[{"available":true,"c_guid":"6ea87c43-012e-42d9-81ee-28967b29cfae","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már az Antarktisz távoli vizeiben is kimutatható a műanyag- és vegyi szennyezettség a Greenpeace természetvédelmi szervezet szerint. ","shortLead":"Már az Antarktisz távoli vizeiben is kimutatható a műanyag- és vegyi szennyezettség a Greenpeace természetvédelmi...","id":"20180608_muanyagszemcsek_vegyszerek_szennyezes_antarktisz_greenpeace","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ea87c43-012e-42d9-81ee-28967b29cfae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f498ce-9422-442e-aa8d-105bb26eadcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_muanyagszemcsek_vegyszerek_szennyezes_antarktisz_greenpeace","timestamp":"2018. június. 08. 20:03","title":"Az emberiség szégyene: már az Antarktiszon is mikroműanyagot és vegyszereket találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95adaed6-a289-4703-86d8-85096eef6a35","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ratatics Péter lesz a teljes magyarországi operatív működéséért felelős ügyvezető igazgató. ","shortLead":"Ratatics Péter lesz a teljes magyarországi operatív működéséért felelős ügyvezető igazgató. ","id":"20180607_megvan_a_mol_magyarorszag_uj_vezetoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95adaed6-a289-4703-86d8-85096eef6a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde42f09-f9cd-4e78-8018-dcd7c975b3e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_megvan_a_mol_magyarorszag_uj_vezetoje","timestamp":"2018. június. 07. 11:51","title":"Megvan a Mol Magyarország új vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676a8f10-5631-40c5-8601-ee8096d51fce","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Javítani kellene a vállalkozói közöség hangulatán, és a cégmérethez illeszkedő finanszírozás jelenti most a szektor egyik legnagyobb kihívását – mondta Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója.","shortLead":"Javítani kellene a vállalkozói közöség hangulatán, és a cégmérethez illeszkedő finanszírozás jelenti most a szektor...","id":"20180607_Meg_mindig_tul_keves_ceg_fer_bele_a_banki_hitelezhetosegi_kategoriakba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=676a8f10-5631-40c5-8601-ee8096d51fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ec88cd-285c-4d3b-9b6c-c88c0563d984","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180607_Meg_mindig_tul_keves_ceg_fer_bele_a_banki_hitelezhetosegi_kategoriakba","timestamp":"2018. június. 07. 11:12","title":"A hazai vállalkozások nagy baja, hogy a legtöbb nem hitelképes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ead825-7004-4594-adb4-8d1178bc8104","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Természetvédelmi Világszervezet (WWF) pénteken nyilvánosságra hozott jelentése szerint a szemét főleg Törökországországból és Spanyolországból származik. A helyzetet a nyaralószezon is súlyosbítja: csak nyáron 40 százalékkal több hulladék kerül a tengerekbe. ","shortLead":"A Természetvédelmi Világszervezet (WWF) pénteken nyilvánosságra hozott jelentése szerint a szemét főleg...","id":"20180608_muanyag_szemet_hulladek_foldkozi_tenger_wwf_petpusztito_enzim","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5ead825-7004-4594-adb4-8d1178bc8104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd347bd-536f-4fc8-b553-1cd8e98381ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_muanyag_szemet_hulladek_foldkozi_tenger_wwf_petpusztito_enzim","timestamp":"2018. június. 08. 07:54","title":"Annyi szemét van már a Földközi-tengerben, hogy lassan belefullad az élővilág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba5115b-bab1-4e7f-990b-46e4e046c28d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA után Oroszország a világ második legnagyobb bevándorlóbefogadó országa: a hivatalos statisztikai adatok szerint több mint tízmillió legális, és legalább hárommillió illegális bevándorló él a 145 millió lakosú országban. A migránsok az orosz társdalom talán legjobban kizsákmányolt tagjai.","shortLead":"Az USA után Oroszország a világ második legnagyobb bevándorlóbefogadó országa: a hivatalos statisztikai adatok szerint...","id":"20180606_Nemzetkozi_migracio__pillantas_Moszkvabol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ba5115b-bab1-4e7f-990b-46e4e046c28d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22c2482-bbe2-4012-a999-dc068ffc187b","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_Nemzetkozi_migracio__pillantas_Moszkvabol","timestamp":"2018. június. 06. 21:47","title":"Nemzetközi migráció – pillantás Moszkvából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294db75d-4c45-4e1e-be7c-d354a585f7ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezúttal saját bőrápoló kozmetikumát népszerűsíti a svéd csatár.","shortLead":"Ezúttal saját bőrápoló kozmetikumát népszerűsíti a svéd csatár.","id":"20180608_Ibrahimovic_sajat_vallalkozasanak_ujabb_reklamaban_szerepel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=294db75d-4c45-4e1e-be7c-d354a585f7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1917e72-163a-4b24-b99f-a1a8eec8ecff","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Ibrahimovic_sajat_vallalkozasanak_ujabb_reklamaban_szerepel","timestamp":"2018. június. 08. 19:27","title":"Most saját vállalkozásának reklámjában szerepel Ibrahimovic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf5c784-a627-41dd-9d60-0ee10d0d9197","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Műszaki okokat írtak. Az Index olvasói szerint megsérült a kifutópálya. ","shortLead":"Műszaki okokat írtak. Az Index olvasói szerint megsérült a kifutópálya. ","id":"20180608_Baj_van_Ferihegyen_atmenetileg_egy_gep_sem_szallhat_le","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cf5c784-a627-41dd-9d60-0ee10d0d9197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec539b63-9e13-4618-beb4-2284e3777475","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Baj_van_Ferihegyen_atmenetileg_egy_gep_sem_szallhat_le","timestamp":"2018. június. 08. 04:52","title":"Baj volt Ferihegyen, órákon át egy gép sem szállhatott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Utoljára 2013-ban volt ekkora drágulás, mint most. Leginkább a benzin, valamint az alkohol és a dohány ára nőtt.","shortLead":"Utoljára 2013-ban volt ekkora drágulás, mint most. Leginkább a benzin, valamint az alkohol és a dohány ára nőtt.","id":"20180608_Ot_eve_nem_volt_ekkora_az_inflacio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d73c42-7738-4d45-af92-b901e7ec005e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180608_Ot_eve_nem_volt_ekkora_az_inflacio","timestamp":"2018. június. 08. 09:34","title":"Öt éve nem volt ekkora az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]