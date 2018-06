Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Miért ciki egy férfinak, ha vannak feminin vonásai, és miért nem ciki egy nőnek, ha vannak maszkulin tulajdonságai? Ez a kérdés is felmerült a HVG EXTRA Pszichológia Szalon kerekasztal beszélgetésén, amelyet a magazin legfrissebb száma kapcsán rendeztek. Az esten ezen túl szó esett még férfipusziról, szégyenről és a szabad akaratból elvégzett vasalásról.



„A szabadság megéléséhez kell a legnagyobb bátorság"

Az ATV vendége volt kedd este a fideszes politikus, ahol az ismert örökség ügye is feljött.

Kósa az 1300 milliárdos történetről: "Az ellenzék mindenre képes"

A festő nagy újrahasznosító volt.

Ezt találták a Picasso-festmény alatt

Elon Muskék tisztán elektromos hajtásláncú crossoveréről most egy újabb kép érkezett.

Hivatalos kedvcsináló fotó: ilyen lesz a titokzatos, akár kormány nélküli Tesla Model Y Ukrajnát megfenyegette, az USA-t pedig szövetségesei igazságtalan megbüntetésével vádolta Vlagyimir Putyin. A már hagyományosnak számító betelefonálós „népi interjúban" az orosz elnök azt is közölte, még egy jó ideig nem vonják ki Szíriából az orosz csapatokat. Szóba került az utódlás kérdése is, amire Putyin azt válaszolta, egyáltalán nem tőle függ, ki fogja őt követni az államfői poszton.

Putyin "népi interjúja": "Becsapott a mennykő. A vacsora tálalva, tessék fogyasztani!" Elkezdődött Felméri Cecília első nagyjátékfilmje, a Spirál forgatása a sződligeti horgásztónál. A lélektani dráma főszereplője az Európai Filmdíjas Borbély Alexandra, az Anyai szív című filmmel Arany Medve-díjat nyert Bogdan Dumitrache és Kiss Diána Magdolna. A film fontos szereplője lesz egy cica is.

Borbély Alexandra már forgatja az újabb lélektani drámáját Az új parlamenti ciklus örömére újabb vagyonnyilatkozatot kellett leadni a képviselőknek. A házba 39 új képviselő ült be, átnéztük anyagi helyzetüket. Azért Orbán Viktor, Lázár János és Rogán Antal bevallását újra átnéztük, hátha változott valami 5 hónap alatt. Spoiler: változott. Ungár Péter LMP-s politikus kilőtt: 15 milliárdos a vagyona. Lázár vagyonnyilatkozata felér egy beismeréssel, Orbán nem tudott spórolni - íme az új vagyonnyilatkozatok Kötelezővé tette a kormány a nyelvvizsgát 2020-tól a felsőoktatási felvételikhez, amit most a diákok 60 százaléka tudna teljesíteni – írja a HVG. Az iparkamara elnöke szerint amúgy sem kell mindenkinek egyetemre menni, ám a húzás miatt nem csak a diákok, az intézmények is pórul járhatnak, így akár a Matolcsy-féle kecskeméti egyetem is.

Tervezett szelekció: Parragh vagy Matolcsy nevet a végén?