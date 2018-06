Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17e797cc-618f-4c76-9252-a30d00eb835b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hani Mulki jordániai kormányfő hétfőn lemondott, miután nem csitul az adóemelések és egyéb megszorító intézkedések miatt több napja kirobbant tömegtüntetések hevessége.","shortLead":"Hani Mulki jordániai kormányfő hétfőn lemondott, miután nem csitul az adóemelések és egyéb megszorító intézkedések...","id":"20180604_A_tuntetok_elsoportek_a_jordan_kormanyt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17e797cc-618f-4c76-9252-a30d00eb835b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532c81f7-8645-4fab-8cd6-81d093394e92","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_A_tuntetok_elsoportek_a_jordan_kormanyt","timestamp":"2018. június. 04. 14:41","title":"A tüntetők elsöpörték a jordán kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143e9c56-c5da-4d9f-ba69-fb49edd83916","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az európai válságban Magyarország erős bástyának tűnik, ami az EP-választás előtt elég lehet a magyar kormányfőnek ahhoz, hogy a szúrós tekinteteken és az ejnye-bejnyéken túl megússza azt, hogy komolyabban is megregulázzák. Amíg Európa vezetői hullanak, ő 2030-ig tervez. A hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"Az európai válságban Magyarország erős bástyának tűnik, ami az EP-választás előtt elég lehet a magyar kormányfőnek...","id":"20180603_Orbannak_nagy_szerencseje_van_a_ketharmaddal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=143e9c56-c5da-4d9f-ba69-fb49edd83916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f71e8c-ff4f-4bac-a095-453aff57a414","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Orbannak_nagy_szerencseje_van_a_ketharmaddal","timestamp":"2018. június. 03. 12:45","title":"Majd épp a sok zöldfülű bünteti meg Orbánt? Ne vicceljünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5582df5f-162f-473e-ab5b-cc57da68e29e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Perceken múlott, hogy nem a Diósgyőr esett ki, hanem a Balmazújváros. Lesgól, csodagól, kapufa, bravúros mentés is van a történetben.\r

\r

","shortLead":"Perceken múlott, hogy nem a Diósgyőr esett ki, hanem a Balmazújváros. Lesgól, csodagól, kapufa, bravúros mentés is van...","id":"20180602_Elkepeszto_izgalmak_utan_a_Balmazujvaros_es_a_Vasas_esik_ki_az_NB_Ibol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5582df5f-162f-473e-ab5b-cc57da68e29e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0419a1-70b4-4d99-83bd-7197f5bd8c99","keywords":null,"link":"/sport/20180602_Elkepeszto_izgalmak_utan_a_Balmazujvaros_es_a_Vasas_esik_ki_az_NB_Ibol","timestamp":"2018. június. 02. 21:14","title":"Elképesztő izgalmak után a Balmazújváros és a Vasas esik ki az NB I-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Június 1-jén meghaladta az 50 ezret az aláírások száma azon a petíción, amely a gyerekkori körülmetélések betiltásáért indult Dániában. Ez azt jelenti, hogy a parlamentnek mindenképpen foglalkoznia kell a kérdéssel.","shortLead":"Június 1-jén meghaladta az 50 ezret az aláírások száma azon a petíción, amely a gyerekkori körülmetélések betiltásáért...","id":"20180604_daniaban_akar_be_is_tilthatjak_a_korulmetelest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aafc32ea-50d0-48f5-9711-b667001cf056","keywords":null,"link":"/elet/20180604_daniaban_akar_be_is_tilthatjak_a_korulmetelest","timestamp":"2018. június. 04. 14:10","title":"Dániában akár be is tilthatják a körülmetélést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0598513-f6d7-4125-84bd-6b25e14dd58b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélsőjobb néppártosodása Németországban is vitatott folyamat. Most a történelem újraértelmezése váltott ki botrányt az AfD-ben.","shortLead":"A szélsőjobb néppártosodása Németországban is vitatott folyamat. Most a történelem újraértelmezése váltott ki botrányt...","id":"20180604_AfDelnok_Hitler_csak_egy_madarszar_a_sikeres_nemet_tortenelmen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0598513-f6d7-4125-84bd-6b25e14dd58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed4ee3d-d5e2-4bd0-8e43-6f13c6b05006","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_AfDelnok_Hitler_csak_egy_madarszar_a_sikeres_nemet_tortenelmen","timestamp":"2018. június. 04. 09:35","title":"AfD-elnök: Hitler csak egy madárszar a sikeres német történelmen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286668cf-a27e-4e85-b7d4-75da937d649d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemcsak Erdélyben jár konfliktusokkal az ember és a medve egymás mellett élése. ","shortLead":"Nemcsak Erdélyben jár konfliktusokkal az ember és a medve egymás mellett élése. ","id":"20180603_Jegesmedve_tortzuzott_egy_szallodaban_a_Spitzbergakon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=286668cf-a27e-4e85-b7d4-75da937d649d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3018b3ee-9650-43df-9cec-6fe8e0dd07fd","keywords":null,"link":"/kultura/20180603_Jegesmedve_tortzuzott_egy_szallodaban_a_Spitzbergakon","timestamp":"2018. június. 03. 19:50","title":"Jegesmedve tört-zúzott egy szállodában a Spitzbergákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e48973-6600-4997-adca-0b38e82719b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180603_nem_biztonsagos_jelszavak_wifi_router_reset_fbi_egyszer_hasznalatos_muanyagok_eu_facebook_papua_uj_guinea_fifa_2018_ki_nyeri_a_vb_t_tipp_joslat_ea","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19e48973-6600-4997-adca-0b38e82719b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8efbb3-8568-4022-8866-874ce44bcb71","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_nem_biztonsagos_jelszavak_wifi_router_reset_fbi_egyszer_hasznalatos_muanyagok_eu_facebook_papua_uj_guinea_fifa_2018_ki_nyeri_a_vb_t_tipp_joslat_ea","timestamp":"2018. június. 03. 12:00","title":"Ez történt: Ön újraindította már héten a wifi routert? Lehet, hogy most kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"561e38f2-f9a5-4159-b980-4e24cb9d75b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hétvégén kikapott a Szeged-Csanádi Egyházmegye focicsapata, így ősztől NB III.-as meccseket játszhatnak. Ha elkészül a nyolcezres lelátóval a tízmilliárdból megépített aréna, akkor majd ott.","shortLead":"A hétvégén kikapott a Szeged-Csanádi Egyházmegye focicsapata, így ősztől NB III.-as meccseket játszhatnak. Ha elkészül...","id":"20180604_Kiesett_a_puspok_csapata_de_rovidesen_lesz_egy_csodaarenajuk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=561e38f2-f9a5-4159-b980-4e24cb9d75b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1892d9-f591-4384-88e8-97a17c00eda7","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_Kiesett_a_puspok_csapata_de_rovidesen_lesz_egy_csodaarenajuk","timestamp":"2018. június. 04. 14:21","title":"Kiesett Orbán kedvenc püspökének csapata, de rövidesen lesz egy csodaarénája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]