[{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség videót tett közzé L. Szilveszterről, akit a soroksári emberölés elkövetésével gyanúsítanak.","shortLead":"A rendőrség videót tett közzé L. Szilveszterről, akit a soroksári emberölés elkövetésével gyanúsítanak.","id":"20180908_Video_Ezt_a_ferfit_gyanusitjak_a_soroksari_gyilkossag_elkovetesevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4c9ea5-d40a-46cf-9a6d-0044f7a655a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180908_Video_Ezt_a_ferfit_gyanusitjak_a_soroksari_gyilkossag_elkovetesevel","timestamp":"2018. szeptember. 08. 12:35","title":"Videó: Ezt a férfit gyanúsítják a soroksári gyilkosság elkövetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f524d55c-5e34-4094-a152-34754b948fe2","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Virális tweet bejegyzés hívta fel a figyelmet a zsebes menyasszonyi ruhákra.","shortLead":"Virális tweet bejegyzés hívta fel a figyelmet a zsebes menyasszonyi ruhákra.","id":"20180907_Megorult_a_net_a_legujabb_trendtol_zsebre_tett_kezzel_kell_alairni_a_szerzodest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f524d55c-5e34-4094-a152-34754b948fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843be71a-2dff-4db1-836c-ac85661a30cd","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180907_Megorult_a_net_a_legujabb_trendtol_zsebre_tett_kezzel_kell_alairni_a_szerzodest","timestamp":"2018. szeptember. 07. 11:55","title":"Megőrült a net a legújabb trendtől: zsebre tett kézzel kell aláírni a szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb43346-1677-48b8-974f-c5d03459bd19","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nagypapájára emlékezett a válogatott kispadján hamarosan bemutatkozó Marco Rossi, ha nyer a csapat, neki ajánlja a győzelmet.","shortLead":"Nagypapájára emlékezett a válogatott kispadján hamarosan bemutatkozó Marco Rossi, ha nyer a csapat, neki ajánlja...","id":"20180908_marco_rossi_nagypapaja_magyar_labdarugo_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fb43346-1677-48b8-974f-c5d03459bd19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67ba98b-f3f2-4611-8984-5ea5ac633a09","keywords":null,"link":"/sport/20180908_marco_rossi_nagypapaja_magyar_labdarugo_valogatott","timestamp":"2018. szeptember. 08. 12:33","title":"Érzelmes üzenetet küldött első meccse előtt a focikapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1901a694-4a58-47a2-bd45-a376193eff9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az épületek felújítása után megduplázódna a férőhelyek száma. ","shortLead":"Az épületek felújítása után megduplázódna a férőhelyek száma. ","id":"20180907_26_milliardot_kolt_a_kormany_a_zankai_es_fonyodligeti_Erzsebettaborra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1901a694-4a58-47a2-bd45-a376193eff9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb691103-3b24-4c62-bc32-15f80298da44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180907_26_milliardot_kolt_a_kormany_a_zankai_es_fonyodligeti_Erzsebettaborra","timestamp":"2018. szeptember. 07. 19:30","title":"26 milliárdot költ a kormány a zánkai és fonyódligeti Erzsébet-táborra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4b6284-2448-4824-a232-974573dcb51d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Lakhelyelhagyási tilalom volt érvényben vele szemben, de jól kihasználta az otthon töltött időt.","shortLead":"Lakhelyelhagyási tilalom volt érvényben vele szemben, de jól kihasználta az otthon töltött időt.","id":"20180907_Kukoricasban_termesztett_fuvet_egy_lakiteleki_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a4b6284-2448-4824-a232-974573dcb51d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93157a1-b29c-4a04-85f4-2ad4e00978b6","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Kukoricasban_termesztett_fuvet_egy_lakiteleki_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:16","title":"Kukoricásban termesztett kannabiszt egy lakiteleki férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8f6694-05e8-4ab5-b061-c65273cd5d3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt LMP-s politikus teljesen kiakadt, amikor meglátta fia órarendjét.\r

\r

","shortLead":"A volt LMP-s politikus teljesen kiakadt, amikor meglátta fia órarendjét.\r

\r

","id":"20180907_Hadhazy_Akos_fianak_nyolc_oraja_van_egy_allami_iskolaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b8f6694-05e8-4ab5-b061-c65273cd5d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8676175-47dc-46cd-8beb-8d60ea745496","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Hadhazy_Akos_fianak_nyolc_oraja_van_egy_allami_iskolaban","timestamp":"2018. szeptember. 07. 15:33","title":"Hadházy Ákos fiának nyolc órája van egy állami iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4877fc7-6510-447a-9aa2-115a2ba0ce6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kövekkel és üvegekkel dobálták meg a helyet még augusztus végén, amikor a városban szélsőjobboldali, neonáci tüntetések zajlottak.\r

","shortLead":"Kövekkel és üvegekkel dobálták meg a helyet még augusztus végén, amikor a városban szélsőjobboldali, neonáci tüntetések...","id":"20180908_zsido_ettermet_is_megtamadtak_a_chemnitzi_szelsojobbos_tuntetesek_idejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4877fc7-6510-447a-9aa2-115a2ba0ce6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25bfa8db-bef2-4c6f-86c4-0bc57e4ebc15","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_zsido_ettermet_is_megtamadtak_a_chemnitzi_szelsojobbos_tuntetesek_idejen","timestamp":"2018. szeptember. 08. 16:10","title":"Zsidó éttermet is megtámadtak a chemnitzi szélsőjobbos tüntetések idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd68ac89-6533-4f94-8a7e-fcb398010c18","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Csilla névre hallgató csetbot-asszisztens nemcsak felkutatja a legmegfelelőbb lakást, hanem a hitelkiválasztásban is segít. A hús-vér asszisztenseknek állítólag nincs okuk a féltékenységre, az ő munkájukra is szükség lesz.","shortLead":"A Csilla névre hallgató csetbot-asszisztens nemcsak felkutatja a legmegfelelőbb lakást, hanem a hitelkiválasztásban is...","id":"20180907_Ez_a_robotlanyt_arra_terveztek_hogy_a_lakasalmait_valositsa_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd68ac89-6533-4f94-8a7e-fcb398010c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a6a3d1-baf3-4ffb-9cbd-207e4b78d49f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180907_Ez_a_robotlanyt_arra_terveztek_hogy_a_lakasalmait_valositsa_meg","timestamp":"2018. szeptember. 07. 12:43","title":"Ezt a robotlányt arra tervezték, hogy a lakásálmait valósítsa meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]