Karácsony Gergely: A szerelmet nem lehet betiltani és senki nem lehet másodrangú állampolgár

Amikor az év elején orbán Viktor bejelentette, hogy betiltanák a Pride-ot, úgy tűnt, újabb rossz dolog történik, ami nem meglepő, mivel az Orbán-kormány az elmúlt 15 évben leépítette a jogállamot, és mindig kijelölte az aktuális ellenséget, akikkel szemben megvédené a magyarokat; az ellenségképek listájára most a szexuális kisebbségek kerültek fel. De úgy tűnik, a kormány elszámította magát, mert a magyarok nem kérnek ebből a tiltásból – mondta Karácsony Gergely főpolgármester Hadja Lahbibbal, az Európai Bizottság esélyegyenlőségért felelős uniós biztosával közös, nemzetközi sajtótájékoztatóján, egy nappal a Pride rendezvény előtt. A főpolgármester kijelentette:

Magyarországon senkit nem érhet hátrányos megkülönböztetés amiatt, ahogyan megszületett.

Az idei felvonulást azért is övezi kiemelt figyelem, mert márciusban elfogadta az Országgyűlés az alaptörvény-módosítást, ami lehetővé teszi más mellett a Pride betiltását is azzal, hogy kimondja: a gyerekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez való joga, az élethez való jog kivételével minden más alapvető jogot – így a gyülekezésit is – megelőzi. Június 28-án mégis megtartják az eseményt, mivel hosszú jogi csatározást követően Karácsony Gergely bejelentette,

a Fővárosi Önkormányzat a Szivárvány Misszió Alapítvánnyal partnerségben megrendezi a Budapesti Büszkeség rendezvényt.

Karácsony Gergely most a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy a szerelmet nem lehet betiltani, senki nem lehet másodrangú állampolgár Magyarországon, Budapest pedig szabad és szolidáris. Megismételte az elmúlt hetek jogvitája miatt: az önkormányzati rendezvényre nem vonatkoznak a tavasszal elfogadott törvényi tilalmak. A főpolgármester megköszönte az Európai Bizottság elnökének illetve az Európai Parlament számos tagjának kiállását, támogatását a Budapest Pride mellett, valamint a megkülönböztetésmentes, a szabadságról és egyenlőségről szóló közös Európa mellett.

Nemzetközi sajtótájékoztató a Városházán Cabrera Martin

Hadja Lahbib, esélyegyenlőségért felelős uniós biztos ezután arról beszélt, hogy a hétvégén minden szem Budapestre szegeződik. Megemlítette, hogy Budapest híres az elfogadó attitűdjéről, és megjegyezte, hogy a sokféleség az Európai Unió egyik alapja, és ezt a sokszínűséget, sokféleséget meg kell védeni. Szerinte a szombati rendezvény nem egyszerű felvonulás, hanem annak megmutatása, megünneplése, hogy sokfélék vagyunk és ezt meg is mutathatjuk, meg is élhetjük. Hozzátette: az EU-ban ezeket az értékeket most kihívások érik, de ezeket meg kell védeni békésen. A magyar jogszabályra utalva megjegyezte: ez az LMBTQ-törvény diszkriminációhoz vezet, mert a közösség tagjait félelemmel töltheti el. Jelezte: az EU-ban új LMBTQ-stratégiát készít elő, ami év végére várható, és a civil szervezeteket is támogatják uniós forrásokkal is e téren.

Az esélyegyenlőségért felelős uniós biztos kitért arra is, hogy erős nemzeti alapokra kell helyezni az LMBTQ-közösség védelmét és jogainak biztosítását.

Nicolae Stefanuta, az Európai Parlament erdélyi származású alelnöke is felszólalt a tájékoztatón és azzal kezdte: hazatért, nemcsak azért, mert erdélyi, hanem mert európai is. Szerinte a szombaton a felvonulásra érkező, mintegy 200 fős EP-s küldöttség a legnagyobb ilyen, emberi jogok mellett kiálló csapat lesz. Felhívta a figyelmet arra, hogy az EU-hoz csatlakozással a közös európai alapértékeket is elfogadják a tagállamok. Úgy vélte, ha mondjuk 50 ezer ember egy békés rendezvényen akar részt venni, ahhoz joguk van, ezt az európai jognak megfelelően Magyarországon is biztosítani kell, a magyar hatóságoknak pedig kötelessége, hogy megvédje a rendezvényt, és az ott résztvevőket is.

Karácsony Gergely főpolgármester és Nicolae Stefanuta EP-alelnök a Városháza sajtótájékoztatóján Cabrera Martin

Hegedűs Máté, a Budapest Pride fesztivál és felvonulás rendezőinek nevében elmondta: ez, az idei, a harmincadik rendezvény a sorban, és számos nagykövetség adott ki támogató nyilatkozatot. Arról is beszélt: elfogadták a főváros segítségét az esemény szervezésében. Jelezte: elvárják a rendőrségtől, hogy tartsák tiszteletben, ez nem egy gyűlés vagy tüntetés, hanem egy fővárosi rendezvény, és azt is elvárják, hogy a szélsőséges aktivistákat tartsák távol a menettől, amelyet esetleg meg akarnak zavarni, ahogyan arra volt már példa.

