[{"available":true,"c_guid":"45065b05-7406-40d7-be2f-7662b0725df8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lássuk, hogy hogyan teljes a szovjet technika, ha egy komoly csattanásra kerül sor.","shortLead":"Lássuk, hogy hogyan teljes a szovjet technika, ha egy komoly csattanásra kerül sor.","id":"20180407_biztos_halal_ilyen_egy_kocka_lada_torestesztje__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45065b05-7406-40d7-be2f-7662b0725df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a503520a-511f-41fc-93dc-1c9810f18aaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180407_biztos_halal_ilyen_egy_kocka_lada_torestesztje__video","timestamp":"2018. április. 07. 06:41","title":"Biztos halál: ilyen egy kocka Lada töréstesztje - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d017599-0638-4f8c-9a9f-7c17f943d556","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A választások előtti hetekben (ország)állapotfelmérő cikksorozatban vizsgáltuk, hogy különböző területeken hova jutott az ország az elmúlt nyolc évben. 