Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5b6579f-c1be-44fb-bb0d-f96c39dbd649","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A már bajnok és Ligakupa-győztes Paris Saint-Germain lesz a harmadosztályú Les Herbiers ellenfele a labdarúgó Francia Kupa döntőjében, miután a négy között 3-1-re győzött a Caen vendégeként.","shortLead":"A már bajnok és Ligakupa-győztes Paris Saint-Germain lesz a harmadosztályú Les Herbiers ellenfele a labdarúgó Francia...","id":"20180419_psg_caen_videobiro_francia_kupa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5b6579f-c1be-44fb-bb0d-f96c39dbd649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ccf778-d660-4544-a0c9-70cc58c78dfe","keywords":null,"link":"/sport/20180419_psg_caen_videobiro_francia_kupa","timestamp":"2018. április. 19. 11:14","title":"Öt percig nézegették, tényleg szabályos gólt lőtt-e Mbappé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b947b73c-1739-4add-9b3e-8ad8d4c190a1","c_author":"Bedő Iván","category":"gazdasag","description":"A mesterséges intelligencia új távlatokat nyit annak ellenőrzésében, nem lazsálnak-e a dolgozók.","shortLead":"A mesterséges intelligencia új távlatokat nyit annak ellenőrzésében, nem lazsálnak-e a dolgozók.","id":"20180418_munkahelyi_megfigyeles_ai_humanyze_cogito_myanalitics_workday_uber","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b947b73c-1739-4add-9b3e-8ad8d4c190a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a6ba2a-503c-4e55-b7c5-c7927ff63f7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_munkahelyi_megfigyeles_ai_humanyze_cogito_myanalitics_workday_uber","timestamp":"2018. április. 18. 11:35","title":"Nagy Testvér a nagyfőnök mellé? Terjed a munkahelyi megfigyelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95214177-5d6b-4c89-b143-a285c3ad4ef2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság szerint a kaliforniai vállalat meg nem erősített információkat ad ki idő előtt, ítélkezik, és befolyásolja a vizsgálatot.","shortLead":"Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság szerint a kaliforniai vállalat meg nem erősített információkat ad ki idő...","id":"20180418_tesla_halalos_baleset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95214177-5d6b-4c89-b143-a285c3ad4ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396230a8-d523-4975-aa9c-f90e86e534b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_tesla_halalos_baleset","timestamp":"2018. április. 18. 09:28","title":"Kizárták a Teslát a halálos balesetének vizsgálatából, mert túl sokat fecseg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebee63a6-1369-481d-a602-639c0bf99506","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A héten megnyílt madridi nemzetközi ExpoFranquicia franchise kiállítás egyik prominens résztvevője a La Mafia étteremlánc, amelyet éppen meg akarnak fosztani nevétől, holott az ezredforduló óta működik \"Keresztapa-stílusban\". ","shortLead":"A héten megnyílt madridi nemzetközi ExpoFranquicia franchise kiállítás egyik prominens résztvevője a La Mafia...","id":"20180419_A_Maffia_asztalhoz_ul__es_nem_all_fel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebee63a6-1369-481d-a602-639c0bf99506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47b258c-9cff-46ac-8f18-31ae449a4e6d","keywords":null,"link":"/elet/20180419_A_Maffia_asztalhoz_ul__es_nem_all_fel","timestamp":"2018. április. 19. 19:42","title":"A Maffia asztalhoz ül – és nem áll fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cec45c-05d2-4a7a-9861-11dd9a5d5065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszterhez fordult az ENSZ főbiztosa, hogy a kormány segítségét kérje a civilek és jogvédők Figyelő általi listázása miatt. Jókora magaslabda volt, Szijjártó azonnal le is csapta a maga módján.","shortLead":"A külügyminiszterhez fordult az ENSZ főbiztosa, hogy a kormány segítségét kérje a civilek és jogvédők Figyelő általi...","id":"20180418_A_hazai_jogvedok_hiaba_varjak_hogy_Szijjarto_megvedje_oket_ezek_utan_aligha_fogja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0cec45c-05d2-4a7a-9861-11dd9a5d5065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ab3d0c-7053-418b-8d7c-a45ae953d248","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_A_hazai_jogvedok_hiaba_varjak_hogy_Szijjarto_megvedje_oket_ezek_utan_aligha_fogja","timestamp":"2018. április. 18. 20:28","title":"Figyelő-listázás: a jogvédők hiába várják, hogy Szijjártó megvédje őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7edb4d8d-59d0-4771-a010-96856a247745","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tájékoztatás elmulasztása miatt a Gazdasági Versenyhivatal 100 millió forintra bírságolta az Apple-t, és megtiltotta a jogsértő gyakorlat folytatását. ","shortLead":"Tájékoztatás elmulasztása miatt a Gazdasági Versenyhivatal 100 millió forintra bírságolta az Apple-t, és megtiltotta...","id":"20180418_A_GVH_100_millio_forintra_birsagolta_az_Applet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7edb4d8d-59d0-4771-a010-96856a247745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670c28be-7ebe-4711-a1ba-ece4e6170453","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_A_GVH_100_millio_forintra_birsagolta_az_Applet","timestamp":"2018. április. 18. 15:08","title":"A GVH 100 millió forintra bírságolta az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93f257-ad93-408c-a214-11cdb00c04ee","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A következő napokban a nyír pollenkoncentrációja továbbra is sokfelé elérheti a magas szintet, és elkezdődött a platán, a tölgy, valamint a bükk pollenszórása is. ","shortLead":"A következő napokban a nyír pollenkoncentrációja továbbra is sokfelé elérheti a magas szintet, és elkezdődött a platán...","id":"20180418_bedurvul_a_heten_a_pollenszezon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f93f257-ad93-408c-a214-11cdb00c04ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2410310b-3a73-4d14-bdfc-35be7e5426d4","keywords":null,"link":"/elet/20180418_bedurvul_a_heten_a_pollenszezon","timestamp":"2018. április. 18. 11:02","title":"Bedurvul a héten a pollenszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d19573-2235-4432-8f89-6f38c16d80e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az úszószövetség egykori elnöke hosszan mesélt a kihallgatóinak a Fenyő Jánossal folytatott vitájáról és arról is, milyen kapcsolatban van Portik Tamással. ","shortLead":"Az úszószövetség egykori elnöke hosszan mesélt a kihallgatóinak a Fenyő Jánossal folytatott vitájáról és arról is...","id":"20180418_Penteken_dontenek_Gyarfas_letartoztatasarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65d19573-2235-4432-8f89-6f38c16d80e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd775412-5fd6-4441-a1fb-338ce923604f","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Penteken_dontenek_Gyarfas_letartoztatasarol","timestamp":"2018. április. 18. 11:51","title":"Pénteken döntenek Gyárfás letartóztatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]