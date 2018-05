Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97b1e71a-bed9-4360-b370-2cfc32ef9f09","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Travolta 50 Centtel bulizott Cannes-ban.","shortLead":"Travolta 50 Centtel bulizott Cannes-ban.","id":"20180517_John_Travolta_lababan_meg_mindig_ott_a_bugi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97b1e71a-bed9-4360-b370-2cfc32ef9f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"918f9301-851c-44d6-865e-8b68624f1f2a","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_John_Travolta_lababan_meg_mindig_ott_a_bugi","timestamp":"2018. május. 17. 14:33","title":"John Travolta lábában még mindig ott a bugi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042af3da-92db-4147-b5aa-fab22746bde9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak USA, Mexikó és Új-Zéland van előttünk elhízottságban. ","shortLead":"Csak USA, Mexikó és Új-Zéland van előttünk elhízottságban. ","id":"20180519_koverseg_who_elhizas_statisztika","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=042af3da-92db-4147-b5aa-fab22746bde9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319f8c8b-f304-4769-a5b2-523a49b9710d","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_koverseg_who_elhizas_statisztika","timestamp":"2018. május. 19. 08:13","title":"Megint ránk szólt a WHO - kövérek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcef133c-411d-477d-a467-738bb5fddf41","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szombat délután lesz érdemes vásárolniuk az Angliában élőknek, akkor úgysem lesz sor. De a mozi és a barlang is jó ötlet lehet.","shortLead":"Szombat délután lesz érdemes vásárolniuk az Angliában élőknek, akkor úgysem lesz sor. De a mozi és a barlang is jó...","id":"20180518_7_otlet_hova_menekuljon_akinek_mar_teljesen_elege_van_a_kiralyi_eskuvobol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcef133c-411d-477d-a467-738bb5fddf41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5140286e-b778-45a9-8ac9-df4d658de264","keywords":null,"link":"/kkv/20180518_7_otlet_hova_menekuljon_akinek_mar_teljesen_elege_van_a_kiralyi_eskuvobol","timestamp":"2018. május. 18. 17:38","title":"7 ötlet, hova meneküljön, akinek már teljesen elege van a királyi esküvőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a3214e-199c-4952-9c08-10d02d801d0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben az Orbán-kormány első intézkedése lesz egy gyomrost bevinni a renitens civileknek, Barack Obama amerikai exelnök az egyik ilyen szervezet vezetőjével fotózkodott.","shortLead":"Miközben az Orbán-kormány első intézkedése lesz egy gyomrost bevinni a renitens civileknek, Barack Obama amerikai...","id":"20180517_Ki_az_a_magyar_ferfi_Obama_jobbjan_Orbanekat_meguti_a_guta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23a3214e-199c-4952-9c08-10d02d801d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0993f199-300a-4e8e-ae3a-9419256e3956","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Ki_az_a_magyar_ferfi_Obama_jobbjan_Orbanekat_meguti_a_guta","timestamp":"2018. május. 17. 14:17","title":"Ki az a magyar férfi Obama jobbján? Orbánékat megüti a guta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee3fe3c-bb0d-41f7-824d-d8d8daae830e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lassan múlhat az idő egy adóparadicsom hercegségben, de végül ott is rájöttek, hogyan oldhatják meg az állandó helyhiányt.","shortLead":"Lassan múlhat az idő egy adóparadicsom hercegségben, de végül ott is rájöttek, hogyan oldhatják meg az állandó...","id":"20180517_Eszbekapott_a_vilag_legsurubben_lakott_orszaga_nem_romboljak_le_a_hazaikat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ee3fe3c-bb0d-41f7-824d-d8d8daae830e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be3bb95-efa4-4eb2-b8cd-c6a0207e501b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180517_Eszbekapott_a_vilag_legsurubben_lakott_orszaga_nem_romboljak_le_a_hazaikat","timestamp":"2018. május. 17. 12:38","title":"Észbe kapott a világ legsűrűbben lakott országa, a tengerre építkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294da3ad-ca7b-427f-8efc-e3cb36f22f3f","c_author":"","category":"vilag","description":"Meglepő hangnemben tolta le Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke az Európai Bizottság egyik biztosát, Vera Jourovát. Tajaninak az volt a baja, hogy a biztos szerint Mark Zuckerbergnek, a Facebook alapítójának és vezetőjének nem egy zárt ülésen kellene beszámolnia arról, milyen változtatásokat tervez a közösségi oldal adatkezelési szabályaiban. ","shortLead":"Meglepő hangnemben tolta le Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke az Európai Bizottság egyik biztosát, Vera...","id":"20180517_Zuckerberg_miatt_osszevesztek_az_EUs_vezetok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=294da3ad-ca7b-427f-8efc-e3cb36f22f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a1dede-aef9-4125-a250-75593ea185d7","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_Zuckerberg_miatt_osszevesztek_az_EUs_vezetok","timestamp":"2018. május. 17. 12:35","title":"Zuckerberg miatt összevesztek az EU-s vezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd3ddaf-bcdf-4717-8f88-7efef80db4ea","c_author":"Varga Ferenc (Cannes)","category":"kultura","description":"Tizenhárom évnyi fesztiválozás után úgy tűnik, a celebspotting, az autogramvadászat, az erőltetett interjúk és a bulik után végül egy dolog lesz igazán fontos Cannes-ban: a film.","shortLead":"Tizenhárom évnyi fesztiválozás után úgy tűnik, a celebspotting, az autogramvadászat, az erőltetett interjúk és a bulik...","id":"20180518_Cannes_elso_kezbol_karnyujtasnyira_vannak_a_sztarok_de_simogatni_tilos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acd3ddaf-bcdf-4717-8f88-7efef80db4ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a108d0ef-63f1-4e52-a6f5-07d61192d589","keywords":null,"link":"/kultura/20180518_Cannes_elso_kezbol_karnyujtasnyira_vannak_a_sztarok_de_simogatni_tilos","timestamp":"2018. május. 18. 20:00","title":"Karnyújtásnyira vannak a sztárok, de simogatni tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146189da-f816-4b70-b4f5-60cf7d1508fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszerű, érthető, ütős a júniusi lapszám fotója. Főszereplő a műanyag.","shortLead":"Egyszerű, érthető, ütős a júniusi lapszám fotója. Főszereplő a műanyag.","id":"20180517_Brilians_a_National_Geographic_cimlapja_pedig_csak_egy_zacsko_van_rajta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=146189da-f816-4b70-b4f5-60cf7d1508fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cfdf44-a391-4f06-852a-435bdf014449","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Brilians_a_National_Geographic_cimlapja_pedig_csak_egy_zacsko_van_rajta","timestamp":"2018. május. 17. 16:08","title":"Briliáns a National Geographic címlapja, pedig csak egy zacskó van rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]