[{"available":true,"c_guid":"b2ffb25b-3502-4a18-8af6-606da6d76457","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevés az autó és az ember az FKF-nél.","shortLead":"Kevés az autó és az ember az FKF-nél.","id":"20180520_Hetekig_az_utcan_rohad_a_zoldhulladek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2ffb25b-3502-4a18-8af6-606da6d76457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a7beb5-4fd9-433f-a5c6-7cf9b0fd485d","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Hetekig_az_utcan_rohad_a_zoldhulladek","timestamp":"2018. május. 20. 20:21","title":"Hetekig az utcán rohad a zöldhulladék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32686a9-1e7a-4214-abf5-c495590011da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Veszélyes és teljességgel érthetetlen az ilyesmi.","shortLead":"Veszélyes és teljességgel érthetetlen az ilyesmi.","id":"20180520_ferihegyi_gyorsforgalmi_paintball_sarkany_center","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e32686a9-1e7a-4214-abf5-c495590011da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d6ab6be-f389-4d58-b85e-5adb45ab9efa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180520_ferihegyi_gyorsforgalmi_paintball_sarkany_center","timestamp":"2018. május. 20. 15:25","title":"Paintball puskával lőtte valaki az autósokat a Ferihegyi úti gyaloghídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1988e3d6-1672-4ca0-9d8b-b68641744a4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szentlélek az az isteni erő, amely megváltoztatja a világot - mondta Ferenc pápa a Szent Péter bazilikában bemutatott pünkösdi misén.","shortLead":"A Szentlélek az az isteni erő, amely megváltoztatja a világot - mondta Ferenc pápa a Szent Péter bazilikában bemutatott...","id":"20180520_Ferenc_papa_a_vilagnak_es_az_embereknek_is_valtozasra_van_szukseguk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1988e3d6-1672-4ca0-9d8b-b68641744a4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942652a2-d271-44d4-8750-a25b369405e0","keywords":null,"link":"/vilag/20180520_Ferenc_papa_a_vilagnak_es_az_embereknek_is_valtozasra_van_szukseguk","timestamp":"2018. május. 20. 12:27","title":"Ferenc pápa: a világnak és az embereknek is változásra van szükségük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nőkre viszont épp az ellenkezője igaz. Még Magyarországon is tapasztalható, hogy a nők bérhátrányba kerülnek, ha gyerek mellett kezdenek dolgozni.","shortLead":"A nőkre viszont épp az ellenkezője igaz. Még Magyarországon is tapasztalható, hogy a nők bérhátrányba kerülnek, ha...","id":"20180521_Ehhez_mit_szol_Az_apak_mindenhol_tobbet_keresnek_mint_a_gyermektelen_ferfiak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d311d92-69a1-4922-9ba3-fa3c98183ce1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180521_Ehhez_mit_szol_Az_apak_mindenhol_tobbet_keresnek_mint_a_gyermektelen_ferfiak","timestamp":"2018. május. 21. 10:23","title":"Ehhez mit szól? Az apák mindenhol többet keresnek, mint a gyermektelen férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e984e462-0b60-4499-9e97-2de32bd87ee7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fogyasztói várakozások pesszimistábbá váltak, az üzleti várakozások pedig csak szerényen javultak. ","shortLead":"A fogyasztói várakozások pesszimistábbá váltak, az üzleti várakozások pedig csak szerényen javultak. ","id":"20180522_Romlott_majusban_a_GKI_konkunkturaindexe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e984e462-0b60-4499-9e97-2de32bd87ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb666d3d-bbb9-4e35-9681-c336f561997d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_Romlott_majusban_a_GKI_konkunkturaindexe","timestamp":"2018. május. 22. 05:40","title":"Romlott májusban a GKI konjunktúraindexe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1c4b1ea-543e-4ed4-9f84-4528c232b82d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem rakják be a kormányalakítást a közlönybe.","shortLead":"Nem rakják be a kormányalakítást a közlönybe.","id":"20180520_Tovabb_akadalyozza_a_spanyol_kormany_a_katalan_fuggetlenseget","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1c4b1ea-543e-4ed4-9f84-4528c232b82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d32b3e0-c3d0-4d5f-a5c1-fccc388548b5","keywords":null,"link":"/vilag/20180520_Tovabb_akadalyozza_a_spanyol_kormany_a_katalan_fuggetlenseget","timestamp":"2018. május. 20. 15:28","title":"Tovább akadályozza a spanyol kormány a katalán függetlenséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"163f2916-f9fa-4da6-88c2-acce315d00d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áramot és egyéb javakat lopott a vád szerint. ","shortLead":"Áramot és egyéb javakat lopott a vád szerint. ","id":"20180522_Birosag_elott_Lagzi_Lajcsi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=163f2916-f9fa-4da6-88c2-acce315d00d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d1184b4-8707-4197-8736-a10664895661","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Birosag_elott_Lagzi_Lajcsi","timestamp":"2018. május. 22. 10:13","title":"Bíróság előtt Lagzi Lajcsi, a vád a közműszolgáltatók megkárosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321ea99c-15a4-4928-b2f0-258a635f10e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorcsere lesz a kormánypárt kommunikációjában, amelynek áldozatul esik Hollik István és Budai Gyula is.","shortLead":"Sorcsere lesz a kormánypárt kommunikációjában, amelynek áldozatul esik Hollik István és Budai Gyula is.","id":"20180522_Magyar_Idok_Nemeth_Szilardot_visszahuzza_a_frontrol_a_Fidesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=321ea99c-15a4-4928-b2f0-258a635f10e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5cd8682-40e9-4492-a81e-6817d47c0039","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Magyar_Idok_Nemeth_Szilardot_visszahuzza_a_frontrol_a_Fidesz","timestamp":"2018. május. 22. 09:05","title":"Magyar Idők: Németh Szilárdot visszahúzza a frontról a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]