[{"available":true,"c_guid":"1d8e0e0e-a91a-48f4-bb6c-0339ba519d3c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"JLo lett a nap szépe a kaszinó- és tévémágnás lapjánál, igaz, azt még nem tudjuk, hogy Lopez kisasszony mely felmenői kötődnek Csongrád megyéhez, amiért ilyen kitüntetett figyelemhez juthat most a Délmagyar jóvoltából. ","shortLead":"JLo lett a nap szépe a kaszinó- és tévémágnás lapjánál, igaz, azt még nem tudjuk, hogy Lopez kisasszony mely felmenői...","id":"20180425_Andy_Vajna_ujsagja_ma_is_megvalasztotta_Csongrad_megye_szepet_Jennifer_Lopezt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d8e0e0e-a91a-48f4-bb6c-0339ba519d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba14727-c805-4df2-b947-0e943563d5f6","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_Andy_Vajna_ujsagja_ma_is_megvalasztotta_Csongrad_megye_szepet_Jennifer_Lopezt","timestamp":"2018. április. 25. 15:40","title":"Andy Vajna újságja ma is megválasztotta Csongrád megye szépét: Jennifer Lopezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf94c5e-1640-4360-a7fb-b4f1e69bbe87","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A rendező szerint új filmje a Ponyvaregénnyel vetekszik majd, a DiCaprio–Brad Pitt-páros pedig a filmvilág következő legendás duója lesz.","shortLead":"A rendező szerint új filmje a Ponyvaregénnyel vetekszik majd, a DiCaprio–Brad Pitt-páros pedig a filmvilág következő...","id":"20180425_quentin_tarantino_brad_pitt_leonardo_dicaprio_ponyvaregeny","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bf94c5e-1640-4360-a7fb-b4f1e69bbe87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de096194-badd-4a11-923b-73f54d25738e","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_quentin_tarantino_brad_pitt_leonardo_dicaprio_ponyvaregeny","timestamp":"2018. április. 25. 10:27","title":"Ha igaz, amit Tarantino mond, nagyszerű lesz az új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy ismert tévésnek, még ha nem is gyakorol közhatalmat, el kell tűrnie a durva véleményeket – mondta ki egyhangúlag az Alkotmánybíróság, és nem semmisítette meg a Hajdú által elveszített perek ítéleteit.","shortLead":"Egy ismert tévésnek, még ha nem is gyakorol közhatalmat, el kell tűrnie a durva véleményeket – mondta ki egyhangúlag...","id":"20180425_Ab_Puzser_nevezhette_pszichopatanak_Hajdu_Petert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b4ec4a-e666-499a-a024-0ad578019370","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Ab_Puzser_nevezhette_pszichopatanak_Hajdu_Petert","timestamp":"2018. április. 25. 13:21","title":"Ab: Puzsér nevezhette pszichopatának Hajdu Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8099fce4-8818-4050-b1b2-abee1174e731","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Balatonnál az április közepi biológiai szúnyoggyérítés után légi kémiai szúnyogirtás lesz csütörtökön és pénteken.","shortLead":"A Balatonnál az április közepi biológiai szúnyoggyérítés után légi kémiai szúnyogirtás lesz csütörtökön és pénteken.","id":"20180425_Veget_vetnek_a_verszivasnak_a_Balatonon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8099fce4-8818-4050-b1b2-abee1174e731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae3b080-3876-4356-879e-c5a6dfa99b26","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Veget_vetnek_a_verszivasnak_a_Balatonon","timestamp":"2018. április. 25. 18:22","title":"Véget vetnek a vérszívásnak a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb28dc0-8b76-4c41-a5d6-5f708e807eb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyok a különbségek a közép-európai fiatalok nyelvi magabiztosságában – ez derült ki az Angloville legfrissebb régiós kutatásából. Minden második diák jár magánórára, az iskolai tanórákat pedig nem gondolják túl hasznosnak.","shortLead":"Nagyok a különbségek a közép-európai fiatalok nyelvi magabiztosságában – ez derült ki az Angloville legfrissebb régiós...","id":"20180426_A_diakok_szerint_az_iskolaban_nem_nagyon_lehet_megtanulni_angolul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cb28dc0-8b76-4c41-a5d6-5f708e807eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3812c6d8-69af-4899-bd21-1fed3e897acd","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_A_diakok_szerint_az_iskolaban_nem_nagyon_lehet_megtanulni_angolul","timestamp":"2018. április. 26. 12:15","title":"A diákok szerint az iskolában nem nagyon lehet megtanulni angolul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed1d966-b8c7-491b-bc59-ef2bfe27ab43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezentúl nem feltétlen kell külön oldalt nyitni a szócikken belüli linkeknek, a kapcsolódó oldalak akkor is áttekinthetjük őket, ha csak föléjük visszük a kurzort.","shortLead":"Ezentúl nem feltétlen kell külön oldalt nyitni a szócikken belüli linkeknek, a kapcsolódó oldalak akkor is...","id":"20180425_wikipedia_szocikk_kereses_elonezet_ablak_gyors_betoltes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ed1d966-b8c7-491b-bc59-ef2bfe27ab43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c691cc-48b2-423e-8134-fab695a66733","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_wikipedia_szocikk_kereses_elonezet_ablak_gyors_betoltes","timestamp":"2018. április. 25. 08:03","title":"Szeretni fogja a Wikipédia új funkcióját, sok felesleges kattintástól kíméli majd meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c034530-ccfe-400e-b918-df26719952e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már korábban visszahívták a csattanó maszlaggal szennyezett fűszerköményt, de most újabb mérgezéses esetekről érkeztek hírek, ezért mindenki figyeljen oda, hogy milyen köményt használ. ","shortLead":"Már korábban visszahívták a csattanó maszlaggal szennyezett fűszerköményt, de most újabb mérgezéses esetekről érkeztek...","id":"20180426_Mergezest_okoz_egy_piacon_levo_fuszer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c034530-ccfe-400e-b918-df26719952e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c02bbd-e0be-4377-8c96-6abbc1817880","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Mergezest_okoz_egy_piacon_levo_fuszer","timestamp":"2018. április. 26. 17:13","title":"Mérgezést okoz egy piacon lévő fűszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebada3ac-1719-4da3-980d-5b3f395a1797","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2016 óta postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásért felelős kormánybiztosként dolgozó Bártfai-Mager Andrea válthatja Seszták Miklós fejlesztési minisztert a 444.hu értesülése szerint.","shortLead":"A 2016 óta postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásért felelős kormánybiztosként dolgozó Bártfai-Mager Andrea...","id":"20180425_bartfai_mager_andrea_lehet_sesztak_utodja_a_fejlesztesi_tarca_elen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebada3ac-1719-4da3-980d-5b3f395a1797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d484483-425d-4387-b03c-59baed04a8fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180425_bartfai_mager_andrea_lehet_sesztak_utodja_a_fejlesztesi_tarca_elen","timestamp":"2018. április. 25. 07:38","title":"Bártfai-Mager Andrea lehet a fejlesztési miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]