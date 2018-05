Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c70deefa-649a-43da-995a-50060e7e8d7c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Asztro-trilógia címmel felfrissítve, új elemekkel gazdagítva nyílik meg újra a Bélyegmúzeum világegyetemről szóló időszaki kiállítása május 22-én Budapesten.","shortLead":"Asztro-trilógia címmel felfrissítve, új elemekkel gazdagítva nyílik meg újra a Bélyegmúzeum világegyetemről szóló...","id":"20180522_belyegmuzeum_asztro_trilogia_kiallitas_univerzum_belyegek_urhajok_urszonda","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c70deefa-649a-43da-995a-50060e7e8d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2155ba-d468-4c73-a789-a5c614f3a875","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_belyegmuzeum_asztro_trilogia_kiallitas_univerzum_belyegek_urhajok_urszonda","timestamp":"2018. május. 22. 13:03","title":"Csodás kiállítás nyílik ma Budapesten, ott a helye a megbélyegzett űrtárlaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb89cf8-ee18-492a-8b2d-427ecc8520a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan az Európai Parlament vezetői elé járul Mark Zuckerberg, hogy ott is választ adjon a Facebookot érintő adatgyűjtési botrányra. Az eseményt élőben sugározzák majd.","shortLead":"Hamarosan az Európai Parlament vezetői elé járul Mark Zuckerberg, hogy ott is választ adjon a Facebookot érintő...","id":"20180521_mark_zuckerberg_europai_parlament_meghallgatas_cambridge_analytica_facebook_adatgyujtes_elo_kozvetites","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3eb89cf8-ee18-492a-8b2d-427ecc8520a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa58a27-aa6a-46ee-878d-0fb4c38945cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_mark_zuckerberg_europai_parlament_meghallgatas_cambridge_analytica_facebook_adatgyujtes_elo_kozvetites","timestamp":"2018. május. 21. 15:06","title":"Élőben adják, ahogy megszorongatják Mark Zuckerberget az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac69e7a-8c94-412e-addc-c5495b6a7447","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem maradhat Kijevben semmi, ami a Gazpromra utalna.","shortLead":"Nem maradhat Kijevben semmi, ami a Gazpromra utalna.","id":"20180522_Lecserelik_a_BLdonto_helyszini_plakatjait_mert_orosz_ceg_neve_is_rajtuk_volt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cac69e7a-8c94-412e-addc-c5495b6a7447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68d1ee5-7adc-4f2d-b43d-42185b7f08ed","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Lecserelik_a_BLdonto_helyszini_plakatjait_mert_orosz_ceg_neve_is_rajtuk_volt","timestamp":"2018. május. 22. 17:25","title":"Lecserélik a BL-döntő helyszíni plakátjait, mert egy orosz cég neve is rajtuk volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929b3337-e4f1-477c-9404-7e31ec093779","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két legutóbbi, a pünkösdi és május eleji hosszú hétvégén összesen 23 ember halt meg közlekedési balesetben. ","shortLead":"A két legutóbbi, a pünkösdi és május eleji hosszú hétvégén összesen 23 ember halt meg közlekedési balesetben. ","id":"20180522_kozlekedesi_baleset_punkosd_hosszu_hetvege","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=929b3337-e4f1-477c-9404-7e31ec093779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40283dbf-f7ac-49b7-bd3a-b37e2f9bc396","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_kozlekedesi_baleset_punkosd_hosszu_hetvege","timestamp":"2018. május. 22. 09:25","title":"Megint tragikus a hosszú hétvége mérlege: 10 halott az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f57b64b-e40f-4666-a593-4bc7fda31b38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van egy Harryjük, és nem félnek használni.","shortLead":"Van egy Harryjük, és nem félnek használni.","id":"20180522_Az_IKEA_is_belekapaszkodott_a_hercegi_eskuvobe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f57b64b-e40f-4666-a593-4bc7fda31b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab35e6b5-a3ce-4f1e-a055-905a8b2454c1","keywords":null,"link":"/elet/20180522_Az_IKEA_is_belekapaszkodott_a_hercegi_eskuvobe","timestamp":"2018. május. 22. 11:50","title":"Az IKEA is belekapaszkodott a hercegi esküvőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0569c16-2728-413e-a880-bb3f9a051ee4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatták a Surface Hub újabb változatát. A digitális tábla a szó szoros értelmében többfelhasználós lett, és egyfajta legóként több eszköz is egymás mellé építhető.","shortLead":"Bemutatták a Surface Hub újabb változatát. A digitális tábla a szó szoros értelmében többfelhasználós lett, és egyfajta...","id":"20180522_microsoft_surface_hub2_tobbfelhasznalos_digitalis_tabla_csoportmunka","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0569c16-2728-413e-a880-bb3f9a051ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8ce0d9-95e0-449e-a620-afb39d4c2585","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_microsoft_surface_hub2_tobbfelhasznalos_digitalis_tabla_csoportmunka","timestamp":"2018. május. 22. 10:03","title":"Videó: Nem semmi, ahogy a Microsoft továbbfejlesztette digitális tábláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ecbfc0-1913-4ff7-a9a2-ca6b92859e92","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Formula–E történetének eddigi legnagyobb változása, megújulása előtt áll. Vázoljuk, hogy milyen a következő szezonra szánt elképesztő, új elektromos versenyautó.","shortLead":"A Formula–E történetének eddigi legnagyobb változása, megújulása előtt áll. Vázoljuk, hogy milyen a következő szezonra...","id":"20180523_jovo_kiralykategorias_hangtalan_versenyauto_abb_formulae_nico_rosberggel_jean_todt_toto_wolff_mercedes_bmw_porsche_nissan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6ecbfc0-1913-4ff7-a9a2-ca6b92859e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407e6250-aa7d-40f3-803f-b8340c06045b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180523_jovo_kiralykategorias_hangtalan_versenyauto_abb_formulae_nico_rosberggel_jean_todt_toto_wolff_mercedes_bmw_porsche_nissan","timestamp":"2018. május. 23. 06:41","title":"Kíváncsi a jövő királykategóriás hangtalan versenyautójára? Megnéztük, mutatjuk Rosberggel együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7032feac-7455-4dfd-88c7-d4263f010427","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Béla nyugdíjas pedagógus lesz a közös jelölt, a Liberálisokat rendesen kiosztották a sajtótájékoztatón. ","shortLead":"Nagy Béla nyugdíjas pedagógus lesz a közös jelölt, a Liberálisokat rendesen kiosztották a sajtótájékoztatón. ","id":"20180522_A_Liberalisok_nelkul_allitanak_kozos_jeloltet_az_ellenzeki_partok_az_V_keruleti_idokozire","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7032feac-7455-4dfd-88c7-d4263f010427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f54cce-a9de-4fed-9151-cb5dfeefa47a","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_A_Liberalisok_nelkul_allitanak_kozos_jeloltet_az_ellenzeki_partok_az_V_keruleti_idokozire","timestamp":"2018. május. 22. 12:05","title":"A Liberálisok nélkül állítanak közös jelöltet az ellenzéki pártok az V. kerületi időközire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]