[{"available":true,"c_guid":"e3d9707c-82b0-4cf7-adca-4eb0e36ee410","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy okostelefonos alkalmazással segítené a programozás alapjainak elsajátítását.","shortLead":"A Google egy okostelefonos alkalmazással segítené a programozás alapjainak elsajátítását.","id":"20180421_google_grasshopper_app_programozas_alapjainak_elsajatitasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3d9707c-82b0-4cf7-adca-4eb0e36ee410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2485ebf3-0b9b-41d7-85a6-2313c35fa6dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180421_google_grasshopper_app_programozas_alapjainak_elsajatitasa","timestamp":"2018. április. 21. 10:18","title":"Programozni tanulna? Akkor próbálja ki a Google ingyenes appját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"220b4ad2-da26-4f97-b8fb-a10bd517c843","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokan próbáltak helyet találni a darabnak Baranyában, végül Szigetváron tartják meg az előadást. ","shortLead":"Sokan próbáltak helyet találni a darabnak Baranyában, végül Szigetváron tartják meg az előadást. ","id":"20180421_Szigetvaron_tartjak_meg_Alfoldi_Pecsen_letiltott_eloadasat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=220b4ad2-da26-4f97-b8fb-a10bd517c843&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00e8879-2694-4106-aa75-a614ab89621f","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_Szigetvaron_tartjak_meg_Alfoldi_Pecsen_letiltott_eloadasat","timestamp":"2018. április. 21. 14:30","title":"Szigetváron tartják meg Alföldi Pécsen letiltott előadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5720f2ec-8ab8-4c12-baf8-c5574af7cb6b","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"gazdasag","description":"Átrendeződés az élelmiszer-kereskedelemben: a CBA-tulajdonos Baldauf László boltjai sorra cserélődnek le diszkontüzletekre, néhány Spar-ingatlan pedig Mészáros Lőrinchez kerül.","shortLead":"Átrendeződés az élelmiszer-kereskedelemben: a CBA-tulajdonos Baldauf László boltjai sorra cserélődnek le...","id":"201816__cbaboltbezarasok__baldauf_laszlo__meszaros_belepoje__uzleti_ajanlatok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5720f2ec-8ab8-4c12-baf8-c5574af7cb6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36646621-1844-4a0e-8e15-b03350f4cdc3","keywords":null,"link":"/gazdasag/201816__cbaboltbezarasok__baldauf_laszlo__meszaros_belepoje__uzleti_ajanlatok","timestamp":"2018. április. 22. 10:30","title":"A CBA-alapítók háttérbe vonulnak, de Mészáros Lőrinc már a kertek alatt ólálkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5aa3da-0365-410f-b8e3-76f303ac7a86","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A lipcsei csapat négy meccset játszott hétfő óta, ezeken a magyar válogatott kapus összesen 15 gólt kapott.","shortLead":"A lipcsei csapat négy meccset játszott hétfő óta, ezeken a magyar válogatott kapus összesen 15 gólt kapott.","id":"20180421_nagy_verest_kaptak_gulacsiek_szalaiek_bantak_el_veluk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a5aa3da-0365-410f-b8e3-76f303ac7a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b98654-72cc-47ca-ac3e-0904c1ebfda5","keywords":null,"link":"/sport/20180421_nagy_verest_kaptak_gulacsiek_szalaiek_bantak_el_veluk","timestamp":"2018. április. 21. 17:56","title":"Nagy verést kaptak Gulácsiék, Szalaiék bántak el velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha az adófizető meggondolja magát és megváltoztatja a támogatni kívánt vallási szereplőt, vagy úgy dönt, hogy egyetlen egyháznak sem juttat tovább ilyenformán pénzt, akkor korábbi nyilatkozatát vissza kell vonnia, vagy új nyilatkozatot kell tennie, különben mindig ugyanannak az egyháznak fog menni az egy százalék. ","shortLead":"Ha az adófizető meggondolja magát és megváltoztatja a támogatni kívánt vallási szereplőt, vagy úgy dönt, hogy egyetlen...","id":"20180421_Valtozas_az_egyhazi_egy_szazalek_felajanlasa_orokre_is_szolhat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7bd3c8c-e483-40e6-b0da-0a30163d615d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180421_Valtozas_az_egyhazi_egy_szazalek_felajanlasa_orokre_is_szolhat","timestamp":"2018. április. 21. 08:36","title":"Változás: az egyházi egy százalék felajánlása örökre is szólhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4dd99d0-2e9c-4751-8917-1feef607f9d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy olvasónk küldte a fotót. Egy ilyen performansznak biztosan lennie kell valami magasabb jelentésének is. Vajon, mit akar üzenni a művész, nekünk egyszerű szemlélődőknek?","shortLead":"Egy olvasónk küldte a fotót. Egy ilyen performansznak biztosan lennie kell valami magasabb jelentésének is. Vajon, mit...","id":"20180421_Maganyos_farkaskulondij_jar_ennek_az_autonak_az_erthetetlen_parkolasok_kozt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4dd99d0-2e9c-4751-8917-1feef607f9d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09bfbbea-275b-4c7c-af06-e19e80a996b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_Maganyos_farkaskulondij_jar_ennek_az_autonak_az_erthetetlen_parkolasok_kozt","timestamp":"2018. április. 21. 16:15","title":"A legérthetetlenebb parkolások: ezért járna valami különdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d762b2-35f6-4f2b-b4c2-5294126ce03e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180422_nasa_vezetoje_klimavaltozas_chrome_autoplay_nemitas_virus_toltokabel_kezszarito_afrikai_hivasok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96d762b2-35f6-4f2b-b4c2-5294126ce03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2a5d0a-d3f6-4d48-b69c-01ea25599bab","keywords":null,"link":"/tudomany/20180422_nasa_vezetoje_klimavaltozas_chrome_autoplay_nemitas_virus_toltokabel_kezszarito_afrikai_hivasok","timestamp":"2018. április. 22. 12:00","title":"Ez történt: kiderült, hogy a tápkábelen keresztül is lehet adatokat lopni a számítógépekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mint arról korábban beszámoltunk, péntek délután elhunyt Avicii. A világszerte ismert DJ és producer fájdalmasan fiatalon, 28 évesen ment el. Halálának okáról hivatalos tájékoztatás még mindig nincs, de azt tudni lehet, hogy két évvel ezelőtt súlyos alkoholproblémái miatt akut hasnyálmirigy-gyulladása lett, és még azelőtt eltávolították az epehólyagját és a féregnyúlványát.","shortLead":"Mint arról korábban beszámoltunk, péntek délután elhunyt Avicii. A világszerte ismert DJ és producer fájdalmasan...","id":"20180421_Avicii_halala_az_Imagine_Dragons_es_Madonna_is_bucsuzik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e98b43-5708-4e16-a125-1f389ffdfd09","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_Avicii_halala_az_Imagine_Dragons_es_Madonna_is_bucsuzik","timestamp":"2018. április. 21. 10:45","title":"Avicii halála: Madonna, David Guetta és az Imagine Dragons is búcsúzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]