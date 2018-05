Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d319734c-b73b-437f-b159-3008ecbd833a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kilencéves kisfiúra támadt vasárnap este egy medve a székelyföldi Homoródremetén - közölte a Hargita megyei önkormányzat sajtószolgálata.","shortLead":"Kilencéves kisfiúra támadt vasárnap este egy medve a székelyföldi Homoródremetén - közölte a Hargita megyei...","id":"20180506_Kilenceves_kisfiura_tamadt_egy_medve_Szekelyfoldon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d319734c-b73b-437f-b159-3008ecbd833a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ed96a4-b4b8-4a79-ac8e-bbb1d0f78d9a","keywords":null,"link":"/vilag/20180506_Kilenceves_kisfiura_tamadt_egy_medve_Szekelyfoldon","timestamp":"2018. május. 06. 21:55","title":"Kilencéves kisfiúra támadt egy medve Székelyföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A net befolyásolói jó eséllyel közelebb vannak a fogyasztóhoz, mint amilyen közel a hivatalos marketingcsatornák bármikor is kerülhetnek, látszólag tehát teljes főnyeremény online megmondóemberekkel hirdetni az ügyünket. De a cégek néha csak olcsó üveggyöngyöket kapnak a pénzükért. Cikkünkben négy tipikus hibát mutatunk be. ","shortLead":"A net befolyásolói jó eséllyel közelebb vannak a fogyasztóhoz, mint amilyen közel a hivatalos marketingcsatornák...","id":"20180508_Negy_fatalis_hiba_ceg_online_influencer_valasztasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663f4c45-ffbe-40b1-a296-77c2d6dd7e9d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180508_Negy_fatalis_hiba_ceg_online_influencer_valasztasa","timestamp":"2018. május. 08. 13:15","title":"Négy fatális hiba, amit egy cég elkövethet, ha online influencert választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ae0911-1799-42c9-ba7a-615c391d7afc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közelgő pünkösdi hétvégén a hazai csúcsgasztronómia mellett egy nagy falatot kapunk a világ legjobb éttermeiből is. A Millenárisra érkező nemzetközi sztárok és hazai gasztroélet jeles képviselői exkluzív ebédeket és vacsorákat is adna, melyekre érdemes mihamarabb helyet váltani.\r

\r

","shortLead":"A közelgő pünkösdi hétvégén a hazai csúcsgasztronómia mellett egy nagy falatot kapunk a világ legjobb éttermeiből is...","id":"20180507_Sztarsefek_foztjet_kostolhatjuk_a_hetvegen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54ae0911-1799-42c9-ba7a-615c391d7afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ca66a5-36c3-4317-b5b4-a162710d8ca9","keywords":null,"link":"/elet/20180507_Sztarsefek_foztjet_kostolhatjuk_a_hetvegen","timestamp":"2018. május. 07. 14:41","title":"Sztárséfek főztjét kóstolhatjuk a jövő hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c495b71-0544-4099-90f3-a5199581c365","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Franciaországban, akárcsak a fejlett világ egészében digitális forradalom zajlik, a hagyományos munkahelyek háromnegyede 2030-ig eltűnik vagy radikálisan megváltozik. Ezt az eredményt szűrte le a „Harris Interactive” intézet és a „Julhiet Sterwen” munkaügyi kabinet közös felmérése.","shortLead":"Franciaországban, akárcsak a fejlett világ egészében digitális forradalom zajlik, a hagyományos munkahelyek...","id":"20180508_12_eve_van_a_fejlett_vilagnak_hogy_felkeszuljon_a_hagyomanyos_munkahelyek_haromnegyedenek_eltunesere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c495b71-0544-4099-90f3-a5199581c365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e4d4c3-2e13-4de7-9aae-1f7a2ad7fd62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_12_eve_van_a_fejlett_vilagnak_hogy_felkeszuljon_a_hagyomanyos_munkahelyek_haromnegyedenek_eltunesere","timestamp":"2018. május. 08. 10:25","title":"12 éve van a fejlett világnak, hogy felkészüljön a hagyományos munkahelyek háromnegyedének eltűnésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szijjártó felesége egy iskolára felkészítő magántanodát üzemeltet, a tanoda épületébe az apósa is beszállt. ","shortLead":"Szijjártó felesége egy iskolára felkészítő magántanodát üzemeltet, a tanoda épületébe az apósa is beszállt. ","id":"20180507_Szijjarto_apja_adott_penzt_a_miniszter_felesegenek_bizniszere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e0ccf4-34c3-48d1-834c-641539070866","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Szijjarto_apja_adott_penzt_a_miniszter_felesegenek_bizniszere","timestamp":"2018. május. 07. 06:55","title":"Szijjártó apja adott pénzt a miniszter feleségének bizniszére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c034530-ccfe-400e-b918-df26719952e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatóság újabb, csattanó maszlaggal szennyezett tételekre bukkant. Ne használja, mérgező.","shortLead":"A hatóság újabb, csattanó maszlaggal szennyezett tételekre bukkant. Ne használja, mérgező.","id":"20180507_megint_veszelyes_fuszerkomenyt_talalt_a_nebih","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c034530-ccfe-400e-b918-df26719952e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06942812-d0ae-461c-bbb6-6a36cbf4696b","keywords":null,"link":"/kkv/20180507_megint_veszelyes_fuszerkomenyt_talalt_a_nebih","timestamp":"2018. május. 07. 17:40","title":"Megint veszélyes fűszerköményt talált a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd7820a-8018-4046-b234-76a553ff8ec5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A brit pilóta nem látott más kiutat, szerencsére a parton nem voltak sokan.","shortLead":"A brit pilóta nem látott más kiutat, szerencsére a parton nem voltak sokan.","id":"20180506_Bravuros_kenyszerleszallas_egy_strandon_tette_le_a_regi_kisgepet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dd7820a-8018-4046-b234-76a553ff8ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151e4da5-87f7-4afa-846c-d03b50eee81d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_Bravuros_kenyszerleszallas_egy_strandon_tette_le_a_regi_kisgepet","timestamp":"2018. május. 06. 21:13","title":"Bravúros kényszerleszállás: egy strandon tette le a régi kisgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c298d31-a22c-4c02-8a04-4eb5676dab73","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legnagyobb lélekszámú arab ország parlamentje pár napja törvényt hozott a külföldi turistákat zaklató koldusok és a különféle szolgáltatásokat erőszakosan ajánlók megbüntetéséről. E szerint 10 ezer egyiptomi font, azaz kb. 460 eurós bírságot kell fizetnie a piramisok és a múzeumok közelében kéregetőknek, az erőszakos emléktárgyárusoknak, vagy a tevegelést ugyancsak túl intenzíven javasló tevehajcsároknak.","shortLead":"A legnagyobb lélekszámú arab ország parlamentje pár napja törvényt hozott a külföldi turistákat zaklató koldusok és...","id":"20180507_Harcban_a_baksis_ellen_penzbirsag_a_turistak_eroszakos_pumpolasaert_Egyiptomban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c298d31-a22c-4c02-8a04-4eb5676dab73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f14c7a-978c-4848-be3f-838e2eb0c482","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Harcban_a_baksis_ellen_penzbirsag_a_turistak_eroszakos_pumpolasaert_Egyiptomban","timestamp":"2018. május. 07. 11:28","title":"Harcban a baksis ellen, pénzbírság a turisták erőszakos pumpolásáért Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]