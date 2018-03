Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A szereplők ugyanazok, a helyzet sem változott 2014 óta. Csak a fantomuszoda ára duplázódott meg. Csak a fantomuszoda ára duplázódott meg.","id":"20180329_Idetlen_idokig_negy_ev_utan_megint_sikerult_Godollon_beigerni_az_uszodat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10b80d89-66ae-4d8b-a552-9e196539e8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96afd074-4f10-4659-95d6-4f378b6f71a3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180329_Idetlen_idokig_negy_ev_utan_megint_sikerult_Godollon_beigerni_az_uszodat","timestamp":"2018. március. 29. 12:24","title":"Idétlen időkig: négy év után megint sikerült Gödöllőn beígérni az uszodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dde6d16-1f35-4625-a15c-b3d8246a4d30","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ennyiért mehet el ugyanis Jean-Michel Basquiat graffitiművészből lett zseni egyik monumentális méretű képe. ","shortLead":"Ennyiért mehet el ugyanis Jean-Michel Basquiat graffitiművészből lett zseni egyik monumentális méretű képe. Ennyiért mehet el ugyanis Jean-Michel Basquiat graffitiművészből lett zseni egyik monumentális méretű képe. Az Összefogás Párt képviselőjelöltje lett, ezért kapott mentelmi jogot.","shortLead":"A szolnoki adóhatóság korábbi igazgatóhelyettese 2015 óta volt előzetes letartóztatásban, mert a vád szerint...","id":"20180327_nem_fuggesztik_fel_a_gyilkossagi_kiserlettel_vadolt_szolnoki_kepviselojelolt_mentelmi_jogat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=350e4106-a3bd-4e6d-bdb2-44fd0b65f051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5ae6ba-2fae-4eaa-baac-861bda628101","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_nem_fuggesztik_fel_a_gyilkossagi_kiserlettel_vadolt_szolnoki_kepviselojelolt_mentelmi_jogat","timestamp":"2018. március. 27. 21:47","title":"Nem függesztik fel a gyilkossági kísérlettel vádolt szolnoki képviselőjelölt mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00cbba2-8e02-4078-8ae7-2c253046fc4f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rosszul jár, aki nem vesz részt az elnökválasztáson.","shortLead":"Rosszul jár, aki nem vesz részt az elnökválasztáson.","id":"20180328_Penzbuntetes_jar_annak_aki_nem_megy_szavazni_Egyiptomban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d00cbba2-8e02-4078-8ae7-2c253046fc4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52ceaa1-272f-4a53-a227-6cf4acc5b4d5","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_Penzbuntetes_jar_annak_aki_nem_megy_szavazni_Egyiptomban","timestamp":"2018. március. 28. 18:49","title":"Pénzbüntetés jár annak, aki nem megy szavazni Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae7b77f-4552-4d32-a86f-37806b70e72b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt hisz abban, hogy meg kell könnyíteni a fogamzásgátláshoz való hozzájutást és a családtervezést. ","shortLead":"A párt hisz abban, hogy meg kell könnyíteni a fogamzásgátláshoz való hozzájutást és a családtervezést. A párt hisz abban, hogy meg kell könnyíteni a fogamzásgátláshoz való hozzájutást és a családtervezést. Szombaton akár 20 fok is lehet.","shortLead":"Erős, sokfelé viharos szél jön az ünnepre, hideg ugyanakkor nem lesz, sőt. Erős, sokfelé viharos szél jön az ünnepre, hideg ugyanakkor nem lesz, sőt. Szombaton akár 20 fok is lehet. A két évvel ezelőtti Bocuse d'Or kontinentális döntő után most ismét Magyarország került a gasztro térkép fókuszába. S megkezdődött a találgatás, a reménykedés, a \"jól értesültség vélelme \" jegyében osztogatott fülesek 48 órája. Az eredményhirdetés után a Michelin- protokollban gyakorlatlanokban támadt pici zavar. Tisztába tesszük.\r

","shortLead":"Hatalmas várakozás előzte meg a The Michelin Guide Main Citiez of Europe kiadvány budapesti bemutatóját. A két évvel...","id":"20180327_Kalauz_a_Michelin_kalauzhoz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e195033-71d1-42cc-b711-51e35d8adc98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a182f47b-837e-4e1f-ab0f-97fe29324795","keywords":null,"link":"/elet/20180327_Kalauz_a_Michelin_kalauzhoz","timestamp":"2018. március. 27. 19:34","title":"Kalauz a Michelin kalauzhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]