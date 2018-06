Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e7000ba-b4aa-445c-b1c9-c1334ac0f885","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A ferihegyi vasúti megálló liftjei eddig is híresen megbízhatatlanok voltak. A helyzet most annyit változott, hogy most már esély sincs a működtetésükre, valamennyit leállították, a MÁV szerint cserélni kell a felvonókat.","shortLead":"A ferihegyi vasúti megálló liftjei eddig is híresen megbízhatatlanok voltak. A helyzet most annyit változott, hogy most...","id":"20180622_senki_se_keressen_liftet_2020ig_az_egyre_mallo_repteri_megalloban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e7000ba-b4aa-445c-b1c9-c1334ac0f885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b411e0-cafd-40ce-b555-ecba4ccd50f8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180622_senki_se_keressen_liftet_2020ig_az_egyre_mallo_repteri_megalloban","timestamp":"2018. június. 22. 17:18","title":"Senki se keressen liftet 2020-ig az egyre málló reptéri megállóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89cdb09b-3777-4ec4-aac2-19476ba081e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még mindig az autós nyaralás a legnépszerűbb a magyarok körében. Érdemes egy kicsit felkészülni rá.","shortLead":"Még mindig az autós nyaralás a legnépszerűbb a magyarok körében. Érdemes egy kicsit felkészülni rá.","id":"20180621_autos_nyaralas_elott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89cdb09b-3777-4ec4-aac2-19476ba081e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00422ec-0421-46fc-81de-6c724c8497af","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_autos_nyaralas_elott","timestamp":"2018. június. 21. 08:21","title":"Ha ezeket a pontokat betartja, nagyjából megtette, amit egy autósnak nyaralás előtt kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc61e1f5-5aff-4ca7-90ce-ad348655c1a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Súlyos testi sértés kísérlete a vád a biztonsági őrrel szemben, aki megverte Szabó Zoltánt, az Index tartalomfejlesztési vezetőjét, kritikusát.","shortLead":"Súlyos testi sértés kísérlete a vád a biztonsági őrrel szemben, aki megverte Szabó Zoltánt, az Index...","id":"20180621_Vadat_emeltek_az_Index_ujsagirojat_megvero_KFCs_biztonsagi_or_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc61e1f5-5aff-4ca7-90ce-ad348655c1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53736934-1394-46ba-88da-c76b3ed115a3","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Vadat_emeltek_az_Index_ujsagirojat_megvero_KFCs_biztonsagi_or_ellen","timestamp":"2018. június. 21. 09:21","title":"Vádat emeltek az Index újságíróját megverő KFC-s biztonsági őr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1cc9ab-dace-440d-bab3-ae4603169fba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig csak gyanítani lehetett, de mostantól biztos, hogy a Fidesz indított rá azonos vagy hasonló nevű kamujelölteket a miskolci időközi választás győzelemre esélyes ellenzéki indulójára, hogy összezavarja a választókat. Az egyikről az volt a furcsa, hogy menekül, a hvg.hu most megtalálta a másodikat: évekre visszamenő Fidesz-aktivista múltja van, az áprilisi választáson a másik miskolci körzet kormánypárti jelöltjét segítette.","shortLead":"Eddig csak gyanítani lehetett, de mostantól biztos, hogy a Fidesz indított rá azonos vagy hasonló nevű kamujelölteket...","id":"20180621_Micsoda_veletlen_Hat_nem_fideszes_aktivista_a_miskolci_idokozi_kamujeloltje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1cc9ab-dace-440d-bab3-ae4603169fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd19683-4592-4c64-b6fc-0436e0cf5ce7","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Micsoda_veletlen_Hat_nem_fideszes_aktivista_a_miskolci_idokozi_kamujeloltje","timestamp":"2018. június. 22. 06:00","title":"Micsoda véletlen! Hát nem fideszes aktivista a miskolci időközi kamujelöltje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Hogyan lehet nyelveket tanulni online, ingyen? Milyen alkalmazások és oldalak közül érdemes válogatni? Mire jó a Duolingo, a Forvo vagy a Babbel? És mi az a language exchange? Mutatjuk. ","shortLead":"Hogyan lehet nyelveket tanulni online, ingyen? Milyen alkalmazások és oldalak közül érdemes válogatni? Mire jó...","id":"20180621_eduline_Nyelvtanulas_ingyen_online_Egyre_nepszerubb_nem_veletlenul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2d6c9b-3c38-4fde-9c5e-82c149189f11","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180621_eduline_Nyelvtanulas_ingyen_online_Egyre_nepszerubb_nem_veletlenul","timestamp":"2018. június. 21. 15:00","title":"Nyelvtanulás ingyen, online? Egyre népszerűbb, nem véletlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"fd5a4399-9a73-469e-9a7e-d6232145f914","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Igazi Malév-retrót kínál szombat estére az Aeropark: már a Deák térről Malév-festésű buszokkal lehet a parkba utazni, ahol légiutas-kísérő tanfolyam is szerepel a programban.","shortLead":"Igazi Malév-retrót kínál szombat estére az Aeropark: már a Deák térről Malév-festésű buszokkal lehet a parkba utazni...","id":"20180621_szombaton_utazhat_a_vilag_egyetlen_mukodo_Li2es_repulojevel_az_aki_idoben_regisztral","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd5a4399-9a73-469e-9a7e-d6232145f914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889429ce-d73f-4aed-9298-6c61f7ef5cad","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_szombaton_utazhat_a_vilag_egyetlen_mukodo_Li2es_repulojevel_az_aki_idoben_regisztral","timestamp":"2018. június. 21. 17:58","title":"Szombaton utazhat a világ egyetlen működő Li-2es repülőjével az, aki időben regisztrál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d904d024-f640-453d-9049-8e9622d450bd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Június végéig kell kiirtani a gyomot.","shortLead":"Június végéig kell kiirtani a gyomot.","id":"20180621_nagy_lesz_a_szigor_iden_parlagfuugyben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d904d024-f640-453d-9049-8e9622d450bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc65e210-fb32-4f73-80e7-7764939b39a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_nagy_lesz_a_szigor_iden_parlagfuugyben","timestamp":"2018. június. 21. 05:15","title":"Nagy lesz a szigor idén parlagfűügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Kártyavár sorozatból és A világ összes pénze című moziból kivették a szexuális zaklatással vádolt színész jeleneteit, hamarosan azonban bemutatnak egy olyan filmet, amelyben szerepel.","shortLead":"A Kártyavár sorozatból és A világ összes pénze című moziból kivették a szexuális zaklatással vádolt színész jeleneteit...","id":"20180621_kevin_spacey_film_kivagtak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0682e2-7e74-475c-81ed-3ad7ec874f19","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_kevin_spacey_film_kivagtak","timestamp":"2018. június. 21. 11:07","title":"Jön a film, amelyből nem vágták ki Kevin Spacey-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]