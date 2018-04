Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVI oldalán bárki megnézheti a dokumentumokat, amiket közben a DK is elérhetővé tett saját felületén. Közben a külképviseleti urnák is megérkeztek. ","shortLead":"Az NVI oldalán bárki megnézheti a dokumentumokat, amiket közben a DK is elérhetővé tett saját felületén. Közben...","id":"20180412_On_is_megnezheti_netre_tettek_a_beszkennelt_valasztasi_jegyzokonyveket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0b9df6-4bfa-4fa4-b397-6a54caeb2f53","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_On_is_megnezheti_netre_tettek_a_beszkennelt_valasztasi_jegyzokonyveket","timestamp":"2018. április. 12. 16:29","title":"Ön is megnézheti: netre tették a beszkennelt választási jegyzőkönyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a31891c-571c-4b42-b0c9-658c13414279","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ráadásul különböző problémák miatt egyelőre ezeket sem engedi forgalomba állni a BKV üzemeltetési vezetője.","shortLead":"Ráadásul különböző problémák miatt egyelőre ezeket sem engedi forgalomba állni a BKV üzemeltetési vezetője.","id":"20180413_Lejart_a_masodik_hatarido_is_meg_mindig_csak_5_keszult_el_a_180_magyar_buszbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a31891c-571c-4b42-b0c9-658c13414279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403f3d2b-1e38-445f-ab78-bcbb4043570d","keywords":null,"link":"/kkv/20180413_Lejart_a_masodik_hatarido_is_meg_mindig_csak_5_keszult_el_a_180_magyar_buszbol","timestamp":"2018. április. 13. 14:10","title":"Lejárt a második határidő is, 5 készült el a 180 magyar buszból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0f89d3-19d3-4c53-b646-52f5affb66c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A MÁV előbb elküldte az adatokat, hogy tavaly 1,8 millió percet késtek a vonatok, majd elmondta, miért téves ebből arra következtetni, hogy baj lenne.","shortLead":"A MÁV előbb elküldte az adatokat, hogy tavaly 1,8 millió percet késtek a vonatok, majd elmondta, miért téves ebből arra...","id":"20180413_Elmagyarazta_a_MAV_miert_nem_baj_hogy_tavaly_18_millio_percet_kestek_a_vonatok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d0f89d3-19d3-4c53-b646-52f5affb66c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50f6b5a-100c-45a9-97f9-3da4022972b2","keywords":null,"link":"/kkv/20180413_Elmagyarazta_a_MAV_miert_nem_baj_hogy_tavaly_18_millio_percet_kestek_a_vonatok","timestamp":"2018. április. 13. 17:09","title":"Elmagyarázta a MÁV, miért nem baj, hogy tavaly 1,8 millió percet késtek a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d35256f-62cd-463b-aa8d-9265c0ef5c38","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Négy és fél évig működött Magyarországról híreket közlő, angol nyelvű portál.","shortLead":"Négy és fél évig működött Magyarországról híreket közlő, angol nyelvű portál.","id":"20180413_ujabb_lap_szunik_meg_vege_a_budapest_beaconnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d35256f-62cd-463b-aa8d-9265c0ef5c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3de3449-8209-4e89-b6f9-53ed3a1110f2","keywords":null,"link":"/kultura/20180413_ujabb_lap_szunik_meg_vege_a_budapest_beaconnek","timestamp":"2018. április. 13. 13:52","title":"Újabb lap szűnik meg: vége a Budapest Beaconnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35d629ff-54dd-41a6-929f-a2a98d3231a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trump azonban továbbra sem ragadt klaviatúrát vagy telefont, hogy valamilyen módon gratuláljon az újraválasztott Orbánnak.","shortLead":"Trump azonban továbbra sem ragadt klaviatúrát vagy telefont, hogy valamilyen módon gratuláljon az újraválasztott...","id":"20180412_Lassan_mindenki_gratulalt_mar_Orbannak_de_tenyleg_mindenki_kiveve_a_kebelbarat_Putyint","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35d629ff-54dd-41a6-929f-a2a98d3231a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e655210-a642-48c0-923a-6bb94c6fe4d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Lassan_mindenki_gratulalt_mar_Orbannak_de_tenyleg_mindenki_kiveve_a_kebelbarat_Putyint","timestamp":"2018. április. 12. 16:47","title":"Öt perccel azután, hogy megírtuk, Putyin még nem gratulált Orbánnak, befutott az orosz elnök közleménye az MTI-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A választások utáni első podcastban a vasárnapi eredmények, a következtetések levonása, a jövő kutatása voltak a fő témák. A Fülke vendége Gulyás Márton, a Közös Ország Mozgalom alapítója, aktivista.","shortLead":"A választások utáni első podcastban a vasárnapi eredmények, a következtetések levonása, a jövő kutatása voltak a fő...","id":"20180414_Gulyas_Marton_a_Fulkeben_Ez_egy_totalis_egypartrendszer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0196c51-eb94-4d6d-9080-d3e5ddc442e9","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Gulyas_Marton_a_Fulkeben_Ez_egy_totalis_egypartrendszer","timestamp":"2018. április. 14. 07:00","title":"Gulyás Márton a Fülkében: „Ez egy totális egypártrendszer”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2695c1b-1b30-489f-b335-4a3bb4dbc13b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemcsak a bérek jobbak, az ingázóknak családjuktól sem kell elszakadniuk.","shortLead":"Nemcsak a bérek jobbak, az ingázóknak családjuktól sem kell elszakadniuk.","id":"20180413_eszuk_agaban_sincs_valtoztatni_eletukon_az_ausztriaban_dolgozo_magyaroknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2695c1b-1b30-489f-b335-4a3bb4dbc13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0396cc-7e4f-497a-ba2f-685e462e288e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180413_eszuk_agaban_sincs_valtoztatni_eletukon_az_ausztriaban_dolgozo_magyaroknak","timestamp":"2018. április. 13. 08:28","title":"Eszük ágában sincs változtatni életükön az Ausztriában dolgozó magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec3525c-e152-496a-b9fe-ce5d367f62ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Jégeső is lehet.","shortLead":"Jégeső is lehet.","id":"20180413_tovabb_tart_a_zivataros_korai_nyar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aec3525c-e152-496a-b9fe-ce5d367f62ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546d0d45-5be2-425f-96fe-d1db1a9cf181","keywords":null,"link":"/idojaras/20180413_tovabb_tart_a_zivataros_korai_nyar","timestamp":"2018. április. 13. 05:14","title":"Tovább tart a zivataros korai nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]