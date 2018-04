Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6d184e7-7149-4b99-b92e-28c25b0ece44","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ehhez szükséges újabb ingatlant is behúzta a Terror Háza főigazgatója.","shortLead":"Az ehhez szükséges újabb ingatlant is behúzta a Terror Háza főigazgatója.","id":"20180412_Milliardokbol_alakit_ki_hotelt_Schmidt_Maria_cege_az_Andrassyn","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6d184e7-7149-4b99-b92e-28c25b0ece44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352f2d04-53e0-4c06-bb46-7675c9cd6b82","keywords":null,"link":"/kkv/20180412_Milliardokbol_alakit_ki_hotelt_Schmidt_Maria_cege_az_Andrassyn","timestamp":"2018. április. 12. 19:54","title":"Milliárdokból alakít ki hotelt Schmidt Mária cége az Andrássyn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b591cf68-6874-4fff-be87-53e2573c7dc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az elmúlt évek erősödése arra volt jó, hogy ugyanott tartson az ingatlanpiacunk, mint a válság előtt.","shortLead":"Az elmúlt évek erősödése arra volt jó, hogy ugyanott tartson az ingatlanpiacunk, mint a válság előtt.","id":"20180412_Mostanra_tert_vissza_oda_a_magyar_ingatlanpiac_ahol_2008ban_allt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b591cf68-6874-4fff-be87-53e2573c7dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcfe14f-95a2-404d-955b-729cdeed03e0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180412_Mostanra_tert_vissza_oda_a_magyar_ingatlanpiac_ahol_2008ban_allt","timestamp":"2018. április. 12. 11:49","title":"Mostanra tért vissza oda a magyar ingatlanpiac, ahol 2008-ban állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0f89d3-19d3-4c53-b646-52f5affb66c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A MÁV előbb elküldte az adatokat, hogy tavaly 1,8 millió percet késtek a vonatok, majd elmondta, miért téves ebből arra következtetni, hogy baj lenne.","shortLead":"A MÁV előbb elküldte az adatokat, hogy tavaly 1,8 millió percet késtek a vonatok, majd elmondta, miért téves ebből arra...","id":"20180413_Elmagyarazta_a_MAV_miert_nem_baj_hogy_tavaly_18_millio_percet_kestek_a_vonatok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d0f89d3-19d3-4c53-b646-52f5affb66c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50f6b5a-100c-45a9-97f9-3da4022972b2","keywords":null,"link":"/kkv/20180413_Elmagyarazta_a_MAV_miert_nem_baj_hogy_tavaly_18_millio_percet_kestek_a_vonatok","timestamp":"2018. április. 13. 17:09","title":"Elmagyarázta a MÁV, miért nem baj, hogy tavaly 1,8 millió percet késtek a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8defea5f-7d67-4cff-a826-a7085d6b63fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Előzésbe kezdett a felvételt készítő autó sofőrje, ebből lett egy komoly csattanás.","shortLead":"Előzésbe kezdett a felvételt készítő autó sofőrje, ebből lett egy komoly csattanás.","id":"20180413_autos_video_baleset_autopalya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8defea5f-7d67-4cff-a826-a7085d6b63fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a9eb52-47d9-40a4-9207-0d378e9c1e04","keywords":null,"link":"/cegauto/20180413_autos_video_baleset_autopalya","timestamp":"2018. április. 13. 04:01","title":"Egy dolgot felejtett el a sofőr, pont abból lett baleset – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6598cc-f3c3-4924-9479-33a452290254","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Terminátor videóban üzent rajongóinak és megköszönte azt a rengeteg támogatást, amit az utóbbi napokban kapott. Schwarzeneggeren nemrég sürgősségi szívműtétet hajtottak végre.","shortLead":"A Terminátor videóban üzent rajongóinak és megköszönte azt a rengeteg támogatást, amit az utóbbi napokban kapott...","id":"20180413_Jobban_van_de_meg_nem_tokeletes_a_szivmuteten_atesett_Schwarzenegger_allapota__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f6598cc-f3c3-4924-9479-33a452290254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c53a06-3b7c-4e74-9364-92dc52b9290a","keywords":null,"link":"/elet/20180413_Jobban_van_de_meg_nem_tokeletes_a_szivmuteten_atesett_Schwarzenegger_allapota__video","timestamp":"2018. április. 13. 17:25","title":"Jobban van, de még nem tökéletes a szívműtéten átesett Schwarzenegger állapota – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meghökkentő részletekre derült fény egy családfakutatással foglalkozó weboldalon elvégzett tesztből: egy amerikai nő nem csupán azzal kényszerült szembesülni, hogy lombikbébiprogram révén született, az is kiderült, hogy vér szerinti apja igazából az orvosi beavatkozást végző férfi. A nő most perel.","shortLead":"Meghökkentő részletekre derült fény egy családfakutatással foglalkozó weboldalon elvégzett tesztből: egy amerikai nő...","id":"20180413_ancestry_com_dns_vizsgalat_csaladfakutatas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb3d358-57b6-48b0-8868-4d43725136fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180413_ancestry_com_dns_vizsgalat_csaladfakutatas","timestamp":"2018. április. 13. 11:03","title":"Felment egy családfakutató weboldalra, és igen meglepődött azon, ami ott fogadta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180412_On_Soroszsoldos_Igy_segithet_a_kormanyparti_sajtonak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86f221b-63e7-45a6-81b3-94b66e5e8007","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_On_Soroszsoldos_Igy_segithet_a_kormanyparti_sajtonak","timestamp":"2018. április. 12. 12:23","title":"Ön Soros-zsoldos? Így segíthet a kormánypárti sajtónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93442167-35e4-417d-8a7c-f0c725e028fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy öt órán át tartó keddi meghallgatását követően szerdán ismét az amerikai döntéshozók elé járult a Facebook eddigi legnagyobb botrányát eredményező ügy miatt Mark Zuckerberg. A közösségi oldal atyját izzasztó kérdések mellett furcsa pillanatokból és teljes megdöbbenést okozó kijelentésekből sem volt hiány. Sorra vettük a kongresszusi kérdezz-felelek játék legfontosabb, alighanem önt is érintő pontjait.","shortLead":"Mintegy öt órán át tartó keddi meghallgatását követően szerdán ismét az amerikai döntéshozók elé járult a Facebook...","id":"20180412_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_adatlopas_cambridge_analytica_adatvedelem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93442167-35e4-417d-8a7c-f0c725e028fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c592134-e07c-4395-b5cc-f536bd2e2edc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_adatlopas_cambridge_analytica_adatvedelem","timestamp":"2018. április. 12. 11:03","title":"Mark Zuckerberg: Az én adataimat is ellopták; jöhet a fizetős Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]