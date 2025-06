A megígért elitiskolának nyoma sincs, helyette rejtélyes filmforgatásra használják a Lipótmezőt

A pesti belváros romkocsmái után egy közérdekű vagyonkezelő alapítvány is sajátjává tette azt az üzleti modellt, ami alapján egy súlyosan lepusztult – és egyébként értéke folytán jobb sorsra is érdemes – ingatlant felújítás nélkül is hasznosítani lehet. Csakhogy amíg egy igényes presszó és egy romkocsma között csak stíluskülönbség van, funkcionális nincs, addig a közalapítvány II. kerületi óriásingatlanának esetében ez már nem mondható el.

A múlt hét elején vettük észre, hogy a Lipótmezőn, a 2007-ben bezárt Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) területén – egy átlagos kempingben előfordulónál komolyabb – lakóbuszok parkolnak hosszú sorban. Az ingatlan tulajdonosa, egy közérdekű vagyonkezelő alapítvány megkeresésünkre elmondta: „A területen jelenleg filmforgatás zajlik. A forgatás a vonatkozó engedélyek birtokában, szigorú biztonsági előírások betartásával történik.” Üzleti érdekek védelmére hivatkozva további részleteket nem árultak el a forgatásról, aminek ténye viszont már önmagában is érdekes, hiszen a közalapítvány – elvileg – konkrét feladatokra kapta vagyonelemeit az államtól, ami jelen esetben egy fizetős elitiskola üzemeltetése lenne, nem pedig forgatási helyszín biztosítása.

Lakóautók a fák, bokrok takarásában. Filmforgatás a volt OPNI területén 2025 június 17-én Cabrera Martin

A Közép-európai Oktatási Alapítvány (KEOA) 2020-ban azért kapta meg az államtól az értékes birtokot – és hozzá 3,5 milliárdos „induló vagyont” –, hogy az elmegyógyintézetnek épült, hatalmas és patinás komplexumból bentlakásos elitgimnáziumot csináljon. A közalapítvány kuratóriumi elnöke, Magyar Levente külügyi államtitkár akkor – indokolatlannak bizonyult optimizmussal – arról beszélt, hogy a fizetős iskola már akár 2023-tól fogadhatja nemzetközi diákjait.

Csaknem tíz évet csúszhat a Lipótmezőre tervezett NER-es elitiskola indulása Három és fél milliárd forintos juttatást ítélt meg a kormány a Közép-európai Oktatási Alapítványnak, hogy létesítsen elitiskolát az egykori Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet helyén. Azt nem tudni, mennyit költött a szervezet az ingatlanra. Közérdekű adatigénylésünkre azt írta, erről nincs nyilvántartása. Hiába kértünk más közérdekű adatot is, lényegében csak az alapítvány nevét, címét és e-mail-címét tudtuk meg a válaszból.

Csakhogy a használatlanul töltött évek alatt súlyosan leromlott állapotú épületkomplexum felújításának, átépítésének költsége több tízmilliárd forintra becsülhető, amit nem látszik, hogy miből tudna fedezni a közalapítvány.

2023-ban a – különben évekig semmilyen látható tevékenységet nem produkáló – KEOA cége, a Közép-európai Oktatási Zrt. 292 millióért végeztetett munkákat az ingatlanon. És ezen a ponton válik érthetővé a máskor hallgatag alapítvány rövid válaszának utolsó félmondata, ami szerint szigorú biztonsági előírások betartásával forgathatnak csak a helyszínen. Ez a másfél-két évvel korábbi beruházás a főépület állapotából fakadó életveszély elhárítására irányult: elsősorban beázások kijavítására és a víztől már tönkrement szerkezeti elemek cseréjére szorítkozott. Ezt a beavatkozást akkor egy, a projektet még korábbról ismerő építész kérdésünkre „tűzoltásként” jellemezte, hozzátéve, hogy a puszta állagmegóvás is további ráfordításokat fog még igényelni, hiszen a használatlanul álló épületek továbbra is egyre csak pusztulnak.

Elindult a munka Lipótmezőn: 292 milliót már elköltöttek a volt pszichiátriára, az is kiderült, hogy mire Majdnem 300 millió forintba került csak az, hogy ne legyen életveszélyes a 2007-ben bezárt Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet főépülete, ez legfeljebb tűzoltásnak elég, így viszont legalább a tervezést el lehet kezdeni.

Arról, hogy a közalapítvány létének értelmet adó elitgimnázium megnyitása milyen távolságban van, a 2023-as pályázat hirdetménye árulkodik. E szerint az elsőként elvégzendő munkálatok célja, hogy „az épület és közvetlen környezete ne legyen életveszélyes, az épületet és közvetlen környezetét munkaterületként biztonságosan lehessen használni”, így ott a felújítás megtervezéséhez előfeltételként szükséges felmérési munkákat elvégezhessék. Ezekről a régóta tervezgetett munkáknak az előrehaladásáról is kérdeztük az alapítványt; rövid válaszukat a konkrétumok teljes hiánya tette beszédessé: „A felújítás tervezési, illetve kivitelezési feladataival kapcsolatos kérdésekben a szükséges döntések egy későbbi időpontban fognak megszületni”.

Cabrera Martin

Ha a főépületnél fenyegető életveszély elhárítása után az első becsengetés még messze is van, úgy tűnik, az oktatási közalapítványnak sikerült olyan – némileg kompromisszumos – funkciót találni értékes komplexumának, aminek már ennyi ráfordítással is megfelel. Egy forgatásnál eleve nem szempont, hogy ténylegesen is lakni lehessen az épületben, a gyártott film témájától függően pedig akár előnyére is válhat az – elitképzésben finoman szólva hátrányt jelentő – omladozó állapot, így amíg biztonságban a falak közelébe, pláne a födém alá lehet menni, addig máris használható az egyik legértékesebb fővárosi ingatlan a Közép-európai Oktatási Alapítvány és cége kezelésében.