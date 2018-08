Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gázolaj és a benzin ára is emelkedett.","shortLead":"A gázolaj és a benzin ára is emelkedett.","id":"20180831_410_forint_a_gazolaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8419d5-9d13-4e85-87a7-59623cff8321","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_410_forint_a_gazolaj","timestamp":"2018. augusztus. 31. 05:06","title":"410 forint a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e26a4c0a-3ed9-4f5a-9fa9-876f73e993f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Valószínűleg megunta a helyiek szerint régóta ott éktelenkedő úthibát valaki. A közútkezelő jelzőtáblát tett a helyére, és azt mondja, majd kijavítják.","shortLead":"Valószínűleg megunta a helyiek szerint régóta ott éktelenkedő úthibát valaki. A közútkezelő jelzőtáblát tett a helyére...","id":"20180830_WC_cseszet_rakott_valaki_egy_meretes_gyori_katyuba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e26a4c0a-3ed9-4f5a-9fa9-876f73e993f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ae6fbe-6bdc-425c-af08-32525d80ab1b","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180830_WC_cseszet_rakott_valaki_egy_meretes_gyori_katyuba","timestamp":"2018. augusztus. 30. 20:53","title":"WC csészét rakott valaki egy méretes győri kátyúba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30aab9b-efea-4920-8504-9ae9894a1602","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bezzeg az SUV-k, azok most használtan is jól tartják az árukat. ","shortLead":"Bezzeg az SUV-k, azok most használtan is jól tartják az árukat. ","id":"20180830_ertekvesztes_hasznalt_auto_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b30aab9b-efea-4920-8504-9ae9894a1602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f37e15b-77e7-451f-82af-a107f858addb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180830_ertekvesztes_hasznalt_auto_statisztika","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:24","title":"Újkori árának alig harmadát éri átlagosan egy prémium autó hétévesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bc339a-0b2a-4075-bf8a-989e1a5a8b51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton kettészakad az ország.","shortLead":"Szombaton kettészakad az ország.","id":"20180831_Az_utolso_32_fokok_jonnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7bc339a-0b2a-4075-bf8a-989e1a5a8b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a8e13e-fc82-4825-9d5b-614c808eae71","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Az_utolso_32_fokok_jonnek","timestamp":"2018. augusztus. 31. 05:23","title":"Az utolsó 32 fokok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995f7111-e27a-4b2f-91ec-289d3353320e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hajó Krétára tartott, de mikor felcsaptak a lángok, visszafordult a pireuszi kikötőbe. ","shortLead":"A hajó Krétára tartott, de mikor felcsaptak a lángok, visszafordult a pireuszi kikötőbe. ","id":"20180829_Tuz_utott_ki_egy_gorog_kompon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=995f7111-e27a-4b2f-91ec-289d3353320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f343d34-9957-48de-ac23-fdf100dc8dc7","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_Tuz_utott_ki_egy_gorog_kompon","timestamp":"2018. augusztus. 29. 21:26","title":"Tűz ütött ki egy görög kompon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cae9454-043f-43a1-8484-5b37e01274fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A magyar rocktörténet számos nagy slágerének szövegét írta meg, míg együtt dolgozott az Omegával, az LGT-vel és színpadra állították a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című darabot. 75 éves Adamis Anna.","shortLead":"A magyar rocktörténet számos nagy slágerének szövegét írta meg, míg együtt dolgozott az Omegával, az LGT-vel és...","id":"20180830_Adamis_Anna_75_Omega_Presser_Gabor_LGT_Kepzelt_riport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cae9454-043f-43a1-8484-5b37e01274fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98cd34d-3018-4533-8c69-d7f3bcf39bbe","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Adamis_Anna_75_Omega_Presser_Gabor_LGT_Kepzelt_riport","timestamp":"2018. augusztus. 30. 08:15","title":"Az ő szavait énekeljük mind","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc72f90-4a81-4f93-ac14-7a466e96f2ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre nem világos, mi vonzotta a méheket a Times Square-hez közeli egyik utca hotdogárusához. ","shortLead":"Egyelőre nem világos, mi vonzotta a méheket a Times Square-hez közeli egyik utca hotdogárusához. ","id":"20180829_Oriasi_mehraj_fenyegette_egy_New_Yorki_utca_lakoit__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfc72f90-4a81-4f93-ac14-7a466e96f2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c02d5a7-cb84-45ed-96f3-e157adb411a8","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Oriasi_mehraj_fenyegette_egy_New_Yorki_utca_lakoit__video","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:48","title":"Óriási méhraj fenyegette egy New York-i utca lakóit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6548aef-917f-4530-8ad0-2e2e482a0595","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 56-os forradalom fotósa 95 éves volt.","shortLead":"Az 56-os forradalom fotósa 95 éves volt.","id":"20180830_Meghalt_Erich_Lessing","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6548aef-917f-4530-8ad0-2e2e482a0595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5bc1e4-a543-4ee8-9f7a-3f2d24c468f0","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Meghalt_Erich_Lessing","timestamp":"2018. augusztus. 30. 07:58","title":"Meghalt Erich Lessing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]