[{"available":true,"c_guid":"865d7ce7-ac67-443a-a370-977033ebcd26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről beszél Hadházy Ákos, a párt lemondott társelnöke. De szerinte a volt pártvezető mellett Sallai Róbert Benedek is sokmilliós perrel fenyegette a visszalépést fontolgatókat.","shortLead":"Erről beszél Hadházy Ákos, a párt lemondott társelnöke. De szerinte a volt pártvezető mellett Sallai Róbert Benedek is...","id":"20180409_Schiffer_perrel_fenyegette_azokat_akik_visszalepnek_az_LMPnel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=865d7ce7-ac67-443a-a370-977033ebcd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac7025b-ad5d-4fef-b1f9-80bdafc6403c","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Schiffer_perrel_fenyegette_azokat_akik_visszalepnek_az_LMPnel","timestamp":"2018. április. 09. 12:25","title":"Schiffer perrel fenyegette azokat, akik visszalépnek az LMP-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Steve Wozniaknál, az Apple társalapítójánál is betelt a pohár, deaktiválta Facebook-fiókját.","shortLead":"Steve Wozniaknál, az Apple társalapítójánál is betelt a pohár, deaktiválta Facebook-fiókját.","id":"20180409_steve_wozniak_deaktivalta_facebook_fiokjat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c8a784-46c3-4595-a213-4ca14a6bc94c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180409_steve_wozniak_deaktivalta_facebook_fiokjat","timestamp":"2018. április. 09. 17:00","title":"Mi lesz ennek a vége? Újabb nagy név távozik a Facebookról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdacd84-ac98-4ffd-acef-2de194e375aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig több mint 50 ezren adtak pozitív választ a Facebookon. ","shortLead":"Eddig több mint 50 ezren adtak pozitív választ a Facebookon. ","id":"20180410_Tizezrek_mehetnek_el_a_vasarnapi_tuntetesre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bdacd84-ac98-4ffd-acef-2de194e375aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58217855-cd83-4a84-8cbc-24bafecf1238","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Tizezrek_mehetnek_el_a_vasarnapi_tuntetesre","timestamp":"2018. április. 10. 09:47","title":"Tízezrek mehetnek el a vasárnapi tüntetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c33573c-eee1-4669-bfae-d81dee63ca5d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fidesz újabb – várhatóan kétharmados – sikere, illetve Simicska Lajos két médiavállalkozásának, a Magyar Nemzetnek és a Lánchíd rádiónak a bezárása nyomán az Index megkérdezte az RTL Klub vezetését, mik a magyarországi terveik.","shortLead":"A Fidesz újabb – várhatóan kétharmados – sikere, illetve Simicska Lajos két médiavállalkozásának, a Magyar Nemzetnek és...","id":"20180410_marad_az_rtl_klub","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c33573c-eee1-4669-bfae-d81dee63ca5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c904e68a-cd8e-4b29-b655-07506bbcd282","keywords":null,"link":"/kultura/20180410_marad_az_rtl_klub","timestamp":"2018. április. 10. 19:05","title":"Üzent az RTL Klub: Nem futunk el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7e49c6-ad87-4a5d-aaf9-a5398a35c28d","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Nem érte meg nyolcvanadik születésnapját az 1938. augusztusában indított napilap, a Magyar Nemzet. A szerkesztőség még elkészítheti a holnapi búcsúszámot, s a csütörtöki, az egri Eszterházy Károly Egyetemen rendezendő tudományos konferencia évfordulós ünneplése laptemetéssé lényegül át.","shortLead":"Nem érte meg nyolcvanadik születésnapját az 1938. augusztusában indított napilap, a Magyar Nemzet. A szerkesztőség még...","id":"20180410_lapzarta_volt_egyszer_egy_magyar_nemzet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b7e49c6-ad87-4a5d-aaf9-a5398a35c28d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c730c1-91d8-402d-b9ec-46ceebaeb30a","keywords":null,"link":"/kultura/20180410_lapzarta_volt_egyszer_egy_magyar_nemzet","timestamp":"2018. április. 10. 18:30","title":"Lapzárta: Volt egyszer egy Magyar Nemzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elszállt a hiány, de a kormány szerint minden rendben lesz.","shortLead":"Elszállt a hiány, de a kormány szerint minden rendben lesz.","id":"20180409_Ez_a_valasztasi_osztogatas_871_milliard_forint_hiany_jott_ossze_harom_honap_alatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002bb941-a7f0-4ce3-9ae4-25b7f5843d7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Ez_a_valasztasi_osztogatas_871_milliard_forint_hiany_jott_ossze_harom_honap_alatt","timestamp":"2018. április. 09. 11:15","title":"Ez a választási osztogatás: 871 milliárd forint hiány jött össze három hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64a0dc9-b9e6-4256-a042-2f5b0bfb6864","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az A6-os szedán változata igen szemrevalóra sikeredett, de praktikum terén verhetetlen a most leleplezett Avant változat. ","shortLead":"Az A6-os szedán változata igen szemrevalóra sikeredett, de praktikum terén verhetetlen a most leleplezett Avant...","id":"20180411_audi_a6_avant_kombi_szedan_csomagtarto_csaladi_auto_quattro_dizel_tdi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b64a0dc9-b9e6-4256-a042-2f5b0bfb6864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eded2a5e-0a54-4205-8125-389e8265df07","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_audi_a6_avant_kombi_szedan_csomagtarto_csaladi_auto_quattro_dizel_tdi","timestamp":"2018. április. 11. 09:29","title":"Családapák álma: itt az új kombi Audi A6-os, ami főleg dízelként támad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a hírfolyamunk és saját bejegyzéseink tartalmához fért hozzá a Cambridge Analytica.","shortLead":"Nem csak a hírfolyamunk és saját bejegyzéseink tartalmához fért hozzá a Cambridge Analytica.","id":"20180411_facebook_messenger_privat_uzenetek_olvasasa_hozzaferes_engedely_facebook_botrany_cambridge_analytica","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd6c754-6f80-4bfa-af39-c018c1218087","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_facebook_messenger_privat_uzenetek_olvasasa_hozzaferes_engedely_facebook_botrany_cambridge_analytica","timestamp":"2018. április. 11. 08:03","title":"Csak most árulta el a Facebook, hogy kiadták a messengeres privát üzeneteinket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]