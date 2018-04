Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84d1e5d2-e63e-4a33-b12a-745435cd856e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavaly év végi rendelet értelmében a nyolc világörökségi helyszínen fekvő kb. 80 ezer ingatlan tulajdoni lapjára került fel automatikusan az állam elővásárlási joggal kapcsolatos bejegyzése. Schmidt Mária viszont úgy szerezhetett egyet, hogy nem értesítették az államot a tranzakcióról. ","shortLead":"A tavaly év végi rendelet értelmében a nyolc világörökségi helyszínen fekvő kb. 80 ezer ingatlan tulajdoni lapjára...","id":"20180421_Igy_jatszotta_ki_Schmidt_Maria_a_nagy_port_kavaro_kormanyrendeletet_pont_ugy_ahogy_Meszaros","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84d1e5d2-e63e-4a33-b12a-745435cd856e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e52e9c5-1be8-4996-b22a-0763a19d08b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180421_Igy_jatszotta_ki_Schmidt_Maria_a_nagy_port_kavaro_kormanyrendeletet_pont_ugy_ahogy_Meszaros","timestamp":"2018. április. 21. 10:00","title":"Így játszotta ki Schmidt Mária a nagy port kavaró kormányrendeletet (pont úgy, ahogy Mészáros)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea199003-e3ee-4225-8ca2-9426bc2644c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy milyen lett a Swift hosszabb és magasabb kiadása, az új Ertiga.","shortLead":"Mutatjuk, hogy milyen lett a Swift hosszabb és magasabb kiadása, az új Ertiga.","id":"20180423_csaladi_auto_suzuki_swift_7_szemely_ertiga_egyteru","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea199003-e3ee-4225-8ca2-9426bc2644c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbb3263-799e-4518-ac20-07a87b76e605","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_csaladi_auto_suzuki_swift_7_szemely_ertiga_egyteru","timestamp":"2018. április. 23. 08:26","title":"Itt az új családi Suzuki: 7 személy is befér a Swift nagytestvérébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57edb11-415f-4ad0-b0d1-2c33a5a21f1d","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Világelső 4K HDR videófelvevő, mindent verőnek tűnő szuperlassított videók és dinamikus rezgésekkel megspékelt hangzás. Van itt minden, mint a búcsúban, de vajon ez elegendő a sikerhez? Teszten az XZ2 és az XZ2 Compact.","shortLead":"Világelső 4K HDR videófelvevő, mindent verőnek tűnő szuperlassított videók és dinamikus rezgésekkel megspékelt hangzás...","id":"20180421_sony_xperia_xz2_compact_teszt_telefon_mobil_android","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b57edb11-415f-4ad0-b0d1-2c33a5a21f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9ad77c-bb29-4ddd-9655-35cc8bda9a91","keywords":null,"link":"/tudomany/20180421_sony_xperia_xz2_compact_teszt_telefon_mobil_android","timestamp":"2018. április. 21. 16:00","title":"Mit tudnak 2018-ban a Sony csúcsmobiljai? Megnéztük a kisebbet és a nagyobbat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba7cc56-d2af-44f6-9b83-fb7ea3d2b092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült az Apple Park, de azért még mindig fölé repülnek drónok, hogy videót készítsenek arról a területről, amit csak kevesen láthatnak, pláne nem ilyen magasból. Teszik ezt addig, amíg lehet.","shortLead":"Elkészült az Apple Park, de azért még mindig fölé repülnek drónok, hogy videót készítsenek arról a területről, amit...","id":"20180422_dronvideo_ilyen_az_apple_park_2018_aprilisaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ba7cc56-d2af-44f6-9b83-fb7ea3d2b092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b665ae3a-09ad-4821-a079-a082cb61e916","keywords":null,"link":"/tudomany/20180422_dronvideo_ilyen_az_apple_park_2018_aprilisaban","timestamp":"2018. április. 22. 15:20","title":"Közelről láthatja, milyen most az Apple Park","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08caafd-39b7-41f3-8d14-cf63d8ebe12f","c_author":"Jászberényi Sándor","category":"vilag","description":"A menekültválság kezdetén a nemzetközi sajtóban sokszor ismételték, hogy Szaúd-Arábia senkit sem fogadott be a muszlimok közül, noha megtehetné. A helyzet ennél sokkal összetettebb.","shortLead":"A menekültválság kezdetén a nemzetközi sajtóban sokszor ismételték, hogy Szaúd-Arábia senkit sem fogadott be...","id":"201813__szaudarabia__menekultek__pontatlan_statisztika__mindenki_vendeg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d08caafd-39b7-41f3-8d14-cf63d8ebe12f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc6678f-afa1-4f05-a473-d3c1ebfe7a30","keywords":null,"link":"/vilag/201813__szaudarabia__menekultek__pontatlan_statisztika__mindenki_vendeg","timestamp":"2018. április. 22. 13:00","title":"Tévesen hiszik a szaúdiakról, hogy nem fogadnak be muszlim menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a78075fc-9bdb-4da9-9ef8-8c7f35e320b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Andrea Nahles az SPD új vezetője.","shortLead":"Andrea Nahles az SPD új vezetője.","id":"20180422_Noi_elnokot_valasztottak_a_nemet_szocdemek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a78075fc-9bdb-4da9-9ef8-8c7f35e320b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd8489f-a2e3-453a-b27d-bd792893098a","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Noi_elnokot_valasztottak_a_nemet_szocdemek","timestamp":"2018. április. 22. 14:52","title":"Női elnököt választottak a német szocdemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ec2223-1738-4476-981e-c039e4833d14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180421_Oktatovideo_a_ketfarkuaktol_igy_kell_leszedni_a_valasztasi_plakatokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08ec2223-1738-4476-981e-c039e4833d14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c870ac8-8c7c-454d-a25b-342d1600bf89","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Oktatovideo_a_ketfarkuaktol_igy_kell_leszedni_a_valasztasi_plakatokat","timestamp":"2018. április. 21. 13:54","title":"Oktatóvideó a kétfarkúaktól: így kell leszedni a választási plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe9f442-3762-4a8a-bfbb-9f1748c2645b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szegeden már pénteken megvolt.","shortLead":"Szegeden már pénteken megvolt.","id":"20180422_Tuntet_ma_Debrecen_Kecskemet_Nyiregyhaza_es_Fehervar_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fe9f442-3762-4a8a-bfbb-9f1748c2645b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bb9bfa-8e2c-4d70-ab85-5cd90df3f354","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Tuntet_ma_Debrecen_Kecskemet_Nyiregyhaza_es_Fehervar_is","timestamp":"2018. április. 22. 17:02","title":"Tüntet ma Debrecen, Kecskemét, Nyíregyháza és Fehérvár is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]