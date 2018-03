Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7658bd5-ad8d-4b52-81a0-6a9cbebdc685","c_author":"","category":"itthon","description":"Megtettük azt, ami egy ellenzéki pártnak sem sikerült az elmúlt 8 évben: elkezdtük a politikai elit ügynökmúltjának feltárását. Szerintünk ez a rendszerváltás befejezésének első lépése - mondta Soproni Tamás, a Momentum kampányfőnöke, miután a párt bejelentette, az ungynokaktak.hu oldalon nyilvánosságra hozták a 2002-es Medgyessy-bizottság titkosított aktáit.","shortLead":"Megtettük azt, ami egy ellenzéki pártnak sem sikerült az elmúlt 8 évben: elkezdtük a politikai elit ügynökmúltjának...","id":"20180331_A_Momentum_nyilvanossagra_hozta_a_Medgyessybizottsag_egykor_titkos_aktait","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7658bd5-ad8d-4b52-81a0-6a9cbebdc685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26238aa-ced6-4c98-87f8-d5a49a04e629","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_A_Momentum_nyilvanossagra_hozta_a_Medgyessybizottsag_egykor_titkos_aktait","timestamp":"2018. március. 31. 15:42","title":"A Momentum nyilvánosságra hozta a Medgyessy-bizottság egykor titkos aktáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a80da00-7ea5-4ced-a36c-07a82492a8de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szelindi Andrea, a Demokratikus Koalíció Szolnok megyei, törökszentmiklósi központú 4. sz. választó körzet elnöke néhány napja - egy azóta eltávolított – kommentben megírta, hogy aktivistái közölték vele, a Jobbik helyi jelöltjére fognak szavazni – írta az Index. Egy percig sem jutott eszembe, hogy lebeszéljem őket – tette hozzá a DK-s elnök a jobbikos politikus Facebook-oldalán.","shortLead":"Szelindi Andrea, a Demokratikus Koalíció Szolnok megyei, törökszentmiklósi központú 4. sz. választó körzet elnöke...","id":"20180331_A_Jobbikjelolt_mellett_kampanyol_a_DKs_megyei_elnok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a80da00-7ea5-4ced-a36c-07a82492a8de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56bb7f6b-05ed-40dd-bbe5-4e032a01a395","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_A_Jobbikjelolt_mellett_kampanyol_a_DKs_megyei_elnok","timestamp":"2018. március. 31. 16:27","title":"A Jobbik-jelölt mellett kampányol a DK-s megyei elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4727a1-71d0-4806-95ce-92414cf00f37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan sebezhetőséget fedeztek fel az iOS 11-et futtató iPhone-ok, iPadek kamera appjában, amelyik rosszindulatú oldalra irányíthatja a felhasználót.","shortLead":"Egy olyan sebezhetőséget fedeztek fel az iOS 11-et futtató iPhone-ok, iPadek kamera appjában, amelyik rosszindulatú...","id":"20180330_ios11_bug_hibas_qr_kod_olvasas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e4727a1-71d0-4806-95ce-92414cf00f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa2ffb7-005c-4592-ac79-76b66a3da9d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180330_ios11_bug_hibas_qr_kod_olvasas","timestamp":"2018. március. 30. 10:00","title":"Vigyázzon, ha iPhone-ja van, és leolvas egy QR kódot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af50f0de-ffa1-42f8-ab08-8e40fe8855a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fiktív kampányrendezvényeket akart lepapíroztatni az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnöke – ezt állítja egy hangfelvételre hivatkozva a Magyar Nemzet, amely a hanganyagot is nyilvánosságra hozta. Balogh János azt magyarázza ezen, hogy \"több településen kellene csinálnunk kampányt papíron. Papíron. Nem kell megcsinálni semmit.\"","shortLead":"Fiktív kampányrendezvényeket akart lepapíroztatni az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnöke – ezt állítja...","id":"20180331_Magyar_Nemzet_az_ORO_MSZPs_elnoke_a_FIdeszt_segiti_es_fiktiv_szamlakat_vasarolna","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af50f0de-ffa1-42f8-ab08-8e40fe8855a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deaf5b65-42ab-4aca-93e4-c19d42f9742d","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Magyar_Nemzet_az_ORO_MSZPs_elnoke_a_FIdeszt_segiti_es_fiktiv_szamlakat_vasarolna","timestamp":"2018. március. 31. 