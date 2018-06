Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0faeff9-9620-4e1d-9685-88d3fb97169f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Boring Co. több milliárd dollárért építi meg a chicagói reptérhez vezető nagy sebességű vonatot. Autó, űrhajó, vonat – Musk lassan kipipál mindent, ami egy kisfiú álma.","shortLead":"A Boring Co. több milliárd dollárért építi meg a chicagói reptérhez vezető nagy sebességű vonatot. Autó, űrhajó, vonat...","id":"20180614_Nem_biztos_hogy_lesznek_sinek__Elon_Musk_nagysebessegu_vasutat_epit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0faeff9-9620-4e1d-9685-88d3fb97169f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fdf7dd-3dc8-4419-9cb1-20669a8d3798","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180614_Nem_biztos_hogy_lesznek_sinek__Elon_Musk_nagysebessegu_vasutat_epit","timestamp":"2018. június. 14. 11:39","title":"„Nem biztos, hogy lesznek sínek” – Elon Musk nagysebességű vasutat épít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba68183-437a-4ae5-a51e-f79a72f5f934","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A régi és jól menő, intézményekben használt szappanadagolóiról szinte mindenki által ismert Merida Kft. tulajdonosának másik cége, a Rado Central Kft. nyerte el a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) tenderét. ","shortLead":"A régi és jól menő, intézményekben használt szappanadagolóiról szinte mindenki által ismert Merida Kft. tulajdonosának...","id":"20180614_A_szappanadagoloirol_ismert_vallalkozo_fog_110_millioert_labdafogohalokat_szallitani_az_MLSZnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ba68183-437a-4ae5-a51e-f79a72f5f934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9464d47c-51db-4772-99b2-3cedaeb55f16","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180614_A_szappanadagoloirol_ismert_vallalkozo_fog_110_millioert_labdafogohalokat_szallitani_az_MLSZnek","timestamp":"2018. június. 14. 14:29","title":"A szappanadagolóiról ismert vállalkozó fog 110 millióért labdafogó hálókat szállítani az MLSZ-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Illiberális és unortodox vezetők diktálnak hirtelen a nyugati szövetségi rendszeren belül is. Orbán Viktor menő meghívók sorát kaphatja hamarosan, ám kérdéses, mennyire örülhet. A nehézkes és kiszámítható nyugati államok elestével épp azon fővárosokban diadalmaskodhat az önzés politikája, ahol nem csak a menekülteket akarják visszautasítani, de a magyarok érdekeit is. A heti belpolitikai elemzésünk igencsak globálisra sikerült.","shortLead":"Illiberális és unortodox vezetők diktálnak hirtelen a nyugati szövetségi rendszeren belül is. Orbán Viktor menő...","id":"20180615_Orban_kezdhet_rettegni_akkora_gyozelmet_arathat_hogy_beledoglunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e57d592-0a53-4550-99d7-cb65afcdb2dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Orban_kezdhet_rettegni_akkora_gyozelmet_arathat_hogy_beledoglunk","timestamp":"2018. június. 15. 14:10","title":"Orbán kezdhet rettegni: akkora győzelmet arathat, hogy beledöglünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16264510-720a-47bc-b5d1-aa13d7aa9c79","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A szellem – így hívták egymás között a brit National Crime Agency nyomozói James Mulvey-t, aki a kokain és marihuánacsempészet királya volt Nagy-Britanniában. Módszere roppant egyszerű volt.","shortLead":"A szellem – így hívták egymás között a brit National Crime Agency nyomozói James Mulvey-t, aki a kokain és...","id":"20180614_Litvan_kommandosok_fogtak_el_a_brit_kokokiralyt_32_evet_kapott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16264510-720a-47bc-b5d1-aa13d7aa9c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2b1fad-b569-4cca-9477-072cd24b530c","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_Litvan_kommandosok_fogtak_el_a_brit_kokokiralyt_32_evet_kapott","timestamp":"2018. június. 14. 13:14","title":"Litván kommandósok fogták el a brit \"kokókirályt\", 32 évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acfe7db8-03ea-45fb-bb85-a9f6953e18ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez a kutyus rászolgált a beígért jutalomfalatokra.","shortLead":"Ez a kutyus rászolgált a beígért jutalomfalatokra.","id":"20180614_Jol_jon_a_kutya_a_hazban_ha_a_gazdi_kizarta_magat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acfe7db8-03ea-45fb-bb85-a9f6953e18ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b711883-e03e-4420-a0e1-df50eadbd017","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Jol_jon_a_kutya_a_hazban_ha_a_gazdi_kizarta_magat","timestamp":"2018. június. 14. 12:09","title":"Jól jön a kutya a házban, ha a gazdi kizárta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a5a6d7-68e9-4a71-91bd-8da1c3228efa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Hozd el apát egy sütire! Fogjátok a fatert és ugorjatok be hozzánk!\" Ilyenek keringenek mostanság a neten, és tudják, miért? Hát, mert vasárnap apák napja lesz. ","shortLead":"\"Hozd el apát egy sütire! Fogjátok a fatert és ugorjatok be hozzánk!\" Ilyenek keringenek mostanság a neten, és tudják...","id":"20180615_EDESapa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74a5a6d7-68e9-4a71-91bd-8da1c3228efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82fcb3c6-3ba5-4223-af9d-bd65ad98c943","keywords":null,"link":"/elet/20180615_EDESapa","timestamp":"2018. június. 15. 19:14","title":"Mert az apák is megérdemlik – sütizés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d409df7-6860-4102-8d86-9e9435d1cb75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft után a Google is frissítette a fordítója mobilos verzióját. A program ezután a mesterséges intelligencia segítségével dolgozik a kezünk alá, és a korábbinál többször internetkapcsolat nélkül is.","shortLead":"A Microsoft után a Google is frissítette a fordítója mobilos verzióját. A program ezután a mesterséges intelligencia...","id":"20180614_google_fordito_offline_forditas_mesterseges_intelligencia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d409df7-6860-4102-8d86-9e9435d1cb75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdebf7de-4ea0-4767-bd08-890b791eab0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_google_fordito_offline_forditas_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. június. 14. 19:03","title":"Google Fordítót használ a telefonján? Nem kell internet, most már offline is jobban fordít a program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f57b55a-d090-4477-86cc-ad74fd66d841","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Belgium és Hollandia közös tengeri flottát hoz létre, részben a spórolás, de még inkább a közös érdekek alapján.","shortLead":"Belgium és Hollandia közös tengeri flottát hoz létre, részben a spórolás, de még inkább a közös érdekek alapján.","id":"20180616_Belgaholland_lecke_eros_hadseregrol_abrandozo_maganyos_europai_allamoknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f57b55a-d090-4477-86cc-ad74fd66d841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c594a8-6c0a-4419-8c99-e3ae5ba577f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180616_Belgaholland_lecke_eros_hadseregrol_abrandozo_maganyos_europai_allamoknak","timestamp":"2018. június. 16. 07:28","title":"Belga-holland lecke erős hadseregről ábrándozó magányos európai államoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]