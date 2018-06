A launcher alkalmazásokat kedvelők alighanem imádni fogják a Microsoft saját megoldását, mely csemeténk online nyomon követését segíti. De más szempontból is hasznos: láthatóvá teszi, milyen alkalmazásokat és meddig nyomogatott a telefon használója.

Az Android legnagyobb előnyét nem kell bemutatni, hiszen mindenki tudja, mekkora személyre szabhatóságot kínál felhasználóinak. Utóbbi jóságot számos app igyekszik kihasználni, ilyenek a különféle launcher programok is, melyek abban segítenek, hogy egy kicsit könnyebben/egyszerűbben, de mindenképp gyorsabban lehessen használni a telefont. Különösen, ha sok alkalmazás van rajta.

A Microsoft is készített korábban ilyet, most pedig igen érdekes és hasznos funkciókkal fejlesztette azt: az ingyenes kis program immár arra is lehetőséget ad, hogy követni tudjuk vele a családtagok minden lépését, például, hogy merre csatangol a gyermek, hova megy, amikor elmegy hazulról.

A funkcióhoz csupán egy Microsoft-fiókra van szükség. Ha valaki Windows 10-et használ, esetleg van otthon Xbox, bizonyára rendelkezik ilyen hozzáféréssel, de akkor sincs gond, ha nem, hiszen ezek nélkül is működik, a regisztráció ráadásul ingyenes. A szülői felügyeletet a Microsoft az Edge böngészőkre már kiterjesztette, mobilokon viszont nem működött - egészen mostanáig.

A launcher emellett a feltelepített alkalmazásokat is "figyeli", de nem úgy, ahogy elsőre gondolnánk: azt nézi, melyiket és mennyi ideig használta a telefon tulajdonosa, amely így hatásos eszköz lehet az esetleges függőségek kezelésekor. Például akkor, ha túl sokat facebookozik a gyerek, szülőként pedig szeretnék visszajelzést kapni annak időtartalmáról. Fontos: mivel az app még bőven fejlesztés alatt áll, előfordulhatnak kisebb hibák, de ettől függetlenül már most is letölthető.

