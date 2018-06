Alig egy hónap telt el azóta, hogy a Google a Gmail történetének eddigi legnagyobb ráncfelvarrásával állt elő. A fejlesztők rendesen átdolgozták a kliens kinézetét, és jó néhány új funkciót is hozzáadtak a levelezőhöz, amitől kényelmesebb használatot remélnek. A fejlesztést május elejére már mindenki megkapta, az "új Gmailt" viszont be is kell kapcsolni – hogy hogyan, azt itt mutattuk meg. Úgy űtnik azonban, hogy hamarosan senkinek sem kell majd a kapcsolót keresgetnie.

A Google fejleszői nemrég bejelentették: hamarosan mindenki levelezője átvált majd az új dizájnra, a régire pedig nem lesz lehetőség visszaváltani. A tervek szerint mindez júliusban megy majd végbe, vagyis néhány héten belül megtörténik az átállás.

© hvg.hu

Hogy pontosan milyen funkciókra lehet számítani az újragondolt Gmailben, arról itt írtunk bővebben.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.