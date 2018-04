Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Megalakult a negyedik Orbán-kormány, a kormányközeli médiatermékek révén már idejekorán ismerni lehetett a neveket, amelyeket pénteken hirdettek ki. Vannak nagy távozók és meglepő érkezők a felálló kabinetben. Ez a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Megalakult a negyedik Orbán-kormány, a kormányközeli médiatermékek révén már idejekorán ismerni lehetett a neveket...","id":"20180427_Fulke_Orban_nem_vezetni_iranyitani_akar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3b47d6-beef-43a4-8b29-e730c084eb69","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Fulke_Orban_nem_vezetni_iranyitani_akar","timestamp":"2018. április. 27. 17:00","title":"Fülke - Botrányos kormánylista: mintha a miniszterek értenének a feladatukhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15bea5e-6104-4757-b3fd-f1e69bdf13d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező kapta a díjat, de kiemelték Röhrig alakítását is.","shortLead":"A rendező kapta a díjat, de kiemelték Röhrig alakítását is.","id":"20180427_Maris_dijat_kapott_Rohrig_Geza_uj_filmje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a15bea5e-6104-4757-b3fd-f1e69bdf13d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9193ec89-d094-42ef-852a-8a9677275e3c","keywords":null,"link":"/kultura/20180427_Maris_dijat_kapott_Rohrig_Geza_uj_filmje","timestamp":"2018. április. 27. 16:10","title":"Máris díjat kapott Röhrig Géza új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bca789a-6fd7-4d0a-9ab3-4e475d24ce63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Na jó, nem egyszerű, de ennyi azért a jelek szerint összehozható.","shortLead":"Na jó, nem egyszerű, de ennyi azért a jelek szerint összehozható.","id":"20180428_Zenelt_on_mar_a_kutyajaval__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bca789a-6fd7-4d0a-9ab3-4e475d24ce63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f249e2ff-84f0-404e-ae82-4b8e9c4f94a8","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Zenelt_on_mar_a_kutyajaval__video","timestamp":"2018. április. 28. 22:30","title":"Zenélt ön már a kutyájával? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a395c2-4c38-469d-ab8f-9b9cb4007d1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány órával az után, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda körözése nyomán a Fővárosi Törvényszék kiadta az európai elfogató parancsot, a svájci hatóságok elfogták a szélhámossággal vádolt \"csengeri örököst\", Szabó Gáborné Matkó Máriát.","shortLead":"Néhány órával az után, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda körözése nyomán a Fővárosi Törvényszék kiadta az európai elfogató...","id":"20180429_Elfogtak_a_csengeri_orokosnot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05a395c2-4c38-469d-ab8f-9b9cb4007d1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2cebcdf-caf1-4fd2-bc1c-3b6389fd32cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_Elfogtak_a_csengeri_orokosnot","timestamp":"2018. április. 29. 10:38","title":"Svájcban fogták el a „csengeri örökösnőt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2237ab4d-b35b-4a24-83a1-0813f6bd0f1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fővárosi tömegközlekedéssel foglalkozó egyesület állítja: többször lettek már rosszul utasok a zsúfolt 100E buszokon.\r

","shortLead":"A fővárosi tömegközlekedéssel foglalkozó egyesület állítja: többször lettek már rosszul utasok a zsúfolt 100E...","id":"20180428_kozlekedo_tomeg_a_zsufoltsag_miatt_lett_rosszul_egy_utas_a_repteri_buszon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2237ab4d-b35b-4a24-83a1-0813f6bd0f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5dbeef-f6e9-42ef-9931-194d894c520e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_kozlekedo_tomeg_a_zsufoltsag_miatt_lett_rosszul_egy_utas_a_repteri_buszon","timestamp":"2018. április. 28. 14:32","title":"Közlekedő Tömeg: a zsúfoltság miatt lett rosszul egy utas a reptéri buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af66eee7-8d4c-4cb5-ba7d-117217fe54c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem szívesen lettünk volna azoknak az autósoknak a helyében, akik előtt hirtelen ott termett a hatalmas sárgaság.","shortLead":"Nem szívesen lettünk volna azoknak az autósoknak a helyében, akik előtt hirtelen ott termett a hatalmas sárgaság.","id":"20180429_video_tobb_meteres_kacsa_uton_autok_forgalom_vadkacsa_traffipax_rendszam","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af66eee7-8d4c-4cb5-ba7d-117217fe54c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249b0c40-4f3f-4460-8104-7a19f0d1acb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_video_tobb_meteres_kacsa_uton_autok_forgalom_vadkacsa_traffipax_rendszam","timestamp":"2018. április. 29. 10:21","title":"Videó: Mit tenne, ha egy ilyen több méteres kacsa jönne szembe az úton?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kisorsolták az ötös lottó e heti nyerőszámait, múlt héten és most sem volt telitalálatos szelvény.","shortLead":"Kisorsolták az ötös lottó e heti nyerőszámait, múlt héten és most sem volt telitalálatos szelvény.","id":"20180428_itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai_komoly_a_tet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57294b68-e583-4b97-913a-69e78e4dcfb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180428_itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai_komoly_a_tet","timestamp":"2018. április. 28. 19:41","title":"Komoly volt a tét, de nem volt teliltalálat az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05bf4e5-c793-44e4-aaa2-d057685f9230","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ 25 országa után nálunk is lehet majd kapni az autós lapot.","shortLead":"A világ 25 országa után nálunk is lehet majd kapni az autós lapot.","id":"20180428_top_gear_magyar_ujasag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f05bf4e5-c793-44e4-aaa2-d057685f9230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdec575f-3e9a-4f74-813d-3e43d4dae693","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_top_gear_magyar_ujasag","timestamp":"2018. április. 28. 09:31","title":"Magyarul is lesz Top Gear-újság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]