[{"available":true,"c_guid":"46dc72a3-fbac-4fb8-bba7-ec0333cf0b35","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem az állatok a megtévesztés egyedüli mesterei: egy új tanulmány szerint a növények is képesek hasonló álcázási trükkökre. Ott van például a Corydalis hemidicentra.","shortLead":"Nem az állatok a megtévesztés egyedüli mesterei: egy új tanulmány szerint a növények is képesek hasonló álcázási...","id":"20180612_allatok_novenyek_alcazas_rejtozkodes_kamuflazs_corydalis_hemidicentra_levelei_szine","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46dc72a3-fbac-4fb8-bba7-ec0333cf0b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7551430c-4cca-410c-a5e5-a4542dfd4532","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_allatok_novenyek_alcazas_rejtozkodes_kamuflazs_corydalis_hemidicentra_levelei_szine","timestamp":"2018. június. 12. 17:03","title":"Azt hiszi, hogy az állatok az álcázás mesterei? Akkor nézze meg ezt a növényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal pár állítja, ők csak egyszer csókolták meg egymást, miután az Uber-sofőr félreállt, és kiszállította őket. Az Uber szabályzata szerint tilos az autóban csókolózni. A sofőrt azonban az eset kivizsgálása után kirúgták.","shortLead":"A fiatal pár állítja, ők csak egyszer csókolták meg egymást, miután az Uber-sofőr félreállt, és kiszállította őket...","id":"20180613_Kirugtak_az_ubersofort_aki_kitett_ket_csokolozo_not_az_autojabol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5200fb-059c-48e1-83ce-e0b8412c3637","keywords":null,"link":"/elet/20180613_Kirugtak_az_ubersofort_aki_kitett_ket_csokolozo_not_az_autojabol","timestamp":"2018. június. 13. 14:20","title":"Kirúgták az Uber-sofőrt, aki kitett két csókolózó nőt az autójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffe62e3-77d6-4e78-ac7d-fc74f161c539","c_author":"Adózóna","category":"brandchannel","description":"Alig valamivel több, mint két hónapjuk maradt a vállalkozásoknak, hogy felkészüljenek arra, 1 millió helyett már a 100 ezer forintnál nagyobb összegű általános forgalmi adót (áfa) tartalmazó ügyleteiket is kötelesek lesznek bejelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV). Ezt a leghatékonyabban egy számlázó programon keresztül tudják megtenni, ami a számla kibocsátásakor automatikusan, az interneten keresztül képes beküldeni a számla adatait a NAV rendszerébe. Ám ennek kapcsán még mindig egy sor kérdés foglalkoztatja az érintett vállalkozókat. Az alábbiakban ezekre próbálunk megnyugtató válaszokat adni.","shortLead":"Alig valamivel több, mint két hónapjuk maradt a vállalkozásoknak, hogy felkészüljenek arra, 1 millió helyett már a 100...","id":"adozona_20180417_Amit_a_NAVbekotesrol_tudni_akart","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ffe62e3-77d6-4e78-ac7d-fc74f161c539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af517fdc-41c0-43b1-98cc-c6e0f31a1263","keywords":null,"link":"/brandchannel/adozona_20180417_Amit_a_NAVbekotesrol_tudni_akart","timestamp":"2018. június. 13. 07:25","title":"Amit a NAV-bekötésről tudni akart, de nem merte megkérdezni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Adozona.hu szakportál","c_partnerlogo":"37d42805-e2c3-4e9b-b804-97dc43987bf7","c_partnertag":"adozona"},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" A Magyar Labdarúgó Szövetség megpályázza a 2021-es labdarúgótorna rendezését – írta a Világgazdaság szerdán a Fővárosi Közgyűlés előzetesen nyilvánosságra hozott napirendje alapján.\r

","shortLead":" A Magyar Labdarúgó Szövetség megpályázza a 2021-es labdarúgótorna rendezését – írta a Világgazdaság szerdán a Fővárosi...","id":"20180613_u21es_europa_bajnoksagra_palyazik_budapest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3faff3ab-6ff7-4008-b5ca-2a682877d90c","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_u21es_europa_bajnoksagra_palyazik_budapest","timestamp":"2018. június. 13. 05:56","title":"U21-es Európa-bajnokságra pályázik Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d97fc7-741d-47b6-89a1-8c156ac8bf08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Dagályt 2016 szeptemberében zárták be, mert a területén építették fel a vizes világbajnokság uszodáját, a Duna Arénát. Áprilisban 1,5 milliárd, most pedig 32 millió forintot költ a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a javítási és befejező munkálatokra. ","shortLead":"A Dagályt 2016 szeptemberében zárták be, mert a területén építették fel a vizes világbajnokság uszodáját, a Duna...","id":"20180612_Azt_igertek_hogy_az_idei_strandszezonra_mar_kinyit_a_Dagaly_de_meg_kell_ra_kolteni_par_tizmilliot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78d97fc7-741d-47b6-89a1-8c156ac8bf08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5459c523-5dff-41cc-a245-6082a480d12f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180612_Azt_igertek_hogy_az_idei_strandszezonra_mar_kinyit_a_Dagaly_de_meg_kell_ra_kolteni_par_tizmilliot","timestamp":"2018. június. 12. 13:21","title":"Azt ígérték, hogy az idei strandszezonra már kinyit a Dagály, de még kell rá költeni pár tízmilliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0648234c-db50-4e83-a1e7-ed899671c051","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Lupa-tónál található strand üzemeltetője szerint a hét végére rendeződnek a parkoló körüli kérdések. Feltáró vizsgálatokat tartanak a területen, és ha esetleg további műszaki intézkedésekre lesz szükség, azokat is teljesíteni tudják még a héten.","shortLead":"A Lupa-tónál található strand üzemeltetője szerint a hét végére rendeződnek a parkoló körüli kérdések. Feltáró...","id":"20180611_Lupato_megoldodik_a_parkolos_problema","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0648234c-db50-4e83-a1e7-ed899671c051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbedcd00-93ac-4edc-aa11-d377099ae2e7","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_Lupato_megoldodik_a_parkolos_problema","timestamp":"2018. június. 11. 21:46","title":"Lupa-tó: megoldódik a parkolós probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"131eefea-88ce-451a-8b17-c32835fa31f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180612_Hol_van_mar_a_Kasszas_Erzsi_Ganxta_Zolee_is_beszallt_az_uj_CBAreklamba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=131eefea-88ce-451a-8b17-c32835fa31f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404f9efd-9167-40e6-b6db-46e2b2a36cd0","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Hol_van_mar_a_Kasszas_Erzsi_Ganxta_Zolee_is_beszallt_az_uj_CBAreklamba","timestamp":"2018. június. 12. 09:43","title":"Hol van már a Kasszás Erzsi! Ganxta Zolee is beszállt az új CBA-reklámba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d22ef77e-d843-4a5c-9b34-c5c00239d66b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lángokat már eloltották, a szerelvényen ülőkért küldenek egy másik mozdonyt.","shortLead":"A lángokat már eloltották, a szerelvényen ülőkért küldenek egy másik mozdonyt.","id":"20180613_kigyulladt_egy_a_balatonra_tarto_vonat_mozdonya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d22ef77e-d843-4a5c-9b34-c5c00239d66b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ac8c07-4265-452a-ab0f-7c7920b5119c","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_kigyulladt_egy_a_balatonra_tarto_vonat_mozdonya","timestamp":"2018. június. 13. 11:10","title":"Kigyulladt egy, a Balatonra tartó vonat mozdonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]