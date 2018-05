Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24c715bd-d75a-4a0b-8f7d-c9419a73e6a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Május 26-tól látható az HBO GO-n és a Cinemax2-ön Török Ferenc legutóbbi filmje, a Rudolf Péter, Tasnádi Bence, Szabó Kimmel Tamás és Sztarenki Dóra főszereplésével készült 1945.



","shortLead":"Május 26-tól látható az HBO GO-n és a Cinemax2-ön Török Ferenc legutóbbi filmje, a Rudolf Péter, Tasnádi Bence, Szabó...","id":"20180524_Az_HBO_is_bemutatja_az_1945ot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c715bd-d75a-4a0b-8f7d-c9419a73e6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62928dfa-a177-40b0-b43a-74842c0877c2","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Az_HBO_is_bemutatja_az_1945ot","timestamp":"2018. május. 24. 14:48","title":"Az HBO is bemutatja az 1945-öt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e5bc45-173d-4716-a6f7-9e4c36d2242c","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Fiatal női humoristának lenni nem sétagalopp – sehol a világon, Magyarországon meg még annyira sem –, van, aki szerint olyan, mint gladiátorként kisétálni a vadak közé, de az optimistábbak is óvatosan örülnek. Miérteket, példaképeket és bátrakat kerestünk.","shortLead":"Fiatal női humoristának lenni nem sétagalopp – sehol a világon, Magyarországon meg még annyira sem –, van, aki szerint...","id":"hvgextrano_20180525_Na_ne_nevettess__Nok_standup_humor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33e5bc45-173d-4716-a6f7-9e4c36d2242c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0523391-e8e7-4152-bc4d-b212c8e633c8","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180525_Na_ne_nevettess__Nok_standup_humor","timestamp":"2018. május. 25. 18:00","title":"Na ne nevettess! - Nők, standup, humor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kuciak család ügyvédje, Daniel Lipsic volt belügyminiszter szerint a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség tapasztalt nyomozói csak órákkal a járási rendőrség után érkeztek a helyszínre, pedig azonnal oda kellett volna menniük, és a holttesteket nem vizsgálta meg a helyszínen törvényszéki orvos szakértő. Az ügyben nyomozó különleges ügyész hivatalától is azt közölték, hogy a tetthelyen több hibát elkövettek a hatóságok.","shortLead":"A Kuciak család ügyvédje, Daniel Lipsic volt belügyminiszter szerint a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség tapasztalt...","id":"20180525_meggyilkolt_szlovak_ujsagiro_a_csalad_ugyvedje_szerint_a_rendorseg_hibazott_a_helyszineleskor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94b5fca-5ac7-4ae6-86ea-7549b5b1c34e","keywords":null,"link":"/vilag/20180525_meggyilkolt_szlovak_ujsagiro_a_csalad_ugyvedje_szerint_a_rendorseg_hibazott_a_helyszineleskor","timestamp":"2018. május. 25. 18:11","title":"Meggyilkolt szlovák újságíró: a család ügyvédje szerint a rendőrség hibázott a helyszíneléskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit külügyminiszter 18 percig beszélt velük, mire leesett neki, hogy valami nem stimmel. ","shortLead":"A brit külügyminiszter 18 percig beszélt velük, mire leesett neki, hogy valami nem stimmel. ","id":"20180524_Orosz_telefonbetyarok_vertek_at_Boris_Johnsont","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4314bd-2c24-437b-9afa-571f2c628b12","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Orosz_telefonbetyarok_vertek_at_Boris_Johnsont","timestamp":"2018. május. 24. 22:08","title":"Orosz telefonbetyárok verték át Boris Johnsont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd7ada9-bd74-48e2-ab98-774e6477feb5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Informatikai fejlesztéseire koncentrál a CO-OP Hungary Zrt., ennek finanszírozására tőkeemelésről döntöttek a szerdai közgyűlésén. ","shortLead":"Informatikai fejlesztéseire koncentrál a CO-OP Hungary Zrt., ennek finanszírozására tőkeemelésről döntöttek a szerdai...","id":"20180524_Toket_emel_a_COOP_de_ezzel_nem_tudja_megmenteni_a_kis_uzleteket_a_bezarastol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdd7ada9-bd74-48e2-ab98-774e6477feb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf234423-e7f9-4b5a-a925-e6c257f28cce","keywords":null,"link":"/kkv/20180524_Toket_emel_a_COOP_de_ezzel_nem_tudja_megmenteni_a_kis_uzleteket_a_bezarastol","timestamp":"2018. május. 24. 11:56","title":"Tőkét emel a CO-OP, de ezzel nem tudja megmenteni a kis üzleteket a bezárástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16ff346-1624-4498-9729-900e4dd89391","c_author":"nyüzsi","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180525_Orban_Viktor_racsodalkozik_hogy_a_nok_dolgozni_akarnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d16ff346-1624-4498-9729-900e4dd89391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32177b8e-3261-4560-bcab-36e370d5511a","keywords":null,"link":"/elet/20180525_Orban_Viktor_racsodalkozik_hogy_a_nok_dolgozni_akarnak","timestamp":"2018. május. 25. 11:31","title":"Orbán Viktor rácsodálkozik, hogy a nők dolgozni akarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc347fd8-8e14-4251-80ed-68ad106cd63c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt gyanítják, hogy a hajó rossz állapota vezetett a tragédiához. ","shortLead":"Azt gyanítják, hogy a hajó rossz állapota vezetett a tragédiához. ","id":"20180525_49en_megfulladtak_egy_kongoi_hajotores_soran","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc347fd8-8e14-4251-80ed-68ad106cd63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b7764bc-2c6b-4e6d-8c27-b307b04723e0","keywords":null,"link":"/vilag/20180525_49en_megfulladtak_egy_kongoi_hajotores_soran","timestamp":"2018. május. 25. 12:25","title":"49-en megfulladtak egy kongói hajótörés során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"830d5553-ab62-489b-aa70-eea63c17121a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat civil szervezet logóját pakolták fel ismeretlenek arra a plakátra, amelyet a 444.hu olvasója fotózott le a Blaha Lujza téren. ","shortLead":"Hat civil szervezet logóját pakolták fel ismeretlenek arra a plakátra, amelyet a 444.hu olvasója fotózott le a Blaha...","id":"20180524_lejarato_plakat_civilek_budapest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=830d5553-ab62-489b-aa70-eea63c17121a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f159c486-3288-4bb0-8a00-309ece518208","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_lejarato_plakat_civilek_budapest","timestamp":"2018. május. 24. 12:52","title":"\"Több niggert Budapestre\" feliratú plakáttal járatnák le a civileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]