten bemutatkozó új telefonban, ahogy most tűnik, akkor jó eséllyel tarolni fog a készülék a következő hónapokban.","shortLead":"Ha minden valóban úgy lesz a jövő héten bemutatkozó új telefonban, ahogy most tűnik, akkor jó eséllyel tarolni fog...","id":"20180321_huawei_p20_pro_tripla_kamera_40_mp_4000_mah_akkumulator_uzemido_kiszivargott_infok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ace36ee0-33a9-4eff-a88f-7c1b097e6c92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517d1668-2bb2-4019-bf80-ad103bc34e13","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_huawei_p20_pro_tripla_kamera_40_mp_4000_mah_akkumulator_uzemido_kiszivargott_infok","timestamp":"2018. március. 21. 09:03","title":"Ha tényleg ezt tudja majd a Huawei új telefonja, akkor rengeteg embernek tetszeni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1181706c-0832-4293-9808-394f9d225462","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Március 21-e az egész világon a költészet ünnepe, amiről mi magyarok még április 11-én, József Attila születésnapján külön megemlékezünk.","shortLead":"Március 21-e az egész világon a költészet ünnepe, amiről mi magyarok még április 11-én, József Attila születésnapján...","id":"20180321_Hogy_rettenetes_elhiszem_de_igy_igaz__jatsszon_velunk_a_Kolteszet_vilagnapjan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1181706c-0832-4293-9808-394f9d225462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e0d2e7-a75c-43af-ac61-bcc43ce0edb7","keywords":null,"link":"/kultura/20180321_Hogy_rettenetes_elhiszem_de_igy_igaz__jatsszon_velunk_a_Kolteszet_vilagnapjan","timestamp":"2018. március. 21. 16:15","title":"\"Hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz\" - játsszon velünk a költészet világnapján!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf4f5d9-2325-407e-906e-c736ef6fe013","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy botrány kerekedett abból, hogy kiderült: a II. Erzsébet királynőt főszerepben alakító Claire Foy kevesebb fizetést kapott az alakításáért a The Crown című sorozatban, mint partnere, a Fülöp herceget alakító Matt Smith. ","shortLead":"Nagy botrány kerekedett abból, hogy kiderült: a II. Erzsébet királynőt főszerepben alakító Claire Foy kevesebb fizetést...","id":"20180320_A_producerek_elnezest_kertek_amiert_a_The_Crown_szinesznoje_kevesebb_gazsit_kapott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdf4f5d9-2325-407e-906e-c736ef6fe013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f42d06ad-0c1b-4ac3-bc64-5ca5400357e2","keywords":null,"link":"/elet/20180320_A_producerek_elnezest_kertek_amiert_a_The_Crown_szinesznoje_kevesebb_gazsit_kapott","timestamp":"2018. március. 20. 17:40","title":"A producerek elnézést kértek, amiért a The Crown színésznője kevesebb gázsit kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újságírók a XVI. kerületi fórum előtt értesültek róla, hogy a miniszter nem jön el.","shortLead":"Az újságírók a XVI. kerületi fórum előtt értesültek róla, hogy a miniszter nem jön el.","id":"20180320_kosa_lajos_xvi_kerulet_forum","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5856bac7-77aa-4bbc-bddc-f951fdad4d7f","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_kosa_lajos_xvi_kerulet_forum","timestamp":"2018. március. 20. 18:03","title":"Ma tartott volna kampányrendezvényt Kósa Lajos, de inkább lefújták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ac9b11-2284-487e-815e-687df92bae94","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A most futó szuperhősfilm lett minden idők eddigi \"legtweeteltebb\" mozija, a produkcióról több mint 35 millió bejegyezés jelent meg a Twitteren. ","shortLead":"A most futó szuperhősfilm lett minden idők eddigi \"legtweeteltebb\" mozija, a produkcióról több mint 35 millió...","id":"20180320_Lenyomta_a_Jediket_a_Fekete_Parduc","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48ac9b11-2284-487e-815e-687df92bae94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639f7d62-419f-4818-befa-fba125628b37","keywords":null,"link":"/kultura/20180320_Lenyomta_a_Jediket_a_Fekete_Parduc","timestamp":"2018. március. 20. 21:38","title":"Lenyomta a Jediket a Fekete Párduc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]