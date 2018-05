Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17064ee1-bb8b-40b5-9ef4-89b8ce5dd9fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét a facebookozók kíváncsiságát és barátaikba vetett bizalmát használja ki egy kártevő a terjedésre, az adatlopásra és kriptopénz-bányászatra.","shortLead":"Ismét a facebookozók kíváncsiságát és barátaikba vetett bizalmát használja ki egy kártevő a terjedésre, az adatlopásra...","id":"20180507_facexworm_facebook_messengeren_terjedo_kartevo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17064ee1-bb8b-40b5-9ef4-89b8ce5dd9fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71f7ad6-94bb-40d6-a2a8-0b4c491b6532","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_facexworm_facebook_messengeren_terjedo_kartevo","timestamp":"2018. május. 07. 09:59","title":"Csak óvatosan a Facebook-videókkal, újabb veszélyes kártevő terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba99ce4-2409-4566-94a1-5eebac5f9bde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába telt már el egy hónap a választás óta, és hiába járt le kedd délután az eltávolításukra szabott határidő, még mindig tele van a főváros választási plakátokkal. A Jobbiknak láthatóan tényleg nuncs pénze - még a plakátjai leszedetésére sem - a legnagyobb ellenzéki párt hagyta kint a legtöbb hirdetést.","shortLead":"Hiába telt már el egy hónap a választás óta, és hiába járt le kedd délután az eltávolításukra szabott határidő, még...","id":"20180508_A_Jobbik_lett_a_kint_hagyott_valasztasi_plakatok_rekordere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ba99ce4-2409-4566-94a1-5eebac5f9bde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea60a5ea-fa94-4e93-8fa5-0a8800fa7d56","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_A_Jobbik_lett_a_kint_hagyott_valasztasi_plakatok_rekordere","timestamp":"2018. május. 08. 18:37","title":"A Jobbik lett a kint hagyott választási plakátok rekordere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8edffc0-2c3e-4d17-817e-f125f6d873d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mark Williamsen most már nem csak a győzelmet, hanem a könnyelmű ígéreteket is számon lehet kérni.","shortLead":"Mark Williamsen most már nem csak a győzelmet, hanem a könnyelmű ígéreteket is számon lehet kérni.","id":"20180508_Meztelenul_tartott_sajtotajekoztatot_a_vilagbajnok_mert_megigerte","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8edffc0-2c3e-4d17-817e-f125f6d873d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9e979f-f2ed-430e-8179-2b784e1f6a61","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Meztelenul_tartott_sajtotajekoztatot_a_vilagbajnok_mert_megigerte","timestamp":"2018. május. 08. 08:23","title":"Meztelenül tartott sajtótájékoztatót a világbajnok, mert megígérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7394fb63-370d-4ced-bc1e-8edf64f5d096","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi második tüntetésre a Facebookon majdnem 10 ezren jelezték részvételüket, ötször annyian, mint a délelőttire, amelyet a parlament alakuló ülésével egyszerre tartottak. Azt eredetileg nem lehetett volna a Kossuth téren tartani, de végül a rendőrség váratlanul feloldotta a zárást. Este ilyen gond nem volt, a szervezők színpadot is állíthattak a téren. ","shortLead":"A keddi második tüntetésre a Facebookon majdnem 10 ezren jelezték részvételüket, ötször annyian, mint a délelőttire...","id":"20180508_A_Mi_vagyunk_a_tobbseg_mozgalom_harmadszor_tuntet_a_demokraciaert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7394fb63-370d-4ced-bc1e-8edf64f5d096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c513217a-5263-4e8f-8450-6fdbee3d1620","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_A_Mi_vagyunk_a_tobbseg_mozgalom_harmadszor_tuntet_a_demokraciaert","timestamp":"2018. május. 08. 18:00","title":"Vihar csapott le a Kossuth téri ellenzéki tüntetőkre a demonstráció végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Ryanair után a magyar hátterű légitársaság is bevezette a népszerűtlen gyakorlatot. Szerintük ez javítja az utazási élményt. ","shortLead":"A Ryanair után a magyar hátterű légitársaság is bevezette a népszerűtlen gyakorlatot. Szerintük ez javítja az utazási...","id":"20180508_wizz_air_helyfoglalas_valtozas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d81c03-12d7-47f7-99a5-d4ee2be8e729","keywords":null,"link":"/kkv/20180508_wizz_air_helyfoglalas_valtozas","timestamp":"2018. május. 08. 18:58","title":"Már a Wizz Air is pénzt kér azért, hogy ne ültesse szét az utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf0fa52-453b-4313-a8bb-692b83ae977c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nincsenek titkos kamrák Tutanhamon luxori sírjában – erre az eredményre jutottak a radartechnológiát bevető olasz régészek, akik január vége óta kutattak az ókori egyiptomi fáraó síremlékének rejtett kamrái után.","shortLead":"Nincsenek titkos kamrák Tutanhamon luxori sírjában – erre az eredményre jutottak a radartechnológiát bevető olasz...","id":"20180507_egyiptomi_piramis_tutanhamon_sirja_titkos_kamra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bf0fa52-453b-4313-a8bb-692b83ae977c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef96c32-a2ee-40b8-89ec-ff7692ee3440","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_egyiptomi_piramis_tutanhamon_sirja_titkos_kamra","timestamp":"2018. május. 07. 12:03","title":"A hír, ami biztosan nem kerül be a Hihetetlen! magazinba: nincs titkos kamra Tutanhamon sírjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada02a2e-9d43-4fa8-a5b6-f1f9b0337f3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lagymatagabb tüntetésnek a hirtelen lecsapó vihar vetett véget.","shortLead":"A lagymatagabb tüntetésnek a hirtelen lecsapó vihar vetett véget.","id":"20180508_Omlo_esoben_menekulnek_a_tuntetok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ada02a2e-9d43-4fa8-a5b6-f1f9b0337f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188eeee9-73c3-4272-928b-f2efb115f733","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Omlo_esoben_menekulnek_a_tuntetok","timestamp":"2018. május. 08. 19:22","title":"Ömlő esőben menekülnek a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7cb1ab-31b5-4dfa-9787-60af00256ab8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180508_Ilyen_kozel_alltak_a_tuntetok_a_rendorokhoz__foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da7cb1ab-31b5-4dfa-9787-60af00256ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79a8052-f5ce-43f0-81f8-01d76debfb6d","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Ilyen_kozel_alltak_a_tuntetok_a_rendorokhoz__foto","timestamp":"2018. május. 08. 20:23","title":"Ilyen közel álltak a tüntetők a rendőrökhöz - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]