Egy bitcoinadomány lehet az utolsó szög a cseh kormány koporsójában

A politikai rövidlátás iskolapéldáját mutatta be Pavel Blazek cseh igazságügy-miniszter, amikor elfogadott 468 bitcoin, azaz 40 millió euró értékű adományt minisztériuma számára. A pénz ugyanis attól a börtönviselt Tomás Jirikovskytól érkezett, akiről bírósági ítéletek mondták ki, hogy a világháló sötét rejtekeiben üzemeltetett kábítószerpiacot, emellett még sikkasztott is, és engedély nélkül tartott lőfegyvert. A kriptovaluta-adomány a rendőrség figyelmét is felkeltette, s a botrány akkor tört ki, amikor a Deník N című lap beszámolt a hatósági vizsgálat megindításáról.

Bár a belpolitikai válság kirobbanása után Blazek előbb magyarázkodott – azt mondta, az adomány teljesen tiszta pénz –, majd május végén lemondott, hogy mentse szövetségese, a miniszterelnök Petr Fiala vezette Polgári Demokratikus Párt (ODS) vezette koalíciót, de a szellemet már nem lehetett visszaerőltetni a palackba, s a parlamenti ellenzék benyújtotta a bizalmatlansági indítványt. Az volt az indok, hogy Blazek – és a kormány – alkalmatlan az ország vezetésére, amit az is bizonyít, hogy a miniszter már számos botrányba keveredett.