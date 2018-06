Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aa803ff-d358-41c7-b427-a40bd611062d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre nagyobb a pánik az E. coli fertőzés miatt.","shortLead":"Egyre nagyobb a pánik az E. coli fertőzés miatt.","id":"20180603_Csak_egy_kis_salatat_akart_enni_nehany_amerikai_de_belehalt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aa803ff-d358-41c7-b427-a40bd611062d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74023d0a-40ef-45cb-b95d-93156e87c38c","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Csak_egy_kis_salatat_akart_enni_nehany_amerikai_de_belehalt","timestamp":"2018. június. 03. 07:32","title":"Csak egy kis salátát akart enni néhány amerikai, de belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e4de618-4e01-45ce-8899-4dd370e2b532","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy konténerhajóról esett rengeteg áru a tengerbe, amely az élővilágra jelent veszélyt, a konténerek pedig a hajókra.\r

\r

","shortLead":"Egy konténerhajóról esett rengeteg áru a tengerbe, amely az élővilágra jelent veszélyt, a konténerek pedig...","id":"20180602_Kendoket_es_sebeszeti_maszkokat_mos_a_partra_a_tenger_Ausztraliaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e4de618-4e01-45ce-8899-4dd370e2b532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f98272a-3f8c-49cd-aeb9-2a7fd4ba314c","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Kendoket_es_sebeszeti_maszkokat_mos_a_partra_a_tenger_Ausztraliaban","timestamp":"2018. június. 02. 18:09","title":"Kendőket és sebészeti maszkokat mos a partra a tenger Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5be08f8-8e99-4c29-b090-18430fb4153c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jól ment tavaly a hazai kiskereskedelmi cégeknek. Az Aldi és a Spar bevétele és profitja is jelentősen nőtt - derül ki az éves beszámolókból. \r

","shortLead":"Jól ment tavaly a hazai kiskereskedelmi cégeknek. Az Aldi és a Spar bevétele és profitja is jelentősen nőtt - derül ki...","id":"20180602_Igencsak_halas_lehet_az_Aldi_a_a_magyaroknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5be08f8-8e99-4c29-b090-18430fb4153c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111269c2-3bf5-45fc-8fd7-7c7f9ece3c47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_Igencsak_halas_lehet_az_Aldi_a_a_magyaroknak","timestamp":"2018. június. 02. 18:35","title":"Igencsak hálás lehet az Aldi a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89276ad-d7f6-4983-bacf-3cd8c264e3ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három év masszív migránsozás után kicsit furcsán adja ki magát a miniszterelnök debreceni ünnepi szentmisére írt levelének egyik gondolata. Azért harcról is beszélt. \r

\r

","shortLead":"Három év masszív migránsozás után kicsit furcsán adja ki magát a miniszterelnök debreceni ünnepi szentmisére írt...","id":"20180602_Orban_szerint_konyorulettel_kell_az_elesettek_fele_fordulnia_a_keresztenyeknek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f89276ad-d7f6-4983-bacf-3cd8c264e3ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8090fba6-4a8e-4e1a-9513-ff6d84e09085","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_Orban_szerint_konyorulettel_kell_az_elesettek_fele_fordulnia_a_keresztenyeknek","timestamp":"2018. június. 02. 17:43","title":"Orbán szerint könyörülettel kell az elesettek felé fordulnia a keresztényeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286668cf-a27e-4e85-b7d4-75da937d649d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemcsak Erdélyben jár konfliktusokkal az ember és a medve egymás mellett élése. ","shortLead":"Nemcsak Erdélyben jár konfliktusokkal az ember és a medve egymás mellett élése. ","id":"20180603_Jegesmedve_tortzuzott_egy_szallodaban_a_Spitzbergakon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=286668cf-a27e-4e85-b7d4-75da937d649d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3018b3ee-9650-43df-9cec-6fe8e0dd07fd","keywords":null,"link":"/kultura/20180603_Jegesmedve_tortzuzott_egy_szallodaban_a_Spitzbergakon","timestamp":"2018. június. 03. 19:50","title":"Jegesmedve tört-zúzott egy szállodában a Spitzbergákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4874b5-c7a6-4fdf-82b4-b77c6fbf64d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök még februárban igazoltattak egy 64 éves szászvári férfit, aztán bekukkantottak a kocsi hátsó ülésére is.","shortLead":"A rendőrök még februárban igazoltattak egy 64 éves szászvári férfit, aztán bekukkantottak a kocsi hátsó ülésére is.","id":"20180603_nagymanyok_rendorseg_kozuti_ellenorzes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4874b5-c7a6-4fdf-82b4-b77c6fbf64d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361f8ea2-18e0-4ea6-b1f9-6710d4a11fb1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_nagymanyok_rendorseg_kozuti_ellenorzes","timestamp":"2018. június. 03. 16:21","title":"Közúti ellenőrzésnek indult, de igencsak meglepődtek a nagymányoki rendőrök, amikor benéztek az autó hátsó ülésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61e45a0-72cd-4e5e-84ca-8e375d775863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De nem akármivel! ","shortLead":"De nem akármivel! ","id":"20180603_A_szabaly_az_szabaly_Orbant_is_megjeloltek_Kotcsen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e61e45a0-72cd-4e5e-84ca-8e375d775863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924edc5e-4d91-43e8-a4ab-4ffffc37a6d4","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_A_szabaly_az_szabaly_Orbant_is_megjeloltek_Kotcsen","timestamp":"2018. június. 03. 21:58","title":"A szabály, az szabály: Orbánt is megjelölték Kötcsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219f02eb-6d3b-4394-b284-b3cc599a7516","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180602_Elkepeszto_tempoban_alakitottak_at_Monacot_versenypalyava__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=219f02eb-6d3b-4394-b284-b3cc599a7516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a73eef-e697-4155-8c6f-a560d503bd60","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Elkepeszto_tempoban_alakitottak_at_Monacot_versenypalyava__video","timestamp":"2018. június. 02. 07:55","title":"Elképesztő tempóban alakították át Monacót versenypályává – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]