[{"available":true,"c_guid":"c4f2c29d-05ef-466d-aa2d-e5ea9703fdab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mit tesz egy 5:0-s győzelem, még akkor is, ha azt a meggyőzőnek aligha mondható teljesítményt nyújtó Szaúd-Arábia ellen éri el valaki: az orosz szurkolók, akik szerdán még szinte szégyellték a szbornaját, most tömegesen ünneplik az aranylábú gyerekeket. Az egyik törvényhozó törvényben tiltaná a válogatott szidalmazását, s a sajtó is más hangot használ.","shortLead":"Mit tesz egy 5:0-s győzelem, még akkor is, ha azt a meggyőzőnek aligha mondható teljesítményt nyújtó Szaúd-Arábia ellen...","id":"20180615_Kezd_nagy_mellenye_lenni_az_oroszoknak_torveny_a_szidalmazok_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4f2c29d-05ef-466d-aa2d-e5ea9703fdab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a174b3c-5baa-4fff-aaf6-f15a4adbac21","keywords":null,"link":"/vilag/20180615_Kezd_nagy_mellenye_lenni_az_oroszoknak_torveny_a_szidalmazok_ellen","timestamp":"2018. június. 15. 17:27","title":"Kezd nagy mellénye lenni az oroszoknak, törvény a szidalmazók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Alapvető emberi tulajdonság úgy megbecsülni egy termék vagy szolgáltatás értékét, hogy annak nincs sok köze a valós értékhez. Íme a viselkedési közgazdaságtan tippjei az alapvető pénzügyi hibák elkerülésére, helyesbítésére vagy enyhítésére.","shortLead":"Alapvető emberi tulajdonság úgy megbecsülni egy termék vagy szolgáltatás értékét, hogy annak nincs sok köze a valós...","id":"20180614_Mar_megint_atvertek_egy_vasarlas_soran_Legkozelebb_ezeket_gondolja_at","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc13cc85-3880-483d-a865-20fb8f723c7d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180614_Mar_megint_atvertek_egy_vasarlas_soran_Legkozelebb_ezeket_gondolja_at","timestamp":"2018. június. 14. 13:15","title":"Már megint átverték egy vásárlás során? Legközelebb ezeket gondolja át!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9213cac8-0214-4cf4-8ef5-4774a72c2693","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A konzervatív Haladó párt tagjai, de nem ők ítélik oda a díjat.","shortLead":"A konzervatív Haladó párt tagjai, de nem ők ítélik oda a díjat.","id":"20180614_Van_ket_norveg_kepviselo_akik_Trumpnak_adnak_a_Nobelbekedijat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9213cac8-0214-4cf4-8ef5-4774a72c2693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1000730-cb36-458a-9bcc-f04aebf1efe4","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_Van_ket_norveg_kepviselo_akik_Trumpnak_adnak_a_Nobelbekedijat","timestamp":"2018. június. 14. 07:44","title":"Van két norvég képviselő, akik Trumpnak adnák a Nobel-békedíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ab0c1f-69de-42d2-8e30-56704175eadc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pletschinger Gyula azt mondta, marad a laza monetáris politika a jegybankban.","shortLead":"Pletschinger Gyula azt mondta, marad a laza monetáris politika a jegybankban.","id":"20180614_Elszolta_magat_a_Monetaris_Tanacs_tagja_haromeves_melypontra_esett_a_forint","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6ab0c1f-69de-42d2-8e30-56704175eadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d01236-d1d2-44f4-bc5b-ed1e85d50012","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Elszolta_magat_a_Monetaris_Tanacs_tagja_haromeves_melypontra_esett_a_forint","timestamp":"2018. június. 14. 13:06","title":"Elszólta magát a Monetáris Tanács tagja, hároméves mélypontra esett a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a955d1ad-1396-4cfa-a985-4686d8f303f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Las Vegasban több mint ezer embert vártak a tömeges légyottra, és bár az orgia jól sikerült, nem gyűlt össze annyi résztvevő, amennyi a világrekord megdöntéséhez kellett volna. ","shortLead":"Las Vegasban több mint ezer embert vártak a tömeges légyottra, és bár az orgia jól sikerült, nem gyűlt össze annyi...","id":"20180614_Nem_sikerult_osszehozni_a_tortenelem_legnagyobb_orgiajat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a955d1ad-1396-4cfa-a985-4686d8f303f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edb799a-2d8a-412f-9da9-3d5fe0d21b99","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Nem_sikerult_osszehozni_a_tortenelem_legnagyobb_orgiajat","timestamp":"2018. június. 14. 09:54","title":"Nem sikerült összehozni a történelem legnagyobb orgiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab61b341-b85b-496e-8cf9-e8dee77857f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sosem késő belevágni valami újba. ","shortLead":"Sosem késő belevágni valami újba. ","id":"20180614_Smink_latasromlas_Irorszag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab61b341-b85b-496e-8cf9-e8dee77857f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6cec5b-8b99-415c-9432-2d514b57b3bc","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Smink_latasromlas_Irorszag","timestamp":"2018. június. 14. 17:15","title":"Sminkelni tanul egy 84 éves férfi, mert felesége hamarosan megvakul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8529ef7f-53e7-40d6-bff1-ff8a0f7c1659","c_author":"Németh András","category":"sport","description":"Az utóbbi évtizedek legkülönlegesebb nyitómeccse lesz a magyar idő szerint csütörtök délután ötkor kezdődő Oroszország–Szaúd-Arábia mérkőzés: nincs ugyanis \"nagy csapat\", a korábbiakkal ellentétben a vb-nyitány szereplőit legfeljebb a középmezőnyhöz sorolják a FIFA-ranglistán. Vagy még oda sem: a házigazda Oroszország a 70., Szaúd-Arábia pedig a 67. helyen áll ott, ahol Magyarország 51., tehát lehet fogalmunk a képességeikről. Küzdelem viszont lesz, mert egy vereség a nagyon gyors kiesést jelentheti.","shortLead":"Az utóbbi évtizedek legkülönlegesebb nyitómeccse lesz a magyar idő szerint csütörtök délután ötkor kezdődő...","id":"20180614_Eselytelenek_izgalmaval","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8529ef7f-53e7-40d6-bff1-ff8a0f7c1659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b34165-6a7c-49e1-b672-a4c597f65a94","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Eselytelenek_izgalmaval","timestamp":"2018. június. 14. 09:58","title":"A nap meccse: Oroszország–Szaúd-Arábia – esélytelenek izgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c242f2ea-1214-4864-93ac-9411a3191c49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 digitális asszisztensében lévő hibát kihasználva hozzá lehet férni a még lezárt számítógépekhez is.","shortLead":"A Windows 10 digitális asszisztensében lévő hibát kihasználva hozzá lehet férni a még lezárt számítógépekhez is.","id":"20180614_microsoft_windows_10_cortana_hiba_serulekenyseg_hacker_biztonsagi_frissites","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c242f2ea-1214-4864-93ac-9411a3191c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f9c8b2-5e95-4349-9e10-df3136ec41ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_microsoft_windows_10_cortana_hiba_serulekenyseg_hacker_biztonsagi_frissites","timestamp":"2018. június. 14. 09:03","title":"Ha Windows 10-et használ, más is beléphet a gépébe, hiába zárja le – de már telepítheti a frissítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]