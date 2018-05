Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f97c9fe-5025-4c18-9c11-d29686de2b12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bár az alku még mindig gyakoribb, egyre több ingatlanra már licitálnak a vevők.","shortLead":"Bár az alku még mindig gyakoribb, egyre több ingatlanra már licitálnak a vevők.","id":"20180518_Megdolt_egy_regi_ingatlanos_okolszabaly__alku_helyett_licit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f97c9fe-5025-4c18-9c11-d29686de2b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea722e0-6333-4821-be60-bda166e5474a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180518_Megdolt_egy_regi_ingatlanos_okolszabaly__alku_helyett_licit","timestamp":"2018. május. 18. 10:59","title":"Megdőlt egy régi ingatlanos ökölszabály – alku helyett licit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53125618-a415-4a21-9738-40403985ce96","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Egy friss kutatásból és az elkészült kötetből kiderül: a magyar nők szerint egyetlen párt sem képviseli igazán a különféle nőügyeket – már ha egyáltalán volt sejtésünk arról, mik is ezek pontosan.



","shortLead":"Egy friss kutatásból és az elkészült kötetből kiderül: a magyar nők szerint egyetlen párt sem képviseli igazán...","id":"hvgextrano_20180518_Kiszolgaltatottsag_bizonytalansag_tulterheltseg_pres_a_legegetobb_nougyek_amelyekkel_tenyleg_foglalkozni_kellene_allitjak_kutatok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53125618-a415-4a21-9738-40403985ce96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590fb695-b3d8-4ceb-8e40-9b377f49da27","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180518_Kiszolgaltatottsag_bizonytalansag_tulterheltseg_pres_a_legegetobb_nougyek_amelyekkel_tenyleg_foglalkozni_kellene_allitjak_kutatok","timestamp":"2018. május. 18. 09:13","title":"Kiszolgáltatottság, bizonytalanság, túlterheltség, prés: a legégetőbb nőügyek, amelyekkel tényleg foglalkozni kellene, állítják kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"184616a5-72bd-4c68-85f2-3b8dfcec5869","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azok is kaptak levelet, akik nem adták meg címüket kapcsolattartás céljából a kormánynak.","shortLead":"Azok is kaptak levelet, akik nem adták meg címüket kapcsolattartás céljából a kormánynak.","id":"20180517_Olyannak_is_koszonetet_mondott_Orban_aki_a_rendszer_hibaja_miatt_nem_is_tudott_szavazni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=184616a5-72bd-4c68-85f2-3b8dfcec5869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7799d745-e891-459e-93d2-707015d76998","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Olyannak_is_koszonetet_mondott_Orban_aki_a_rendszer_hibaja_miatt_nem_is_tudott_szavazni","timestamp":"2018. május. 17. 16:47","title":"Olyannak is köszönetet mondott Orbán, aki a rendszer hibája miatt nem is tudott szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e512377-d042-47d7-95fa-04f62bf36fea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magomed Daszajev azzal vált ismertté, hogy 2017-ben elérte, hogy az ellenzéki aktivista, Komáromy „G Ras” Gergely kamera előtt kérjen bocsánatot, amiért narancssárga festékkel öntötte le a szovjet katonai emlékművet a Szabadság téren. Most újra jelentkezett.","shortLead":"Magomed Daszajev azzal vált ismertté, hogy 2017-ben elérte, hogy az ellenzéki aktivista, Komáromy „G Ras” Gergely...","id":"20180518_Ujsagirokat_fenyeget_Magomed_a_csecsen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e512377-d042-47d7-95fa-04f62bf36fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef6f06c-30b8-44e7-a24e-5bdd03c44387","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Ujsagirokat_fenyeget_Magomed_a_csecsen","timestamp":"2018. május. 18. 10:09","title":"Újságírókat fenyeget Magomed, a csecsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Néhány éve még sok diáknak nem tudtak munkát adni az iskolaszövetkezetek, ma már jó eredmény, ha a vállalati partnerek igényeinek a 80 százalékát teljesíteni tudják.","shortLead":"Néhány éve még sok diáknak nem tudtak munkát adni az iskolaszövetkezetek, ma már jó eredmény, ha a vállalati partnerek...","id":"20180517_mar_diakmunkasbol_sincs_eleg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5623a29d-45f4-4bb4-8c04-45ec1ae578b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_mar_diakmunkasbol_sincs_eleg","timestamp":"2018. május. 17. 06:56","title":"Már diákmunkásból sincs elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c819175f-369d-42e9-a235-02cfc47dd4b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik busz elszabadulhatott, nem ült benne a sofőr, amikor a másik hátuljának ütközött.","shortLead":"Az egyik busz elszabadulhatott, nem ült benne a sofőr, amikor a másik hátuljának ütközött.","id":"20180517_buszok_rohantak_egymasba_a_szell_kalman_teren","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c819175f-369d-42e9-a235-02cfc47dd4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aaa0764-eb10-4b57-aa68-182865207a4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_buszok_rohantak_egymasba_a_szell_kalman_teren","timestamp":"2018. május. 17. 09:10","title":"Busz rohant egy másikba a Széll Kálmán téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ceac892-d39d-430f-8091-06703011c468","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kampányhajrában úgy tűnt, befejeződik a véget nem érőnek tűnő projekt. Hát nem.","shortLead":"A kampányhajrában úgy tűnt, befejeződik a véget nem érőnek tűnő projekt. Hát nem.","id":"20180517_meg_mindig_csak_nezegetni_lehet_a_balatonfokajari_vasutallomast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ceac892-d39d-430f-8091-06703011c468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e288cd3-9410-4017-b0d6-f75a1bca50c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_meg_mindig_csak_nezegetni_lehet_a_balatonfokajari_vasutallomast","timestamp":"2018. május. 17. 06:47","title":"Még mindig csak nézegetni lehet a hírhedt balatonfőkajári vasútállomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d2a40b-3524-41b0-8baf-9b2106a9b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igen jól fizetnek a Soros-plakátok, illetve a többi kormányhirdetés is.","shortLead":"Igen jól fizetnek a Soros-plakátok, illetve a többi kormányhirdetés is.","id":"20180516_10_milliardot_nyert_a_kormanypropagandat_lebonyolito_uzletember","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0d2a40b-3524-41b0-8baf-9b2106a9b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83e0856-4465-4a7d-9fd6-ad561c169b24","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_10_milliardot_nyert_a_kormanypropagandat_lebonyolito_uzletember","timestamp":"2018. május. 16. 20:23","title":"10 milliárdot nyert a kormánypropagandát lebonyolító üzletember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]