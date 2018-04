Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adóhatóság nem titkos másolatként küldött el egy levelet, ezernél is több e-mail-cím vált láthatóvá valamennyi címzett számára.","shortLead":"Az adóhatóság nem titkos másolatként küldött el egy levelet, ezernél is több e-mail-cím vált láthatóvá valamennyi...","id":"20180425_nav_email_titkos_masolat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def07e68-3cf8-4983-ac5b-348ac1c5155e","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_nav_email_titkos_masolat","timestamp":"2018. április. 25. 12:34","title":"Bakizott a NAV, e-mail-címek kerültek nyilvánosságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36186367-82f5-4cee-a7a1-b4be698f99f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Helyi Hírek című lap szerkesztője megfogalmazta választás utáni gondolatait. Meglehetősen elfogult volt. ","shortLead":"A Helyi Hírek című lap szerkesztője megfogalmazta választás utáni gondolatait. Meglehetősen elfogult volt. ","id":"20180423_az_egyutt_politikusa_rossz_volt_az_agyban_mert_harom_lanya_van","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36186367-82f5-4cee-a7a1-b4be698f99f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c6b1ce-9b97-4996-9a7f-d0500f10b8c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_az_egyutt_politikusa_rossz_volt_az_agyban_mert_harom_lanya_van","timestamp":"2018. április. 23. 17:42","title":"XVI. kerületi lap: Az Együtt politikusa rossz volt az ágyban, mert három lánya van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bf1010-9f80-4058-803c-833b64630d66","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A New York-i Tribeca filmfesztiválon mutatták be a Röhrig Géza és Matthew Broderick főszereplésével készült To Dust című filmet. A premier után Röhrig Sarah Jessica Parkerrel is fotózkodott. ","shortLead":"A New York-i Tribeca filmfesztiválon mutatták be a Röhrig Géza és Matthew Broderick főszereplésével készült To Dust...","id":"20180425_A_nap_fotoja_Sarah_Jessica_Parker_Rohrig_Geza_oldalan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61bf1010-9f80-4058-803c-833b64630d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1fb74b1-fd6b-4493-901d-535b174f574a","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_A_nap_fotoja_Sarah_Jessica_Parker_Rohrig_Geza_oldalan","timestamp":"2018. április. 25. 13:53","title":"A nap fotója: Sarah Jessica Parker Röhrig Géza oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d804b2e0-511f-4e44-bd79-9164eebe85a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodás fotót osztott meg Dwayne Johnson az Instagramján, amiről egyrészt kiderül, hogy jól megy az újszülött a széttetovált meztelen felsőtesthez, másrészt Johnson elárulja, hogy sokat köszönhet az erős nőknek. Lelkesítő posztjában az apás szülésre ösztönzi a férfiakat is.","shortLead":"Csodás fotót osztott meg Dwayne Johnson az Instagramján, amiről egyrészt kiderül, hogy jól megy az újszülött...","id":"20180424_Dwayne_Johnson_apas_szules_baba_szuletes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d804b2e0-511f-4e44-bd79-9164eebe85a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b76edc4-03ff-4945-bec1-54e45633e34b","keywords":null,"link":"/elet/20180424_Dwayne_Johnson_apas_szules_baba_szuletes","timestamp":"2018. április. 24. 10:12","title":"A harmadjára is apai örömök elé néző Dwayne Johnson az apás szülésre ösztönzi a férfiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57253a09-3225-4d8c-8870-2cf24e011367","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Őrizetbe vették az eurómilliárdos francia vállalkozót, aki szívesen segített afrikai barátainak abban, hogy hatalomra jussanak vagy megtartsák a hatalmat – akár 37 éven át. Mit kapott cserébe Vincent Bolloré, a breton milliárdos, aki épp rákhalászatra indult volna, de ehelyett a rendőrségi fogdában kötött ki?","shortLead":"Őrizetbe vették az eurómilliárdos francia vállalkozót, aki szívesen segített afrikai barátainak abban, hogy hatalomra...","id":"20180425_Igy_intezte_el_a_milliardos_hogy_afrikai_baratai_es_uzlettarsai_hatalmon_maradjanak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57253a09-3225-4d8c-8870-2cf24e011367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5d712a-e662-4193-8907-56a73f11fcb8","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_Igy_intezte_el_a_milliardos_hogy_afrikai_baratai_es_uzlettarsai_hatalmon_maradjanak","timestamp":"2018. április. 25. 13:55","title":"Így intézte el a milliárdos, hogy afrikai barátai és üzlettársai hatalmon maradjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05480a4f-f1f3-42f2-870d-d73295cfb4cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Milyen legyen Európa jövője? Hogyan járul hozzá az Európai Unió Magyarország megújulásához? Milyen jogokat biztosít számunkra az EU, ha közösségi médiát használunk? Ezekkel és ehhez hasonló kérdésekkel foglalkoznak a májusi Európa-napi rendezvények, amelyek mellesleg kiváló családi programokat is kínálnak.\r

\r

","shortLead":"Milyen legyen Európa jövője? Hogyan járul hozzá az Európai Unió Magyarország megújulásához? Milyen jogokat biztosít...","id":"20180425_18_magyar_varosban_unnepeljuk_Europat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05480a4f-f1f3-42f2-870d-d73295cfb4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dbf14f0-6143-4857-98e8-87ca5973f18b","keywords":null,"link":"/elet/20180425_18_magyar_varosban_unnepeljuk_Europat","timestamp":"2018. április. 25. 11:49","title":"18 magyar városban ünnepeljük Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408d1b0e-6785-4afd-a2a7-2ca04c9975b7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Súlyos sérülésekkel vittek kórházba egy angol szurkolót, akit két olasz drukker vert össze a Liverpool–Roma Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt.","shortLead":"Súlyos sérülésekkel vittek kórházba egy angol szurkolót, akit két olasz drukker vert össze a Liverpool–Roma Bajnokok...","id":"20180425_szurkoloi_verekedes_liverpool_roma","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=408d1b0e-6785-4afd-a2a7-2ca04c9975b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb903bd0-718a-4c55-9852-c7ba9c4045fc","keywords":null,"link":"/sport/20180425_szurkoloi_verekedes_liverpool_roma","timestamp":"2018. április. 25. 08:37","title":"Kis híján agyonvertek egy férfit a Liverpool–Roma előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93fdbfbb-fd84-43cd-affc-d87cd986c01f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nagyjából 90 százalékos készültségnél rájöttek, hogy mi a szomszéd épület.","shortLead":"Nagyjából 90 százalékos készültségnél rájöttek, hogy mi a szomszéd épület.","id":"20180424_Szazmillioval_dragul_a_kisvardai_stadion_mert_rajottek_hogy_a_szomszedban_van_egy_strand","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93fdbfbb-fd84-43cd-affc-d87cd986c01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9a2ffc-a805-42ba-9b86-c500f76d7b27","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180424_Szazmillioval_dragul_a_kisvardai_stadion_mert_rajottek_hogy_a_szomszedban_van_egy_strand","timestamp":"2018. április. 24. 11:12","title":"Százmillióval drágul a kisvárdai stadion, mert rájöttek, hogy a szomszédban van egy strand","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]