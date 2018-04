Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf20751a-3a2d-4208-aee8-beda23131583","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2-3 ezer milliárd forint értékű ingatlan kihasználatlan, pedig kiegyensúlyozottabbá válhatna a piac, ha megjelennének a kínálatban.","shortLead":"2-3 ezer milliárd forint értékű ingatlan kihasználatlan, pedig kiegyensúlyozottabbá válhatna a piac, ha megjelennének...","id":"20180425_Felmillio_lakas_all_uresen_es_a_szamuk_egyre_csak_no","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf20751a-3a2d-4208-aee8-beda23131583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68f99f6-2579-4b57-a9e2-cd367b2b1483","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180425_Felmillio_lakas_all_uresen_es_a_szamuk_egyre_csak_no","timestamp":"2018. április. 25. 10:17","title":"Félmillió lakás áll üresen, és ez a szám egyre csak nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc54927a-bc7a-4ba0-890f-496aca0e0708","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kacsa, hogy eladó a KACSA-1 forgalmi rendszám. Dagobert bácsi és a Citroën 2CV tulajok beájulnának tőle.","id":"20180425_nap_hirdetese_kacsa_egyedi_rendszam_elado_bugatti_veyron","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc54927a-bc7a-4ba0-890f-496aca0e0708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463cb5f1-dd67-4a7b-845a-ea05de8bffa6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_nap_hirdetese_kacsa_egyedi_rendszam_elado_bugatti_veyron","timestamp":"2018. április. 25. 06:41","title":"A nap hirdetése: 700 ezer forintot kérnek a KACSA-1 rendszámért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Március második felében még hófúvás volt, az április viszonylag hűvös idővel indult, most pedig majdnem nyár van. ","id":"20180423_bolondos_aprilis_az_orszagos_melegrekord_is_majdnem_megdolt_ma","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e33a95c-f696-4d30-90bf-95fccae9758f","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_bolondos_aprilis_az_orszagos_melegrekord_is_majdnem_megdolt_ma","timestamp":"2018. április. 23. 20:55","title":"Bolondos április: az országos melegrekord is majdnem megdőlt ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7587c4ed-7429-4367-936f-b8f19dbfbf0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az már biztos, crossoverként folytatja a japán gyártó egyik legismertebb modellje, a ralis vonal vélhetően teljesen eltűnik. ","shortLead":"Az már biztos, crossoverként folytatja a japán gyártó egyik legismertebb modellje, a ralis vonal vélhetően teljesen...","id":"20180424_mitsubishi_lancer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7587c4ed-7429-4367-936f-b8f19dbfbf0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f141fb-3c9d-410b-9e04-816571d26f16","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_mitsubishi_lancer","timestamp":"2018. április. 24. 09:28","title":"Nem mindenki repes az örömtől, hogy a Lancerből is SUV-t farag a Mitsubishi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadc2ea8-bcba-44e6-8161-d623269431c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon sietős lehetett a sofőrnek a dolog, mert szinte állva hagyta a 130 km/h-val haladó autót.","shortLead":"Nagyon sietős lehetett a sofőrnek a dolog, mert szinte állva hagyta a 130 km/h-val haladó autót.","id":"20180424_autopalya_elozes_kamion_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fadc2ea8-bcba-44e6-8161-d623269431c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6134b98-7505-4b1b-a7c9-c17cd3f59684","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_autopalya_elozes_kamion_video","timestamp":"2018. április. 24. 04:01","title":"130 km/h-nál az autópályán nem számít ilyen előzésre az ember – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed1d966-b8c7-491b-bc59-ef2bfe27ab43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezentúl nem feltétlen kell külön oldalt nyitni a szócikken belüli linkeknek, a kapcsolódó oldalak akkor is áttekinthetjük őket, ha csak föléjük visszük a kurzort.","shortLead":"Ezentúl nem feltétlen kell külön oldalt nyitni a szócikken belüli linkeknek, a kapcsolódó oldalak akkor is...","id":"20180425_wikipedia_szocikk_kereses_elonezet_ablak_gyors_betoltes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ed1d966-b8c7-491b-bc59-ef2bfe27ab43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c691cc-48b2-423e-8134-fab695a66733","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_wikipedia_szocikk_kereses_elonezet_ablak_gyors_betoltes","timestamp":"2018. április. 25. 08:03","title":"Szeretni fogja a Wikipédia új funkcióját, sok felesleges kattintástól kíméli majd meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b10d55-6ccf-4ff8-afd1-972ad90c7f53","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kilencre nőtt a torontói tömeges gázolás áldozatainak a száma. ","shortLead":"Kilencre nőtt a torontói tömeges gázolás áldozatainak a száma. Bár a hatóságok azt mondják, nem tudják, mi áll...","id":"20180423_Torontoi_gazolas__kilenc_halott_16_serult","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6b10d55-6ccf-4ff8-afd1-972ad90c7f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fbafc0b-ec33-43ab-9082-e9c806c7bafd","keywords":null,"link":"/vilag/20180423_Torontoi_gazolas__kilenc_halott_16_serult","timestamp":"2018. április. 23. 23:09","title":"Torontói gázolás – kilenc halott, 16 sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b40eda-7931-4fbc-bffc-74b63ce1d604","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több felhasználó találkozik audio-problémákkal az iOS 11.3-ra történő frissítés után.","shortLead":"Egyre több felhasználó találkozik audio-problémákkal az iOS 11.3-ra történő frissítés után.","id":"20180424_Panaszkodnak_a_felhasznalok_valami_hibadzik_az_iOS_113mal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40b40eda-7931-4fbc-bffc-74b63ce1d604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf75424-c9c4-499f-a3c5-1b893080b54f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_Panaszkodnak_a_felhasznalok_valami_hibadzik_az_iOS_113mal","timestamp":"2018. április. 24. 19:00","title":"Panaszkodnak a felhasználók, valami hibádzik az iOS 11.3-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]