A sajtó kérdésére válaszolva Karácsony Gergely többek között beszélt arról is: rossz bizonyítvány lenne Magyarországról, ha a rendőrség miközben megtiltani próbálja a Pride felvonulást, megengedné ez ellen szervezett, megfélemlítő célú szélsőjobboldali rendezvényeket. Ha mégis így tenne a rendőrség, legalább válassza el a két külön esemény résztvevőit és gondoskodjon mindenki biztonságáról – tette hozzá. Megjegyezte: természetesen szervezőként ők maguk is figyelnek a biztonságra. Hegedűs Máté is jelezte: 200 önkéntesük és biztonsági őrök is segítenek ebben.

Hegedűs Máté, a Pride-rendezvény szóvivője Cabrera Martin

Egy másik kérdésre válaszolva Karácsony beszélt arról, hogy az utóbbi hónapokban a fővárosnak több vitája volt a kormányzattal más témákban is, azt a fenyegetést pedig, miszerint törvénysértést követ el, amit az igazságügyi miniszter fogalmazott meg vele, mint szervezővel szemben, nem tudja komolyan venni. Szintén kérdésre válaszolva

az Európai Parlament alelnöke és az esélyegyenlőségi biztos is figyelmeztette az Orbán-kormányt, hogy az európai jogot, az alapjogokat be kell tartani és ha ezeket sértő, diszkriminatív jogszabályokat hoznak, annak következményei lesznek.

Karácsony Gergely jelezte: semmilyen retorzió nem érheti azt, aki szombaton részt vesz a rendezvényen, amúgy pedig kifejtette, hogy előbb Lázár János miniszter, majd Orbán Viktor miniszterelnök is óvatosabban nyilatkozott a témában a retorziókat illetően, és szerinte a rendőrségnek önhibáján kívül amúgy sem igen lenne kapacitása tízezreket megbírságolni, illetve úgy tudja, a sokat emlegetett térfigyelő, arcfelismerős kamerákat sem tudják működtetni. Ezért vélte úgy, hogy a szombati rendezvény ellehetetlenítésére tett kormányzati lépés a Fidesz egyik legnagyobb öngólja. Hozzátette: mindent megtesznek a rendezvény békés lebonyolítása érdekében, ha szükséges, akár útvonalat is módosíthatnak.

Hadja Lahbib uniós biztos a Városháza sajtótájékoztatóján Cabrera Martin

Kérdésre válaszolva az uniós biztos jelezte: az Európai Bizottság elnöke világosan megüzente Orbán Viktornak és kormányának, hogy engedélyezze ezt a rendezvényt és ne próbálja megtiltani – hiszen az nem lehet, hogy az alapjogokat minden EU-tagállamban betartják, csak egyetlen országban nem. Arra a kérdésre, hogy ő maga részt vesz-e a szombati rendezvényen, Hadja Lahbib azt válaszolta: biztosítja Magyarországot arról, hogy barátként van jelen és a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta – a tárgyalóasztalt említette és szerinte nem feltétlenül az utcán van a helye. (Ugyanakkor a bizottság honlapján az olvasható, hogy a biztos úgy tervezi, részt vesz az elején a rendezvénynek – a szerk.) De azért figyelmeztetett: megvannak az eszközeik a jogsértések ellen, és emlékeztetett a felfüggesztett uniós forrásokra is, mondván: vannak további lehetőségek is. Nicolae Stefanuta EP-alelnök ehhez hozzátette:

Nem fogjuk hátradőlve figyelni az emberi jogok megsértését Magyarország kormánya részéről.

A Fülke legfrissebb epizódjában minden feltett és fel nem tett kérdésre válaszolunk a szombati rendezvénnyel kapcsolatban:

Minden, amit tudnod kell, ha szombaton kimennél a Pride mellett tüntetni – Fülke Mit tehetek, ha a rendőrök eljárást indítanak ellenem? Bekerül-e a szabálysértés az erkölcsi bizonyítványba? Nehéz-Posony Kata, a HVG ügyvédje minden kérdésre válaszol.

Ahogy arról a HVG elsőként beszámolt, Tuzson Bence igazságügyi miniszter kedden küldött levelet több budapesti nagykövetségnek, melyben arról tájékoztatta őket, hogy a kormány álláspontja szerint a június 28-ra tervezett Budapest Pride 2025 felvonulás nem engedélyezett. Ebben arra hivatkozott, hogy a Kúria megtiltotta a Pride felvonulás megszervezését. A Kúria reakciójáról itt írtunk: