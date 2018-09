Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0cc153f9-1c9c-4edf-8e03-7c6d839d87ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tyler Linfesty nagyon viccesen reagálta le az amerikai elnök beszédét. ","shortLead":"Tyler Linfesty nagyon viccesen reagálta le az amerikai elnök beszédét. ","id":"20180909_tyler_linfesty_donald_trump_beszed_montana_trollkodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cc153f9-1c9c-4edf-8e03-7c6d839d87ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f99ae0-cfbf-4fd8-8cd3-7658a333f4d6","keywords":null,"link":"/elet/20180909_tyler_linfesty_donald_trump_beszed_montana_trollkodas","timestamp":"2018. szeptember. 09. 10:05","title":"A fél internet egy 17 éves fiút ünnepel, aki véletlenül megtrollkodta Trump beszédét - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f48c9a-5953-4aad-b257-cfcc1a1f2408","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Figyelem, spoilerveszély! ","shortLead":"Figyelem, spoilerveszély! ","id":"20180909_Megint_kiderult_valami_a_Tronok_harca_nyolcadik_evadarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17f48c9a-5953-4aad-b257-cfcc1a1f2408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe9a67b-9804-48fe-8109-d303b0997824","keywords":null,"link":"/kultura/20180909_Megint_kiderult_valami_a_Tronok_harca_nyolcadik_evadarol","timestamp":"2018. szeptember. 09. 22:15","title":"Megint kiderült valami a Trónok harca nyolcadik évadáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Indul az újabb NAV-razzia: az adóhatóság olyan vállalkozásokat ellenőriz alaposan, melyek saját bevallásuk szerint nem működnek, de más adatok arra utalnak, hogy mégis csak zajlik üzletelés.\r

","shortLead":"Indul az újabb NAV-razzia: az adóhatóság olyan vállalkozásokat ellenőriz alaposan, melyek saját bevallásuk szerint nem...","id":"20180910_Csengofrasz_ennel_az_500_cegnel_fog_kopogtatni_a_NAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f82b274-1ef6-42d8-a0f6-c81c3ccffb38","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180910_Csengofrasz_ennel_az_500_cegnel_fog_kopogtatni_a_NAV","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:46","title":"Csengőfrász: ennél az 500 cégnél fog kopogtatni a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elindították San Franciscóból a 24 éves holland fiatal által tervezett szerkezetet, amely elvileg be fogja gyűjteni a Csendes-óceánban lebegő szemetet. ","shortLead":"Elindították San Franciscóból a 24 éves holland fiatal által tervezett szerkezetet, amely elvileg be fogja gyűjteni...","id":"20180909_Nekialltak_a_Csendesocean_kipucolasanak_igy_mukodik_az_oceantakarito_szerkezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f215b8-4d27-48cf-a5ed-bcaa315fd342","keywords":null,"link":"/tudomany/20180909_Nekialltak_a_Csendesocean_kipucolasanak_igy_mukodik_az_oceantakarito_szerkezet","timestamp":"2018. szeptember. 09. 17:10","title":"Nekiálltak a Csendes-óceán kipucolásának, így működik az óceántakarító szerkezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754866d0-1d76-44a0-b971-f10cc147c343","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vékony virsligumik ide vagy oda, a nagy teljesítményű régi autókkal már a 20-as években is igen komoly sebességeket értek el.","shortLead":"Vékony virsligumik ide vagy oda, a nagy teljesítményű régi autókkal már a 20-as években is igen komoly sebességeket...","id":"20180910_regi_filmhirado_ilyen_volt_90_eve_egy_magyar_autoverseny_hungaroring_f1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=754866d0-1d76-44a0-b971-f10cc147c343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7766c646-75b7-4f73-a65a-1b707ca35aef","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_regi_filmhirado_ilyen_volt_90_eve_egy_magyar_autoverseny_hungaroring_f1","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:31","title":"Régi filmhíradó: ilyen volt 90 éve egy magyar autóverseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"384223fe-4779-47ec-9687-254a929d010b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Van egy új céldátum.","shortLead":"Van egy új céldátum.","id":"20180910_Mar_biztosra_veheto_hogy_csuszik_a_megallapodas_a_Brexitrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=384223fe-4779-47ec-9687-254a929d010b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"568160ce-ad55-4c12-b341-b9206f8641d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Mar_biztosra_veheto_hogy_csuszik_a_megallapodas_a_Brexitrol","timestamp":"2018. szeptember. 10. 18:58","title":"Már biztosra vehető, hogy csúszik a megállapodás a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afc3866-6511-454a-bfed-d28ba0c5207d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyenruhásokat előbb szóban inzultálta a bagi férfi, majd elővette a gumilövedékes riasztópisztolyt.","shortLead":"Az egyenruhásokat előbb szóban inzultálta a bagi férfi, majd elővette a gumilövedékes riasztópisztolyt.","id":"20180910_Gazpisztollyal_lott_ra_egy_polgarorre_elfogtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4afc3866-6511-454a-bfed-d28ba0c5207d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa8b858-2f6c-4724-84b3-d141193220b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Gazpisztollyal_lott_ra_egy_polgarorre_elfogtak","timestamp":"2018. szeptember. 10. 20:32","title":"Gázpisztollyal lőtt rá egy polgárőrre, elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Franciaországban már 2012 óta érvényben van a szódaadó, ez olyan, mint nálunk a csipszadó. Tehát az agyoncukrozott szénsavas üdítőket adóztatják, köztük a Coca-Cola termékeit. De a nagy amerikai cég a jelek szerint az adócsapásból is jól jön ki, vagy legalábbis mindent megtesz ezért.","shortLead":"Franciaországban már 2012 óta érvényben van a szódaadó, ez olyan, mint nálunk a csipszadó. Tehát az agyoncukrozott...","id":"20180910_A_CocaCola_meg_az_adoemelesbol_is_uzletet_csinal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9127f6-af0b-4a38-97d1-42e429e4ef41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_A_CocaCola_meg_az_adoemelesbol_is_uzletet_csinal","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:21","title":"A Coca-Cola még az adóemelésből is üzletet csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]