[{"available":true,"c_guid":"6ac55bab-b85e-4415-b2a8-898c149ea3fa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Brahms Magyar táncai, a Budapesti Fesztiválzenekar, cigány muzsikusok és ötszáz táncoló gyerek egyetlen koncerten. Fischer Iván és zenekara idén új helyszínen, a Szent István-bazilika előtti téren köszönti a nyarat június 17-én 19 órakor. Az eseményen a részvétel ingyenes.","shortLead":"Brahms Magyar táncai, a Budapesti Fesztiválzenekar, cigány muzsikusok és ötszáz táncoló gyerek egyetlen koncerten...","id":"20180517_Iden_a_Bazilika_elott_tertancol_500_gyerek_Fischer_Adamek_zenejere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ac55bab-b85e-4415-b2a8-898c149ea3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080ba6dc-1337-4b75-a28a-0408d1404d71","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Iden_a_Bazilika_elott_tertancol_500_gyerek_Fischer_Adamek_zenejere","timestamp":"2018. május. 17. 10:27","title":"Idén a Bazilika előtt tértáncol 500 gyerek Fischer Ivánék zenéjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d9d338-8c6d-4af0-afbd-e4a8d1cfc262","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Hiába is tagadnánk, ha megfog egy reklám, fiziológiai reakcióink lebuktatnak – a \"lebuktatásban\" rejlő üzleti lehetőségeket igyekszik kihasználni egy magyar startup. A Synetiqnél tudják, miért lett sikeres Kasszás Erzsi, még ha illett is utálni.","shortLead":"Hiába is tagadnánk, ha megfog egy reklám, fiziológiai reakcióink lebuktatnak – a \"lebuktatásban\" rejlő üzleti...","id":"20180515_synetiq_neuromarketing","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53d9d338-8c6d-4af0-afbd-e4a8d1cfc262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01879073-d5e7-4316-acd0-41240e939dba","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_synetiq_neuromarketing","timestamp":"2018. május. 16. 10:45","title":"Megtaláltuk a magyar céget, amelyiknek senki nem tud hazudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fac3b21-505a-4d84-9532-6ff2b32547a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180516_Czegledy_Csaba_testvere_is_elozetes_letartoztatasba_kerult","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fac3b21-505a-4d84-9532-6ff2b32547a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c6483b-cb73-4b5f-bb9f-85c3e9dc32ce","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Czegledy_Csaba_testvere_is_elozetes_letartoztatasba_kerult","timestamp":"2018. május. 16. 17:18","title":"Czeglédy Csaba testvére is előzetes letartóztatásba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d561f64-f38b-48d3-9820-d7ef9ec1b4c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2017-től él az új jogszabály, mely meghatározza, mennyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást kell fizetni.","shortLead":"2017-től él az új jogszabály, mely meghatározza, mennyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást kell fizetni.","id":"20180516_Sokaknak_meg_mindig_nem_esett_le_a_tantusz_igy_kell_adozni_ingatlaneladas_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d561f64-f38b-48d3-9820-d7ef9ec1b4c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73678ca-94be-4aaf-8c77-f80594142db9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180516_Sokaknak_meg_mindig_nem_esett_le_a_tantusz_igy_kell_adozni_ingatlaneladas_utan","timestamp":"2018. május. 16. 11:48","title":"Sokaknak még mindig nem esett le a tantusz: így kell adózni ingatlaneladás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d7a685-78d6-41bf-8da2-cc8257e08758","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Három újabb személyt tartana előzetes letartóztatásban az ügyészség Czeglédy Csaba ügyében, köztük az egykori baloldali politikus testvérét. A hvg.hu információi szerint azt a szintén őrizetbe vett asszonyt viszont hazaengedték, akit 3 éves kisgyereke mellől vittek el hétfőn hajnalban. Mivel a férje ugyanebben az ügyben szintén előzetesben van, így a gyerek kis híján intézetbe került.","shortLead":"Három újabb személyt tartana előzetes letartóztatásban az ügyészség Czeglédy Csaba ügyében, köztük az egykori baloldali...","id":"20180516_Czegledyugy_A_kisgyereke_mellol_elvitt_edesanya_hazamehet_Czegledy_testveret_bortonben_tartanak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62d7a685-78d6-41bf-8da2-cc8257e08758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bb0ba5-e62d-4c71-9797-95b806dbc498","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Czegledyugy_A_kisgyereke_mellol_elvitt_edesanya_hazamehet_Czegledy_testveret_bortonben_tartanak","timestamp":"2018. május. 16. 12:20","title":"Czeglédy-ügy: A kisgyereke mellől elvitt édesanya hazamehet, Czeglédy testvérét börtönben tartanák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ef2ae1-1c6d-4059-8281-9d45ab7b7254","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Krímre vezető híd az EU szerint tovább növeli a jogtalanul elcsatolt félsziget elszigeteltségét az anyaországtól, és a hajók közlekedését is korlátozza.","shortLead":"A Krímre vezető híd az EU szerint tovább növeli a jogtalanul elcsatolt félsziget elszigeteltségét az anyaországtól, és...","id":"20180515_az_eunak_egyaltalan_nem_tetszik_a_hid_amit_putyin_avatott_fel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9ef2ae1-1c6d-4059-8281-9d45ab7b7254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ccc8b7-de07-429f-9cdf-f23453d0121e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_az_eunak_egyaltalan_nem_tetszik_a_hid_amit_putyin_avatott_fel","timestamp":"2018. május. 15. 17:37","title":"Az EU-nak egyáltalán nem tetszik a híd, amit Putyin avatott fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df95c10c-0208-4dd3-b587-9f17e677b9b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A növekvő ingatlanpiaci igényeknek megfelelően egyre többen keresnek családi házat úszómedencével. A vele járó macera miatt azonban sokan lemondanának róla, és a ház értékét sem minden esetben növeli. ","shortLead":"A növekvő ingatlanpiaci igényeknek megfelelően egyre többen keresnek családi házat úszómedencével. A vele járó macera...","id":"20180517_Mindenki_alomhazaban_ott_van_de_akinek_mar_volt_nem_akar_tobbet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df95c10c-0208-4dd3-b587-9f17e677b9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e08f45-283e-4d11-9bf3-c763b93aba6d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180517_Mindenki_alomhazaban_ott_van_de_akinek_mar_volt_nem_akar_tobbet","timestamp":"2018. május. 17. 13:18","title":"Mindenki álomházában ott lenne, de akinek már volt, nem akar többet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Durvul a vita Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és az őt ellenőrizni hivatott Országos Bírói Tanács között. ","shortLead":"Durvul a vita Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és az őt ellenőrizni hivatott Országos Bírói Tanács...","id":"20180517_Belengette_Hando_kirugasat_az_Orszagos_Biroi_Tanacs","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e3126c-da81-4793-a897-d918d19f7c1c","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Belengette_Hando_kirugasat_az_Orszagos_Biroi_Tanacs","timestamp":"2018. május. 17. 12:39","title":"Belengette Handó kirúgását az Országos Bírói Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]