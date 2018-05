Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c6d8568-9b8c-4ad9-bbfd-ffba677f5011","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Váratlanul kigyulladt egy iPhone múlt pénteken egy Las Vegas-i telefonszervizben. Egy biztonsági kamera rögzítette az eseményeket.","shortLead":"Váratlanul kigyulladt egy iPhone múlt pénteken egy Las Vegas-i telefonszervizben. Egy biztonsági kamera rögzítette...","id":"20180514_Video_ismet_felrobbant_egy_iPhone","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c6d8568-9b8c-4ad9-bbfd-ffba677f5011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0a3a49-ea14-4549-ab69-724d11e380a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_Video_ismet_felrobbant_egy_iPhone","timestamp":"2018. május. 14. 19:00","title":"Videó: kigyulladt egy iPhone Las Vegasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8560d43c-d507-454f-b357-8ad5693f0aaf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha esetleg túl könnyűnek tűnik a kérdés, akkor a két járműtípus közötti mennyiségbeli különbséget is meg lehet tippelni. ","shortLead":"Ha esetleg túl könnyűnek tűnik a kérdés, akkor a két járműtípus közötti mennyiségbeli különbséget is meg lehet...","id":"20180515_bkv_autobusz_trolibusz_budapest_kozlekedes_50_ev_szuletesnap","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8560d43c-d507-454f-b357-8ad5693f0aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2e67b5-3d20-4c54-914f-54f0720a9322","keywords":null,"link":"/cegauto/20180515_bkv_autobusz_trolibusz_budapest_kozlekedes_50_ev_szuletesnap","timestamp":"2018. május. 15. 13:25","title":"Tippeljen: autóbuszból vagy troliból van több Budapesten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf713211-5ff9-4ff4-aa0d-2ac4f7df8a9f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha meglesznek az engedélyek és sikerül tartani a menetrendet, akkor 2026-2027-re adhatják át a paksi atomerőmű két új blokkját – erről beszélt parlamenti meghallgatásán Süli János.","shortLead":"Ha meglesznek az engedélyek és sikerül tartani a menetrendet, akkor 2026-2027-re adhatják át a paksi atomerőmű két új...","id":"20180515_Suli_Janos_meg_ma_sem_biztos_hogy_megepul_Paks_II","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf713211-5ff9-4ff4-aa0d-2ac4f7df8a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96874ea1-c50f-4a3c-befa-378b0e911a5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Suli_Janos_meg_ma_sem_biztos_hogy_megepul_Paks_II","timestamp":"2018. május. 15. 13:48","title":"Süli János: Még ma sem biztos, hogy megépül Paks II.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7e07d3-0c62-4967-a5db-f8bedc6b32aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A SeaBubbles nevű vízitaxi mostanra nyerte el végső formáját, amit az avatatlan szemek könnyen összetéveszthetnek egy vízbe esett autóval.","shortLead":"A SeaBubbles nevű vízitaxi mostanra nyerte el végső formáját, amit az avatatlan szemek könnyen összetéveszthetnek...","id":"20180514_sea_bubbles_vizitaxi_kozlekedes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a7e07d3-0c62-4967-a5db-f8bedc6b32aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af98992-8c0c-4be0-97aa-37e5d364f126","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_sea_bubbles_vizitaxi_kozlekedes","timestamp":"2018. május. 14. 14:21","title":"Csináltak egy futurisztikus taxit, amit simán összekevernénk egy vízbe esett autóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5256843-39d1-46aa-999b-b08f59419344","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit márka fejlesztői a jelek szerint találtak még néhány lóerőt a remek V12-es blokkban.","shortLead":"A kékvérű brit márka fejlesztői a jelek szerint találtak még néhány lóerőt a remek V12-es blokkban.","id":"20180514_aston_martin_db11_amr_csucsmodell_tuning_v12_biturbo_brit_sportauto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5256843-39d1-46aa-999b-b08f59419344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f86535-141e-4277-9ccf-503d3b4f2c59","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_aston_martin_db11_amr_csucsmodell_tuning_v12_biturbo_brit_sportauto","timestamp":"2018. május. 14. 10:21","title":"639 lóerős lett az Aston Martin szemrevaló V12-es új csúcsmodellje, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969ef2a2-5b34-4168-9058-6a94b4768751","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180515_Koszonokampanykorutra_indult_Orban_Viktor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=969ef2a2-5b34-4168-9058-6a94b4768751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0cd9f2b-ddea-483d-b842-b00635225ae9","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Koszonokampanykorutra_indult_Orban_Viktor","timestamp":"2018. május. 15. 16:15","title":"Köszönőkampány-körútra indult Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Firefox 60-as verziója egy nem várt meglepetést is hoz: aki új lapot nyit a böngészőben, szponzorált tartalmakat láthat majd rajta. Szerencsére ki lehet kapcsolni az új \"funkciót\".","shortLead":"A Firefox 60-as verziója egy nem várt meglepetést is hoz: aki új lapot nyit a böngészőben, szponzorált tartalmakat...","id":"20180514_mozilla_firefox_beepitett_hirdetes_szponzoralt_tartalom_pocket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74b9b3f-0641-415d-8e0b-d8c4a5b80d24","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_mozilla_firefox_beepitett_hirdetes_szponzoralt_tartalom_pocket","timestamp":"2018. május. 14. 07:02","title":"Firefoxot használ? Van egy rossz hírünk, jönnek bele a beépített reklámok – mutatjuk, hol tudja kikapcsolni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a714-653a-4aa3-82eb-6d9b4c54c5df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szegedi üzletben árulhatják a sajtjukat a közmunkások. Megrendelést kaptak a magyardombegyházi közfoglalkoztatottak, hetente ötven kilogramm kecskesajtot kell szállítaniuk majd.","shortLead":"Szegedi üzletben árulhatják a sajtjukat a közmunkások. Megrendelést kaptak a magyardombegyházi közfoglalkoztatottak...","id":"20180515_Vallalkoztak_a_kozmunkasok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a714-653a-4aa3-82eb-6d9b4c54c5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03f578e-24c4-4ec0-b17a-2a0b9654e9f1","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Vallalkoztak_a_kozmunkasok","timestamp":"2018. május. 15. 14:23","title":"Példaértékű siker, jó üzletet kötött a közmunkások tejüzeme ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]