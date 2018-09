Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9b33f12-d264-44ae-a023-3fcd7fc2959c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint három év telt el a baleset óta, most sikerült pontot tenni az ügy végére. ","shortLead":"Több mint három év telt el a baleset óta, most sikerült pontot tenni az ügy végére. ","id":"20180905_Rekasi_Karoly_baleset_birosag_itelet_dontes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9b33f12-d264-44ae-a023-3fcd7fc2959c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c478434e-a120-4d46-8bf8-24db5ff16269","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Rekasi_Karoly_baleset_birosag_itelet_dontes","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:47","title":"Döntött a bíróság Rékasi Károly balesetének ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Megint záporok, zivatarok jöhetnek.","shortLead":"Megint záporok, zivatarok jöhetnek.","id":"20180905_A_napsutest_ma_hiaba_varja_visszavonhatatlanul_megerkezett_az_osz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59bfd22-734c-4b5c-9d68-2998ee45b73a","keywords":null,"link":"/idojaras/20180905_A_napsutest_ma_hiaba_varja_visszavonhatatlanul_megerkezett_az_osz","timestamp":"2018. szeptember. 05. 05:10","title":"A napsütést ma hiába várja, visszavonhatatlanul megérkezett az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0598e0a-e1a4-4c21-a87c-f06de755fbe3","c_author":"Nagy Sándor Gyula","category":"gazdasag","description":"Nagy a baj, és bár a katasztrófa elkerülhető, ennek súlyos ára lesz.","shortLead":"Nagy a baj, és bár a katasztrófa elkerülhető, ennek súlyos ára lesz.","id":"20180904_argentina_a_gazdasagi_osszeomlas_szelen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0598e0a-e1a4-4c21-a87c-f06de755fbe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b96fbf4-92ec-4ace-b3b1-d07e6c40f528","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180904_argentina_a_gazdasagi_osszeomlas_szelen","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:10","title":"Most van miért sírnod, Argentína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af47279d-f0a0-4671-a447-3f7e6903b37a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Könyvet írt az elnök hivatalának működéséről Bob Woodwards, melyből kiderül, az elnök beosztottjai lenézik Trumpot, sőt, állítják, több iratot is elemeltek asztaláról, hogy ne tudja azokat aláírni az elnök, mert attól féltek, ellenkező esetben jelentős kárt okozott volna az országnak.","shortLead":"Könyvet írt az elnök hivatalának működéséről Bob Woodwards, melyből kiderül, az elnök beosztottjai lenézik Trumpot...","id":"20180904_Trump_Bob_Woodwards_konyv_idiot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af47279d-f0a0-4671-a447-3f7e6903b37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97624e87-31c6-4d29-b3ff-cfc39aec9ccf","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_Trump_Bob_Woodwards_konyv_idiot","timestamp":"2018. szeptember. 04. 22:15","title":"Idiótának tartják Trumpot beosztottai, iratokat is loptak az asztaláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04caa20-41af-43e1-9173-a10b1fa44171","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Németországban gyártott új sportos divatterepjáró első példányát jó néhány ezer kilométerrel arrébb várja a tulajdonosa. ","shortLead":"A Németországban gyártott új sportos divatterepjáró első példányát jó néhány ezer kilométerrel arrébb várja...","id":"20180904_beindult_a_gyartas_mamba_zold_elso_uj_porsche_macan_facelift_kina_autogyartas_benzinmotor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a04caa20-41af-43e1-9173-a10b1fa44171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194ae0ba-f4da-4e28-98f0-eb238e8d9c7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_beindult_a_gyartas_mamba_zold_elso_uj_porsche_macan_facelift_kina_autogyartas_benzinmotor","timestamp":"2018. szeptember. 04. 11:21","title":"Beindult a gyártás: mambazöld lett az első új Porsche Macan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0aaf089-25b3-4e01-b316-bdb3f9374508","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ha nyer, akkor a párt európai parlamenti választási győzelme esetén ő lehet az Európai Bizottság következő elnöke.","shortLead":"Ha nyer, akkor a párt európai parlamenti választási győzelme esetén ő lehet az Európai Bizottság következő elnöke.","id":"20180905_Elindul_az_Europai_Neppart_csucsjelolti_tisztsegeert_Manfred_Weber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0aaf089-25b3-4e01-b316-bdb3f9374508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c46d2d-27bb-4550-9da7-0481e8fa053a","keywords":null,"link":"/vilag/20180905_Elindul_az_Europai_Neppart_csucsjelolti_tisztsegeert_Manfred_Weber","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:53","title":"Elindul az Európai Néppárt csúcsjelölti tisztségéért Manfred Weber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90569d93-0e70-42b1-af06-ca883a07f1c8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"2Rule helyett Adidas-uniformisokban feszítenek majd Szalaiék. ","shortLead":"2Rule helyett Adidas-uniformisokban feszítenek majd Szalaiék. ","id":"20180903_Uj_mezeket_kapott_a_magyar_valogatott_de_nem_Meszaros_Lorinctol__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90569d93-0e70-42b1-af06-ca883a07f1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea35a7b-7d8a-4daf-b94a-d76df72774c7","keywords":null,"link":"/sport/20180903_Uj_mezeket_kapott_a_magyar_valogatott_de_nem_Meszaros_Lorinctol__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 03. 18:36","title":"Új mezeket kapott a magyar válogatott, de nem Mészáros Lőrinctől – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56da8e2b-cac3-43db-a6b3-18c022c2296f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rengeteg pénzt kell fizetnie, mivel félrevezette a vásárlókat. ","shortLead":"Rengeteg pénzt kell fizetnie, mivel félrevezette a vásárlókat. ","id":"20180905_Gwyneth_Paltrow_vaginatojas_Goop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56da8e2b-cac3-43db-a6b3-18c022c2296f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac52136-3d13-42b6-8b0a-6dd8c444a163","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Gwyneth_Paltrow_vaginatojas_Goop","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:43","title":"Gwyneth Paltrow pórul járt a jáde vaginatojásai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]