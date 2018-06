Szalad az idő: immár a 40. születésnapját ünnepli az eredeti Intel 8086 processzor. A gyártó egy nagyteljesítményű új mikroprocesszort tervezett az évfordulóra. Az Intel Core i7-8086K processzort az idei, június 5-én kezdődő Computexen mutatják majd be, és június 8-tól lehet majd előrendelni.

A processzornak egészen korszerű lesz az architektúrája, a nevében szereplő 8086-os szám csupán tisztelgés a nagy előd előtt. Az Intel x86 architektúrára épülő 8086 processzor volt a gyártó eddigi legnépszerűbb terméke, amelyet a mai napig használnak. Az eredeti áramkör 16 bites volt (5-10- MHz-es órajellel), persze a modern változatok, beleértve a Core i7-8086K-t is, már 64 bitesek.

© Wccftech

A Core i7-8086K lesz az Intel eddigi leggyorsabb hatmagos processzora, és a teljesítménye hasonló lesz a Core i7-8700K-éhoz, amely jelenleg a Core i7 processzorok csúcsragadozója. Az órajele 4 GHz-es lesz, de ezt állítólag 5 - 5,1 GHz-re lehet majd feltornászni. Az áramkör természetesen a Coffee Lake-S processzorcsalád része lesz.

Bár az áramkört csak június 5-én jelentik be, állítólag már meg is jelent néhány viszonteladó onlone oldalán. Az ára a Core i7-8700K árának felehet meg, most nagyjából 123 ezer forintnak megfelelő összegre tippelik.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.