08:32","title":"Magyar Nemzet: Az ORÖ MSZP-s elnöke a Fideszt segíti és fiktív számlákat vásárolna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9008d23-cfd2-4166-946e-ccd1c22ed6ea","c_author":"G. M.","category":"elet","description":"Csütörtökön egy olyan videót tett közzé az Origo, amelyen Bródy János érvel a Jobbikra szavazás ellen. Az már nincs benne, hogy a felvétel 4 éves, és a portál nem kért engedélyt a másodközlésre.","shortLead":"Csütörtökön egy olyan videót tett közzé az Origo, amelyen Bródy János érvel a Jobbikra szavazás ellen. Az már nincs...","id":"20180330_Brody_Janos_a_leghatarozottabban_tiltakozom_a_kampanycelokra_valo_felhasznalasa_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9008d23-cfd2-4166-946e-ccd1c22ed6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6116038-4234-4116-8d82-bb6ca00ba6a0","keywords":null,"link":"/elet/20180330_Brody_Janos_a_leghatarozottabban_tiltakozom_a_kampanycelokra_valo_felhasznalasa_ellen","timestamp":"2018. március. 30. 14:58","title":"Bródy János: a leghatározottabban tiltakozom a kampánycélokra való felhasználás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68db505f-4528-4234-900b-ff2fe4b14f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem is gondolnánk, hogy milyen jelentősége van egy-egy jól megválasztott hashtagnek a Twitteren. Az alábbi weboldalon a különféle hashtagek népszerűségét ellenőrizhetjük.","shortLead":"Nem is gondolnánk, hogy milyen jelentősége van egy-egy jól megválasztott hashtagnek a Twitteren. Az alábbi weboldalon...","id":"20180331_hashtagek_nepszeruseget_mutato_oldal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68db505f-4528-4234-900b-ff2fe4b14f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc41c4f5-1b02-40d4-8394-361ad7b18718","keywords":null,"link":"/tudomany/20180331_hashtagek_nepszeruseget_mutato_oldal","timestamp":"2018. március. 31. 12:59","title":"Ez a weboldal megmutatja, népszerűek-e a hashtagjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194afe03-a4db-42cb-a57e-55e05a318cf4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh márka ezen modellje több szempontból is igen különleges, noha létezéséről nagyon kevesen tudnak. ","shortLead":"A cseh márka ezen modellje több szempontból is igen különleges, noha létezéséről nagyon kevesen tudnak. ","id":"20180330_latta_mar_a_skoda_szupersportautojat_verrel_tankolt_szornyeteg_a_70es_evekbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=194afe03-a4db-42cb-a57e-55e05a318cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c927dc-7926-4119-bf57-8c90281f9dd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_latta_mar_a_skoda_szupersportautojat_verrel_tankolt_szornyeteg_a_70es_evekbol","timestamp":"2018. március. 30. 06:41","title":"Látta már a Skoda szupersportautóját? Vérrel tankolt szörnyeteg a 70-es évekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096beb2e-829e-4e70-9d2e-5185f35ce4c4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nyílt levélben no go zónának kiáltotta ki a budapesti Honvédkórház sürgősségi osztályát Mateisz Erzsébet háziorvos, miután elhunyt egy betege. Elmondása szerint a 79 éves asszonyt először nem látták el megfelelően a sürgősségi osztályon, noha orvosi beutalóval vitték be. Másnap hiába vitték újra be, de már nem tudták megmenteni az életét. Mateisz Erzsébet kérte az eset kivizsgálását, de azt állítja, lepattant mind a kórházról, mind az orvosi kamaráról. És mint kiderült, lepattant volna a kórházat fenntartó Honvédelmi Minisztériumtól, akik szintén azzal érvelnek, nem megfelelő helyről érkezett a panasz. Az viszont szerintük nem igaz, hogy az idős asszonyt nem látták el megfelelően.","shortLead":"Nyílt levélben no go zónának kiáltotta ki a budapesti Honvédkórház sürgősségi osztályát Mateisz Erzsébet háziorvos...","id":"20180330_honved_korhaz_surgossegi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=096beb2e-829e-4e70-9d2e-5185f35ce4c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3599b4c-45ca-4334-9924-cb08b6dd116b","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_honved_korhaz_surgossegi","timestamp":"2018. március. 30. 18:10","title":"Orvos kontra minisztérium - kell-e vizsgálat a Honvédkórház sürgősségijén egy haláleset után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]