[{"available":true,"c_guid":"29aae587-1dcd-4bf7-97c5-500454fd51e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hetekben is bőségesen el voltunk látva a Facebookon hihetőnek tűnő álhírekkel és hihetetlen, de igaz információkkal. Mutatunk egy rövid kvízt, mellyel kiderítheti, minek dőlt be és minek nem.","shortLead":"Az elmúlt hetekben is bőségesen el voltunk látva a Facebookon hihetőnek tűnő álhírekkel és hihetetlen, de igaz...","id":"20180405_nasa_litium_hoaxkviz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29aae587-1dcd-4bf7-97c5-500454fd51e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225730ac-4b4f-40f2-9406-503a897198c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_nasa_litium_hoaxkviz","timestamp":"2018. április. 05. 07:02","title":"Az terjed a Facebookon, hogy a NASA elismerte, hogy lítiummal mérgezi a Föld lakosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f2a722-8203-4f0c-8e40-7d5c4cd518b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bírósági döntés szerint több mint 23 millió forintot kell fizetnie a fideszes városvezetés biztatására a Ledina Kerámiához átigazolt 117 volt Zsolnay-dolgozónak. Az önkormányzat azt ígérte, kifizeti helyettük az összeget, de holnap lejár a határidő, és a pénz még sehol.","shortLead":"A bírósági döntés szerint több mint 23 millió forintot kell fizetnie a fideszes városvezetés biztatására a Ledina...","id":"20180405_Azt_mondtak_ez_a_kormany_erdeke__kiszurtak_a_volt_zsolnays_dolgozokkal_tobb_mint_23_milliot_kell_fizetniuk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5f2a722-8203-4f0c-8e40-7d5c4cd518b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f18223-a39e-48b8-b414-1e7891f6373c","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_Azt_mondtak_ez_a_kormany_erdeke__kiszurtak_a_volt_zsolnays_dolgozokkal_tobb_mint_23_milliot_kell_fizetniuk","timestamp":"2018. április. 05. 10:15","title":"„Azt mondták, ez a kormány érdeke” – kiszúrtak a volt zsolnays dolgozókkal, több mint 23 milliót kell fizetniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05648a3-49dd-4993-bc3d-ed1769d8b6d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elmaradtak a magyar számok a várttól. Az ipar jó teljesítményét ugyanakkor nem szabad adottságnak venni.","shortLead":"Elmaradtak a magyar számok a várttól. Az ipar jó teljesítményét ugyanakkor nem szabad adottságnak venni.","id":"20180406_Betett_a_lelassult_nemet_ipar_a_magyar_szektornak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c05648a3-49dd-4993-bc3d-ed1769d8b6d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ddc44cc-f302-4b32-aaed-566079bca2bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180406_Betett_a_lelassult_nemet_ipar_a_magyar_szektornak","timestamp":"2018. április. 06. 13:07","title":"Betett a lelassult német ipar a magyar szektornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4322114f-d59d-45bf-9ee6-042735f147c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kijött a Závecz Research legújabb felmérése, eszerint a DK és az LMP várhatóan bejut a parlamentbe, az Együtt és a Momentum viszont nem túl jó eredménnyel kecsegtet. Az örök kérdés, hogy lesz-e kétharmada a Fidesznek, a jelenlegi számítások alapján megbecsülhetetlen. ","shortLead":"Kijött a Závecz Research legújabb felmérése, eszerint a DK és az LMP várhatóan bejut a parlamentbe, az Együtt és...","id":"20180406_Zavecz_Nem_tudni_lesze_ujbol_ketharmada_a_Fidesznek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4322114f-d59d-45bf-9ee6-042735f147c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae2e1e4-9342-4bbf-b80e-eb1e19546ac0","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Zavecz_Nem_tudni_lesze_ujbol_ketharmada_a_Fidesznek","timestamp":"2018. április. 06. 20:13","title":"Závecz: Nem tudni, lesz-e újból kétharmada a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ed1c57-e03e-4da2-8f23-2f3534bdd6c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság szerint akár 2,7 millió európai Facebook-felhasználót is érinthet az utóbbi hetekben kipattant adatgyűjtési botrány.","shortLead":"Az Európai Bizottság szerint akár 2,7 millió európai Facebook-felhasználót is érinthet az utóbbi hetekben kipattant...","id":"20180406_facebook_adatgyujtes_europai_felhasznalo_cambridge_analytica_botrany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0ed1c57-e03e-4da2-8f23-2f3534bdd6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22edc629-7d68-40fd-9a0a-3031cb83de86","keywords":null,"link":"/tudomany/20180406_facebook_adatgyujtes_europai_felhasznalo_cambridge_analytica_botrany","timestamp":"2018. április. 06. 14:55","title":"Tovább dagad a Facebook-botrány: 2,7 millió európai felhasználó adata kerülhetett veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c852b699-8cdc-45dd-8c84-23d7c0b439a9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A következő években egyre több kockázati tőkét fektethetnek be Magyarországon is, igaz, az állam a legfontosabb szereplő.","shortLead":"A következő években egyre több kockázati tőkét fektethetnek be Magyarországon is, igaz, az állam a legfontosabb...","id":"20180405_Evtizedes_csucson_a_kockazati_toke_de_mire_szamithat_aki_Magyarorszagon_szeretne_befektetni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c852b699-8cdc-45dd-8c84-23d7c0b439a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f36b20-7b99-4855-a759-08764862fecc","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_Evtizedes_csucson_a_kockazati_toke_de_mire_szamithat_aki_Magyarorszagon_szeretne_befektetni","timestamp":"2018. április. 05. 15:27","title":"Évtizedes csúcson a kockázati tőke, de mire számíthat, aki Magyarországon szeretne befektetni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc95d6ba-4807-4c82-aa27-90faba3d64e8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Júniusban már cserélik a cégért.","shortLead":"Júniusban már cserélik a cégért.","id":"20180406_Nevet_valt_az_FHB_kitalalja_mi_lesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc95d6ba-4807-4c82-aa27-90faba3d64e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671b7c07-b3eb-489a-b49c-da7ffb55a53c","keywords":null,"link":"/kkv/20180406_Nevet_valt_az_FHB_kitalalja_mi_lesz","timestamp":"2018. április. 06. 13:26","title":"Nevet vált az FHB, kitalálja, mi lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b365ce0d-d489-487c-be4a-451237a2dcb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az esküvőkompatibilis számok terén nagyon hetero a kínálat. Most néhány világsztár újragondolta ezeket a slágereket. Hiszen a zene és a szerelem mindenkié.","shortLead":"Az esküvőkompatibilis számok terén nagyon hetero a kínálat. Most néhány világsztár újragondolta ezeket a slágereket...","id":"20180406_Milyen_dalok_szoljanak_egy_meleg_eskuvon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b365ce0d-d489-487c-be4a-451237a2dcb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0545d760-2841-4c23-80db-509641dab2c4","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Milyen_dalok_szoljanak_egy_meleg_eskuvon","timestamp":"2018. április. 06. 15:22","title":"Milyen dalok szóljanak egy meleg esküvőn?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]