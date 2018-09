Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4435790c-118c-46fc-b319-44e340616e96","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nyitottság az újra: a kutatások szerint az alkotó képzeletnek az tesz jót, ha semmire sem koncentrálunk, mert ilyenkor a gondolkodásunk rugalmasabbá válik, egymástól látszólag távoli képzeteket engedünk egymás mellé. De milyen helyzetekben csókol meg minket a múzsa?","shortLead":"Nyitottság az újra: a kutatások szerint az alkotó képzeletnek az tesz jót, ha semmire sem koncentrálunk, mert ilyenkor...","id":"20180913_Nem_is_gondolna_hogy_ez_az_az_5_pillanat_amikor_a_legjobb_otleteink_szuletnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4435790c-118c-46fc-b319-44e340616e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8c13da-ec6d-4475-a4e6-1a8f58d36817","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180913_Nem_is_gondolna_hogy_ez_az_az_5_pillanat_amikor_a_legjobb_otleteink_szuletnek","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:00","title":"Nem is gondolná, hogy ez az az 5 pillanat, amikor a legjobb ötletei születnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szokatlanul kemény hangvételű közleményt jelentetett meg a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, üzentek az Egységes Magyarországi Zsidó Hitközségnek és Köves Slomónak a Sorsok Háza kapcsán.","shortLead":"Szokatlanul kemény hangvételű közleményt jelentetett meg a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, üzentek...","id":"20180914_Kemenyen_odaszolt_a_Mazsihisz_Koves_Slomonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca86ecb-7709-4722-819e-5d98f358348b","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Kemenyen_odaszolt_a_Mazsihisz_Koves_Slomonak","timestamp":"2018. szeptember. 14. 15:03","title":"Keményen odaszólt a Mazsihisz Köves Slomónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d21dc1-a960-4f83-ac36-30208823ec42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Épp hogy csak bejelentették a jubileumi iPhone utódját, máris láthatja a világ, hogyan készít különféle videókat a készülék.","shortLead":"Épp hogy csak bejelentették a jubileumi iPhone utódját, máris láthatja a világ, hogyan készít különféle videókat...","id":"20180914_apple_video_iphone_xs_videozas_4k","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98d21dc1-a960-4f83-ac36-30208823ec42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549b651a-da1e-422d-baf1-f611f3153da5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_apple_video_iphone_xs_videozas_4k","timestamp":"2018. szeptember. 14. 10:03","title":"Ilyen videót készít az új iPhone: itt az első hivatalos klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e5055c-19d5-4f6b-b003-61aed05e0636","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három éve 2015 egyik legjobb alkalmazásának választották a Microsoft Office Lenst. Ez az app kapott nemrég egy igen hasznos frissítést.","shortLead":"Három éve 2015 egyik legjobb alkalmazásának választották a Microsoft Office Lenst. Ez az app kapott nemrég egy igen...","id":"20180913_microsoft_office_lens_frissitese_kep_jegyzetetes_kepre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29e5055c-19d5-4f6b-b003-61aed05e0636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b0e4a87-1f32-46fd-af21-602d5ac1bcdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_microsoft_office_lens_frissitese_kep_jegyzetetes_kepre","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:03","title":"Jött egy jó kis frissítés: még kezesebb lett a Microsoft szkennelő alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kérdés, hogy Orbán Viktor miniszterelnök tovább halad-e a CEU-ellenes úton, vagy arra jut, hogy túl nagy nemzetközi konfliktust okozott az egyetem körüli vita. Utóbbi esetben még van lehetősége a korrekcióra.","shortLead":"Kérdés, hogy Orbán Viktor miniszterelnök tovább halad-e a CEU-ellenes úton, vagy arra jut, hogy túl nagy nemzetközi...","id":"20180914_CEU_Orbannak_most_meg_van_valasztasi_lehetosege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab61fcd7-a88e-42fb-b0a5-e3a51ed2e419","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_CEU_Orbannak_most_meg_van_valasztasi_lehetosege","timestamp":"2018. szeptember. 14. 16:26","title":"CEU: Orbánnak most még van választási lehetősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30126fc0-1829-49ce-9ace-920ea0a69ff5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, nem lesz New York állam kormányzója Cynthia Nixon: a színésznő – akit a legtöbben a Szex és New York című sorozat Mirandájaként ismernek – elveszítette a demokrata párti előválasztást.","shortLead":"Úgy tűnik, nem lesz New York állam kormányzója Cynthia Nixon: a színésznő – akit a legtöbben a Szex és New York című...","id":"20180914_cynthia_nixon_szex_es_new_york_kormanyzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30126fc0-1829-49ce-9ace-920ea0a69ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36254d5-e1d8-4c10-9ac5-4c7a90e27e75","keywords":null,"link":"/elet/20180914_cynthia_nixon_szex_es_new_york_kormanyzo","timestamp":"2018. szeptember. 14. 12:20","title":"Bukta a jelölést a Szex és New York Mirandája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megnyitják a nagyközönség előtt a Duna Aréna versenymedencéjét.","shortLead":"Megnyitják a nagyközönség előtt a Duna Aréna versenymedencéjét.","id":"20180914_duna_arena_medence_hosszu_katinka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668f3c11-0e36-4cf4-a558-95011b3c889d","keywords":null,"link":"/sport/20180914_duna_arena_medence_hosszu_katinka","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:41","title":"Vasárnaponként úszhat ott, ahol Hosszú Katinka háromszor világbajnok lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad4dc89-edcf-4096-ac89-0ee94556a74c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak-Karolinában tombol a hurrikán, a hivatalos közlések szerint már négy halálos áldozata van a szélsőséges időjárásnak.","shortLead":"Észak-Karolinában tombol a hurrikán, a hivatalos közlések szerint már négy halálos áldozata van a szélsőséges...","id":"20180914_Negy_ember_meghalt_a_Florence_hurrikan_pusztitasaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dad4dc89-edcf-4096-ac89-0ee94556a74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a4d1af-1e03-4ca8-b7f4-8aaa2bc7793a","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Negy_ember_meghalt_a_Florence_hurrikan_pusztitasaban","timestamp":"2018. szeptember. 14. 21:42","title":"Négy ember meghalt a Florence hurrikán pusztításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]